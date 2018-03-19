中國恒石(01197-HK)訂立宇石國際框架協議及上海天石框架協議

中國恒石(01197-HK)公布，考慮交易的連續性及合作的持續性，于2018年3月19日(交易時間後)，公司與宇石國際就採購物流服務訂立2019-2020宇石國際框架協議；及與上海天石就採購出口代理服務訂立2019-2020上海天石框架協議，上述兩項框架協議的期限皆自2019年1月1日至2020年12月31日止為期兩年。

根據2018宇石國際框架協議及2019-2020宇石國際框架協議，截至2018、2019及2020年12月31日止3個年度，集團向宇石國際購買物流服務的預測建議年度上限分别為6139.3萬元人民币、7409.7萬元人民币及8908.5萬元人民币。

根據2018上海天石框架協議及2019-2020上海天石框架協議，截至2018、2019及2020年12月31日止3個年度，集團向上海天石購買出口代理服務的預測建議年度上限分别為4092.8萬元人民币、4939.8萬元人民币及5939萬元人民币。

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