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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月19日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23978      5027   476.98  
0059   富邦金融             15114      4973   303.92  
0058   富邦發達              7418      4196   176.79  
0051   元大中型100          11203      9500   117.93  
0055   元大MSCI金融         34332     36154    94.96  
00704L 台新MSCI台灣正2       4278      4878    87.70  
00707R 元大S&P日圓反1        4070      4855    83.83  
0054   元大台商50            9363     12124    77.23  
00714  群益道瓊美國地產      3549      5567    63.75  
0052   富邦科技              3753      6000    62.55  
00663L 國泰臺灣加權正2       2689      4309    62.40  
00702  國泰標普低波高息      8279     13688    60.48  
0053   元大電子              3965      6988    56.74  
00635U 元大S&P黃金          23919     43514    54.97  
00698L 元大美債7-10正2       2778      5649    49.18  
0061   元大寶滬深          192247    397616    48.35  
00705R 台新MSCI台灣反1       3412      7315    46.64  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2846      7106    40.05  
00692  富邦公司治理         47500    120280    39.49  
006207 FH滬深               52895    147892    35.77  
006206 元大上證50           65365    186278    35.09  
008201 BP上證50               936      2749    34.05  
00667  元大韓國              1573      4929    31.91  
00657  國泰日經225           2141      6764    31.65  
00642U 元大S&P石油          29489    100321    29.39  
00706L 元大S&P日圓正2        1347      4584    29.38  
00689R 國泰20年美債反1       1582      5389    29.36  
00639  富邦深100            81847    300903    27.20  
00648R 元大S&P500反1        36691    144188    25.45
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