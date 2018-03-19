◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月19日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23978 5027 476.98 0059 富邦金融 15114 4973 303.92 0058 富邦發達 7418 4196 176.79 0051 元大中型100 11203 9500 117.93 0055 元大MSCI金融 34332 36154 94.96 00704L 台新MSCI台灣正2 4278 4878 87.70 00707R 元大S&P日圓反1 4070 4855 83.83 0054 元大台商50 9363 12124 77.23 00714 群益道瓊美國地產 3549 5567 63.75 0052 富邦科技 3753 6000 62.55 00663L 國泰臺灣加權正2 2689 4309 62.40 00702 國泰標普低波高息 8279 13688 60.48 0053 元大電子 3965 6988 56.74 00635U 元大S&P黃金 23919 43514 54.97 00698L 元大美債7-10正2 2778 5649 49.18 0061 元大寶滬深 192247 397616 48.35 00705R 台新MSCI台灣反1 3412 7315 46.64 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2846 7106 40.05 00692 富邦公司治理 47500 120280 39.49 006207 FH滬深 52895 147892 35.77 006206 元大上證50 65365 186278 35.09 008201 BP上證50 936 2749 34.05 00667 元大韓國 1573 4929 31.91 00657 國泰日經225 2141 6764 31.65 00642U 元大S&P石油 29489 100321 29.39 00706L 元大S&P日圓正2 1347 4584 29.38 00689R 國泰20年美債反1 1582 5389 29.36 00639 富邦深100 81847 300903 27.20 00648R 元大S&P500反1 36691 144188 25.45
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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