【香港地產】何柱國倡倍增境外人士買樓印花稅

全國政協會議閉幕，多名新任港區政協常委，先後跟政協新主席汪洋等會面。連任政協常委的何柱國在無綫節目《講清講楚》上表示，中央官員由以往關注港獨，變為較關注香港青年前途及置業問題，認為本港樓價太高，應該想辦法解決，更積極壓抑樓價。

他建議，再倍增境外人士買樓的印花稅，同時為首置、又住滿18年的香港人提供稅務優惠；而覓地亦要更進取，但不認同收回粉嶺高爾夫球場，解釋很多外資企業的人在港需要運動、娛樂，作為交際場所，不能扼殺，反可考慮將香港的監獄搬到內地騰出土地。

他又建議，當局為港人爭取在內地有同等待遇，青年人北上發展能有更多機會。他說，年輕人要先成功，才會有人聽他們的意見。

此外，何柱國透露，有一名很高級的中央官員，就香港施政提醒決不能「新官不理舊賬」，為積極做事者撐要鼓勁，庸政懶者要嚴肅問責，認為這可能是給陳茂波。

對於社會普遍認為今屆政府開局不錯，何柱國指出，有時外面的人看裏面的人看得更清楚。(信報)

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