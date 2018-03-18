【香港地產】香港置業：上半月非住宅物業註冊量環比跌逾4成

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處最新資料顯示，3月上半月(截至15日)非住宅物業註冊量暫錄721宗，較2月同期的1,236宗下跌約41.7%，拖累其佔整體物業註冊量比率下滑至約23.4%，較2月全月約24.4%下跌約1.0個百分點。由於註冊登記需時，本月登記主要反映2月市況，當時受農曆新年氣氛影響所致。

本月上半月工廈註冊量按月大跌逾4成

按類別劃分，工廈、商廈、舖位及純車位及其它類別註冊量同告下跌，其中工廈市場上半月暫錄282宗註冊，較2月同期的523宗下跌約46.1%；涉及註冊金額約16.5億元，按月同期下跌約55.6%，註冊量額跌幅高於大市，主要因上月同期錄得荃灣區全新工廈不少拆售註冊所致。

商廈及舖位承接力亦轉弱

商廈市場交投表現亦暫較遜色，上半月暫錄53宗註冊，較2月同期的78宗下跌約32.1%；涉及註冊金額約6.9億元，按月同期下跌約20.7%，跌幅較註冊量為低。舖位市場承接力亦薄弱，上半月暫錄82宗註冊，較2月同期的110宗下跌約25.5%；涉及註冊金額約18.8億元，按月同期下跌約22.7%。

至於純車位及其它類別方面，上半月暫錄304宗註冊，較2月同期的525宗下跌約42.1%，涉及註冊金額約5.9億元，按月同期下跌約35.1%，主要因上月同期錄得不少新盤車位拆售註冊，故按月同期跌幅甚顯著。

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