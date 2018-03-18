香港機場首兩月客運量升2.3%

香港國際機場的三項航空交通量於2月份均錄得持續增長。月內，貨運量同比增長7%至315000公噸，客運量增加6%至582萬人次，飛機起降量則較去年同期上升3.5%至32320架次。

由於2017年及今年的農曆新年分別在不同月份，將今年首兩個月的航空交通數字作合併分析，可得出更有意義的比較。機場於今年首兩個月合共處理725 000公噸貨物及接待1190萬人次旅客，並有68305 架次航班升降，分別較去年同期增長8.6%、2.3 %及2.6%。

合併客運量上升主要由訪港旅客量同比上揚5%所帶動。在這段期間，往來中國內地及日本的航空交通量增幅最為明顯。

首兩個月整體貨運量攀升，主要是源於出口貨運量同比躍升12%，轉口貨運量亦錄得7%增長。在各主要貿易地區中，往來歐洲及北美洲的貨運量增幅最為明顯。

香港機場管理局署理機場運行副總監－運作及服務姚兆聰表示：「復活節假期期間，預計旅客量將會增加。為應付需求，機場於3月27日至4月9日將額外安排共70班航班升降。熱門航點包括台北、首爾及東京。機場同業將緊密合作，以確保節日期間機場高效運作。另外，為與旅客一同歡度節日，機場亦已準備在客運大樓舉行多項節目，包括由香港演藝學院演藝進修學院的學生和校友，以及香港藝術中心的藝術家作連場歌舞及現場音樂表演。」

在過去12個月，機場貨運量達500萬公噸，錄得同比增長9.3%；同時，客運量及飛機起降量亦分別增加3.6%至7310萬人次及3%至422395架次。

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