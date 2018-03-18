去年年末，徐小平在微信內部群鼓勵擁抱區塊鏈革命的截圖，使得區塊鏈一夜爆紅。春節期間，「3點無眠區塊鏈」社群，使得眾多創投界大佬一夜無眠。年初，朱嘯虎與陳偉星對區塊鏈問題產生的爭執又再次引爆互聯網圈。如今，創業者、投資人都趨之若鶩，越來越多的企業開始加入這個陣營，由區塊鏈引發的技術革命正在愈演愈烈。

隨著區塊鏈的火爆，各種區塊鏈公司、區塊鏈媒體平台不斷湧現，區塊鏈人才成今年最大招聘風口，平均薪資達到2.5萬元，人才需求供不應求。

區塊鏈招聘年薪高達百萬，巨頭入局搶奪人才

獵雲登陸多個招聘網站，輸入「區塊鏈」作為關鍵詞，顯示出的10余頁招聘列表中，發現招聘區塊鏈相關人才的公司給到的職位年薪大多在50~80萬元，開出百萬年薪的公司也不在少數。

觀察各公司的招聘需求，還是偏向於招聘技術崗位的人才，例如，區塊鏈系統工程師、區塊鏈技術負責人、區塊鏈架構師等。以北京、上海、杭州對此方面的人才需求量大。

翻看一個技術崗位招聘，要求區塊鏈技術專家熟悉金融領域，並對數字貨幣、區塊鏈感興趣。對比特幣，以太坊，EOS等有一定見解，能夠搭建基於區塊鏈的底層架構和應用平台，能實現公鏈、側鏈、聯盟鏈及多種邏輯。

內容崗位的招聘，如內容編輯、記者、產品運營、新媒體運營也很普遍，月薪資在8K到20K之間，薪資均高於其他行業。

在應聘要求上，則要求求職者熟悉數字貨幣，對區塊鏈、數字貨幣領域有興趣，有科技、財經媒體工作經驗，具有一定的外語能力，對人才的要求較高。

另外，獵雲在瀏覽區塊鏈崗位時發現，騰訊、奇虎360、聯想、京東商城、美圖等大型互聯網公司也在招聘相關人才。比如，騰訊正在招聘區塊鏈產品高級架構師，月薪2.5-5萬；奇虎360在招聘區塊鏈技術專家，月薪5-10萬；阿裏健康最高月薪3萬，電商京東最高月薪3萬。美圖公司在招聘區塊鏈產品總監，月薪2-4萬。

相比創業公司給到的薪資，BAT顯得「小氣」了很多，這也折射出這些公司的產品布局和對區塊鏈的態度。

「區塊鏈是一個好技術，但還處在發展早期，需要建立有效的應用模式，騰訊也在積極探索區塊鏈在各個場景中的應用。」騰訊(00700-HK)CEO馬化騰曾在公開場合表示。

據報道，騰訊早在2017年4月就已經正式發布了騰訊區塊鏈方案白皮書，相關區塊鏈技術已經被騰訊應用在了供應鏈金融、公益尋人、物流信息等多個領域。但暫未將區塊鏈結合到主業上，如遊戲、IM、視頻上，只是體現在微小場景中。

再看阿裏，阿裏是各個業務線各自為戰，為各部門自己服務，並開始試點一些應用場景。2017年8月份，阿裏健康與江蘇常州市合作推出我國首個基於醫療場景的區塊鏈應用——「醫聯體+區塊鏈」試點項目。2017年11月8日，阿裏巴巴集團、螞蟻金服集團與雄安新區簽署了戰略合作協議，阿裏巴巴與螞蟻金服將承建數字雄安區塊鏈實施平台。

區塊鏈招聘公司的現狀

企業紛紛布局區塊鏈，招聘情況又如何呢？3月6日，移動招聘平台BOSS直聘發布了《2018 旺季人才趨勢報告》。數據顯示，2018年前兩個月，區塊鏈相關人才的招聘需求已經達到2017年同期的9.7倍。2018年1月-2月，發布區塊鏈相關崗位的公司數量同比增長4.6倍。人才供應量同比增加235%，增速雖高於其他互聯網職位，但存量遠低於實際需求。

按照職位類別劃分，技術類的區塊鏈相關崗位占73.7%，運營類占8.4%，產品類占7.5%，其他崗位(行業分析師、市場推廣、記者等)占10%。

BOSS直聘研究院發現，超過80%的區塊鏈相關職位對求職者的技能要求在3項及以上，技術類人才除需要掌握常用開發語言外(C++、Java、Go)，還需要對密碼學、共識算法、超級賬本、智能合約等有足夠了解。

因此，雖然有些公司給出的年薪高達百萬元，但職位大多偏於研發崗，對技術人才的要求較高，能夠與之匹配的人才並不多，因為在區塊鏈發展前期，極需要覆合型人才。

區塊鏈求職者的現狀

既然區塊鏈人才在職場上如此受歡迎，那求職者處於什麽狀態呢？獵雲網從微博、微信搜集到了一些區塊鏈內容崗位求職者的現狀。

一位求職者是應聘新聞編輯崗被招進公司，雖然是新聞專業畢業，但對區塊鏈了解很少，只是因為區塊鏈熱，待遇優厚，所以就踏進了這個領域，但自己也看不清區塊鏈未來的發展趨勢。

另外一位同樣是文字工作者，看到當下區塊鏈熱，雖然現在還沒有具體的應用場景，不能創造實際價值，但短時間內存在巨大吸引力，所以就進來了。

反之，由於區塊鏈技術崗位存在硬性要求，很少有人敢輕易應聘了。

區塊鏈火熱之後，內容市場也隨之活躍起來。區塊鏈內容從業者更多的是原有公司的記者、編輯轉行成為區塊鏈新人。相比而言，區塊鏈行業更缺技術人才，內容從業者可以轉行，但互聯網信息技術人才轉型區塊鏈人才就不那麽簡單了。

據北京晨報報道，Boss直聘研究院院長常濛表示，區塊鏈成為風口之後，圈內不可避免地出現一些掛羊頭賣狗肉的蹭風口型崗位，只要加上「區塊鏈」三個字，薪資就能提升一大截。

常濛還表示，由於區塊鏈相關人才嚴重稀缺，未來一段時間內，「搶人」大戰還將持續，薪資也將持續增長，甚至會出現類似2014年和2015年移動互聯網激戰時期的「薪資泡沫「。

因此，短時間裏，區塊鏈人才的稀缺必定導致行業內的挖人大戰，高薪將成為主要的挖人籌碼。

培訓課程真的能培訓出區塊鏈人才嗎？

專業人才稀缺，催生出了龐大的培訓市場，而龐大的市場可以培訓出符合要求的人才嗎？

據悉，目前也有相關培訓開展了區塊鏈人才課程，開辦培訓班也成為不少企業的新選擇，大企業紛紛試水區塊鏈課程。網易科技上線付費課程，首檔推出區塊鏈公開課；百度經驗推出《區塊鏈100問》 短視頻；騰訊課堂也上線了區塊鏈或數字貨幣相關課程。另外，獵雲網報道過的深創學院也是專為區塊鏈培訓開設的教育機構。

登陸黑馬程序員、三節課幾家培訓網站，發現區塊鏈的培訓課程內容包括編程語言、數據庫、密碼學等，真正的區塊鏈內容很少。而區塊鏈從業者，在實際開發過程中，只是掌握一些區塊鏈工具的使用遠遠不夠，區塊鏈開發人員要能夠對區塊鏈的底層平台進行改進，來滿足實際應用的需求。區塊鏈技術是一個覆合型的綜合學科，要掌握區塊鏈的底層技術並不是一件容易的事情。

據領英最新公布的數據顯示，全球對於區塊鏈人才的需求量從2015年開始出現增長，並且在2016年至2017年經歷了爆發式的增長。

也許正是因為區塊鏈人才緊缺，公司又大量需求人才，就催生出了一批「掛羊頭賣狗肉」的培訓機構。

領英中國技術副總裁王迪表示，區塊鏈是一個由技術社區驅動的、仍處於早期快速發展階段的新興技術模式，目前尚不完備。

區塊鏈正處於早期發展階段，很多企業雖然打出了區塊鏈的旗號，但業務本身和區塊鏈關系並不大，這裏面存在很大的泡沫。培訓機構在早期做培訓，是否能真正培養出一批區塊鏈人才呢？獵雲對此持觀望態度。

有行業人士坦言，目前中國的區塊鏈人才良莠不齊。2018年區塊鏈將進入應用元年，預計市場上會湧現出更加多樣化的區塊鏈產品，也將帶來大量一系列衍生崗位的人才需求，區塊鏈人才缺口將進一步擴大。

傳統技術人才是否可轉型區塊鏈人才？

區塊鏈人才受歡迎，人才短缺也是事實，培訓機構一時無法培訓出真正的區塊鏈人才，那麽如何解決這一問題，傳統技術人才是否可轉型區塊鏈人才？

據上觀新聞報道，業界人士指出，區塊鏈不是一個單一的信息技術，而是依托一些現有技術來實現一些新的功能，比如將哈希函數、智能合約等應用到新的思維邏輯架構中。所以從這個角度來說，區塊鏈技術開發並不需要掌握某種新的專業技術。在區塊鏈開發領域，最受歡迎的編程語言是C++和Go，而精通密碼學和分布式計算的資深人才對於區塊鏈開發也是有先天優勢的，但是也並非硬性條件。因此，傳統技術人才是可轉型區塊鏈人才。

來源：獵雲網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)