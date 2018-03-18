深圳房貸額度告急！ 2月工農中建僅增加71億元

摘要：數位業內人士稱，深圳房貸「增速大大回落」。此外，已有數據顯示，2月上海、1月北京的房貸余額增速也大幅回落。

據券商中國周六消息，今年2月份整個月，深圳地區工農中建四家國有行的房貸余額，僅增長了71.36億元。

據券商中國提供的數據，四家國有行今年1月在深圳的房貸余額增量為88.75億元。

對於2月的房貸增速，數位業內人士向券商中國表示，「增速大大回落」。一名國有行的深圳分行人士對券商中國說：

現在這個情況下，每家行（此處專指深圳分行）增25億左右是比較正常的。但是，這樣的增量估計都很難持續了。現在其實我們的實際投放量應該接近翻番，因為各行每個月還款也有20億左右這麽多。但問題是，現在樓價高，戶數少，集中度高，所以積壓特別嚴重，有些行要排隊等候半年。我們從去年四季度開始嚴控受理，現在更不敢放開。

由於四家國有銀行的深圳分行占全市個人住房貸款余額的七成以上，這四家國有行的房貸增速能夠反映深圳的房貸增速情況。

深圳並不是唯一一個房貸增速放緩的一線城市。

據央行上海總部的數據，同為一線城市的上海，2月個人住房貸款增速也出現回落，兩年來首次跌至10%以內。2月末，上海本外幣個人住房貸款余額1.31萬億元，同比增長9.6%，增幅同比下降27.9%；當月增加46.69億元，環比多增20.48億元、同比少增176.44億元。其中二手房貸款當月增加39.43億元，同比少增120.95億元。照此計算，2月上海一手房貸款新增7.26億元。

在北京，據央行北京營業管理部數據，今年1月末，北京市金融機構人民幣房地產貸款（包括房地產開發貸款和個人住房貸款等）余額16589.7億元，同比增長10.5%。其中，個人住房貸款余額9724.8億元，同比增長14.3%，增幅比上年同期低26.7個百分點。

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