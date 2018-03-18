【IPO追蹤】寧德時代：26倍PE估值仍哄搶 創業板將迎「超級獨角獸」

摘要：投中網查詢證監會3月8日公布的IPO排隊名單，寧德時代排在119位，與2月22日公布的上一期名單相比提升了16位。目前來看寧德時代的IPO仍在走正常流程，數十家投資方仍需耐心等待。

3月12日，動力電池供應商寧德時代更新了招股說明書。由於恰逢A股為“獨角獸”開綠色通道的風口上，寧德時代的一舉一動受到熱烈關註。寧德時代是動力電池行業的龍頭之一，2017年凈利潤達42.88億元，不僅是“獨角獸”，而且是“超級獨角獸”。

不過寧德時代當下更新預披露仍然屬於IPO審核中的正常行為，與傳說中的綠色通道無關。投中網查詢證監會3月8日公布的IPO排隊名單，寧德時代排在119位，與2月22日公布的上一期名單相比提升了16位。目前來看寧德時代的IPO仍在走正常流程，數十家投資方仍需耐心等待。

火爆融資史：26倍PE估值仍哄搶 馬雲上門求份額

在此次更新招股說明書的同時，寧德時代還披露了公司設立以來的股本演變情況說明，因此得以一窺這家“獨角獸”火爆異常的融資史。

寧德時代的股東陣容金光閃閃堪稱天團，不僅有招銀國際、深創投、君聯資本、博裕資本等VC/PE機構，富士康、TCL、北汽等產業資本也皆入轂中。

2016年的一年之內，寧德時代的估值上漲兩倍，PE倍數最高達26倍，即便如此富士康等後期進入的投資方依然只能受讓老股，馬雲為了投資還曾親自拜訪寧德時代創始人。寧德時代還沒上市，創始股東們就已經套現超過40億元。

投中網梳理，寧德時代成立以來規模較大的增資有兩輪，情況如下。

第一輪

參與方：招銀國際、深創投、君聯資本、廣發信德等

融資規模：30億元

投後估值：230億元

2016年1月5日，招銀叁號、西藏鴻商、西藏旭贏、先進制造、天津君聯、華美六期、廣發信德、仁達九號、海峽產業、聚寶7號、深創投、招銀國際、一村資本、平潭天得、七匹狼創投等15位投資人與寧德時代簽署了投資協議。這筆融資總規模達30億元，包括2250萬元的股權融資，但主體部分為29.775億元的債轉股融資。

其中，股權融資部分價格為3.14元/股，寧德時代投後估值15億元。各家投資方認購情況如下：

2016年7月，15家投資方均決定進行債轉股行權，行權價格為41.7805元/股，寧德時代投後估值約230億元。15家投資方債轉股投資額如下：

寧德時代2015年、2016年營業收入分別為57.03億元、148.79億元，凈利潤分別為9.51億元、30.89億元。2016年業績300%的增長無疑是投資方們決定行權的原因。

若按2015年凈利潤計，該輪融資的估值達24倍PE；而按2016年凈利潤計，估值僅為7.4倍PE。考慮到寧德時代的高速增長，債轉股的融資方式對投融雙方來說顯然都是合適的。

第二輪

參與方：招銀國際、博裕資本、雲鋒基金、國投創新、君聯資本等

融資規模：80億元

投後估值：800億元

2016 年 11 月至 12 月，招銀動力、博裕二期、上海雲鋒、華鼎新動力、平安置業、國投創新、先進制造（國投創新旗下基金）、天津君聯、仁達九號等九家投資方簽署投資協議。該輪總融資規模80億元，價格為130.4372元/股，與短短半年前相比即漲了兩倍！該輪融資過後，寧德時代的估值達到了800億元。

按2016年凈利潤計，該輪融資的PE倍數為26倍，可以說相當之貴，但投資者依然趨之若鶩。據了解，馬雲曾親自出馬拜訪寧德時代創始人，最終馬雲的雲鋒基金拿到了10億元的投資額度。該輪融資結束後，依然不斷有新投資方陸續加入。TCL旗下的東鵬創投投資12億元，富士康投資10億元，廣州越秀金控投資2.4億元，均為受讓老股。

除以上兩輪較為集中的增資外，寧德時代過去三年間還有過次數繁多的老股轉讓和規模較小的增資。其中以增資的方式進行的融資即達161億元。而包括創始團隊在內的老股東們，在寧德時代上市之前，通過老股轉讓的方式已套現40億元以上。

目前寧德時代的股東數量達49家，最大的外部機構股東為招銀國際資本，招銀叁號、招銀動力兩只基金以及招銀國際合計持股7.14%。

新能源汽車行業的英特爾

更新後的招股書披露了寧德時代2017年的業績，公司2017年實現營業收入199.97億元，較上年增長34%；凈利潤39.72億元，較上年增長31.4%。雖然與2016年200%的增長速度相比有所回落，但仍稱得上強勁。

寧德時代創始人曾毓群是早已成名的電池行業大佬，他在1999年創立的東莞新能源科技有限公司(ATL)是消費電池行業的絕對龍頭，為包括iPhone、三星在內的一線手機品牌供應電池。

2011年曾毓群創立寧德時代，不過6年時間就實現了銷售破百億元，成為動力電池行業的龍頭之一，堪稱業界傳奇。2016年寧德時代動力電池銷量為6.80GWh，排在松下和比亞迪之後，位列世界第三。而2017年寧德時代的銷量猛增至12GWh，一舉超越松下和比亞迪，成為世界最大的動力電池產商。

招銀國際資本首席投資官王紅波告訴投中網，招銀國際資本決定投資寧德時代的判斷基點是油電平價時代的到來。王紅波表示：「我們都經歷過太陽能的周期，很多人擔心這裏頭有泡沫，其實問題的核心還是技術。」

眾所周知，由於動力電池成本一直居高不下，電動汽車如果長期依賴政策性補貼，難以與傳統汽車競爭。因此，全球各大動力電池廠商都把降低電池成本作為首要目標。根據相關數據，目前國內動力電池價格在1.6元/Wh左右，而要實行油電平價，價格必須降到1元/Wh左右。今年初工信部發布了《促進汽車動力電池產業發展行動方案》，提出到2020年動力電池成本降至1元/Wh以下的目標。

隨著2017年以來新能源汽車行業迎來補貼退出後的新一輪爆發，動力電池的市場前景長期看好，董明珠投資珠海銀隆即出於同樣的邏輯。不過與珠海銀隆「欠款」官司纏身、IPO擱淺不同，風頭正勁的寧德時代有望分享到最大的增長紅利。

君聯資本董事總經理李家慶在接受投中網采訪時，以消費電子行業做類比，他表示：「如果未來自動駕駛最頭部的公司是類似微軟這樣的公司，那寧德時代走的就是英特爾的方向，它是新能源動力的心臟，由此可以延伸到動力系統、基礎控制系統。」

當然，需要註意的是，寧德時代高速擴張的這幾年間，主要競爭對手比亞迪的動力電池一直為自用。而從2018年開始，比亞迪將逐漸開放對外銷售動力電池。比亞迪方面已經表示，未來有意將動力電池業務分拆上市。比亞迪的戰略調整，無疑將對寧德時代帶來最直接的強力競爭。

按招股書披露，寧德時代IPO擬募集資金131.2億元，占股比例不低於10%，因此發行價當為60元每股，按發行價計市值即超過1300億元。若順利過會，寧德時代成為創業板市值第一大公司應無懸念。

本文作者陶曉東，來自投中網，原文標題《26倍PE估值仍哄搶 馬雲上門求份額 創業板將迎「超級獨角獸」》，授權全天候科技轉載。

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