8個月裏孫宏斌給樂視帶來了什麽？

樂視網公告中稱，孫宏斌因工作安排調整原因向公司申請辭去樂視網董事長職務，退出董事會，並不再在樂視網擔任任何職務。公司董事會尊重孫宏斌的個人意願，接受其辭職申請。

樂視股票已經持續上漲了一段時間，但是昨天（3月14日），孫宏斌還是辭職了。孫宏斌原定的任期是到2018年10月13日。這個“白衣騎士”，終於還是走到了自己所說的願賭服輸的那天。

「白衣騎士」孫宏斌退出

樂視網公告中稱，孫宏斌因工作安排調整原因向公司申請辭去樂視網董事長職務，退出董事會，並不再在樂視網擔任任何職務。公司董事會尊重孫宏斌的個人意願，接受其辭職申請。

孫宏斌的辭職還伴隨著樂視股票停牌的消息和樂視網將宣布破產的傳聞。而就在宣布停牌之前，樂視在前一天剛剛經歷漲停。目前，樂視網股價自階段見底以來漲幅已近60%。關於破產的說法，樂視網沒有作出回應。

孫宏斌給樂視帶來了什麽 ？

2017年7月4日，賈躍亭當時持有的樂視網5.19億股股份被凍結，隨後賈躍亭辭任樂視網董事長，孫宏斌當選樂視網新的董事長。從2017年7月開始算起，到如今辭任，孫宏斌接手樂視已經八個月有余。

八個月裏，孫宏斌在樂視的所為就像他在投資者大會上自己說的：樂視網發生了誰也沒想到的變化，只能是碰到什麽問題解決什麽問題。

1. 救命的錢

從2016年年末到2017年年初，融創系就開始跑步入場，試圖幫賈躍亭挽回式微的局面：斥資150億元投資樂視網、樂視致新和樂視影業。按賈躍亭的說法，這筆錢當時就被用來還了銀行貸款。

2017年11月15日，融創房地產與樂視網簽訂委托擔保協議，為樂視網現有債務及新增債務提供總額不超過人民幣30億元的擔保。

同時，融創中國向樂視致新與樂視網分別借款5億元和12.9億元，用於一般運營資金。12月25日，融創旗下公司嘉睿匯鑫增資3億元給樂視影業，交易完成後，融創取代樂視控股成為樂視影業第一大股東。

如此，孫宏斌一共往樂視注入了170億元左右。

入主樂視的孫宏斌也沒忘大刀闊斧地調整樂視的商業模式，他一直認為，樂視本身還是一副好牌，調整下模式就還一定有救。

2. 新的戰略

2017年8月份，剛赴任樂視董事長的孫宏斌給樂視高層換血，召集新任命的11位高管開了主題為“我們在一起”的閉門會，就在這個會上，樂視的戰略和業務被重新定位，孫宏斌提出了樂視接下來的發展思路：聚焦於大屏生態，分眾自制、內容開放，繼續推進Open Eco戰略。樂視上市體系會徹底拋棄原來的「生態化反」戰略，樂視視頻、樂視超級電視、樂視雲平台和樂視影業將成為樂視的核心業務板塊。

融創在香港召開中期業績發布會是在2017年9月，通過融創當時發布的數據看，在利潤方面，投資樂視部分已經虧損了約15億元。談到樂視，孫宏斌當眾灑淚，稱自己當時不投樂視，樂視就死了，他得一直幫著賈躍亭。要心懷善意，「一定要把樂視做成一個好的公司。」

孫宏斌也是這麽做的。將樂視影業列為樂視核心業務板塊之後，2017年下半年，孫宏斌多次在公開場合推廣其大文娛戰略，為樂視影業站台。

同時在這個過程裏，樂視在漸漸地「去賈躍亭化」。

3. “新樂視”時代

由於“樂視生態”關聯交易的覆雜性，孫宏斌建議將非上市公司體系的業務全部處理掉。2017年9月26日，樂視網正式更名為“新樂視”，切割樂視的上市公司體系和其控股的非上市體系，也使樂視正式告別了“賈躍亭時代”。

真金白銀不斷拿來給樂視輸血，只是結果並不是孫宏斌希望看到的那樣。正是孫宏斌最看重的樂視資產讓之前的努力都白費了：2018年1月份，停牌9個月之久的樂視影業正式宣告了裝入樂視網的重組計劃失敗。

1月24日，樂視網復牌，隨後連續十幾天跌停。

4. 樂視不確定的未來

2月27日孫宏斌參加亞布力中國企業家論壇。當天晚上，樂視發布2017年業績快報，顯示2017年虧損116億元；另一邊，賈躍亭股票在當天爆倉。

論壇上，孫宏斌沒有正面回應關於樂視的任何問題，但他說：

「失敗是很正常的事情，中國的文化不一樣，美國文化喜歡當英雄，中國文化喜歡看別人當英雄，如果別人失敗了，看熱鬧也很開心。但我就覺得我們應該去幫助那些失敗的企業家，我現在去幫助一些企業，即使他們做不成，我賠了錢，但心裏還是開心的。」

但是如今，孫宏斌還是放棄了樂視，有說法稱，這在他缺席2月23日的樂視網臨時股東大會時就已經有了預兆。而這次辭職，也是孫宏斌對樂視的經營狀況徹底失去了信心。

孫宏斌要走了，下一個接盤俠是誰？根據第一財經記者的了解，如果孫宏斌的下任不屬於融創系，那很有可能說明是股權處置有動作，比如賈躍亭的股權處置，會有新的接盤方出現。有知情人士還透露，樂視網新的接盤方有可能是來自互聯網領域的頂級企業；還有一說，接盤方為聯想系。

樂視的未來走向成謎。

孫宏斌給樂視帶來過救命的錢、“新樂視”的名字、新的業務構架，或許還有生存的希望。至於遺憾，孫宏斌在之前的投資者說明會上說過：“會盡力不留遺憾，但如果有遺憾，那也只能遺憾。”

來源：虎嗅網

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