史上最嚴質押新規落地 券商重啟業務風控嚴苛

曾經紅極一時的股票質押融資業務，在證券行業裏已經「冰封」了兩個月的時間。隨著被稱為史上最嚴質押融資新規的《股票質押式回購交易及登記結算業務辦法(2018年修訂)》(下稱質押新規)及《證券公司參與股票質押式回購交易風險管理指引》3月12日起同步開始實施，新規兩個月的「過渡期」宣告結束。

質押新規對於股票質押的融資門檻、資金用途、質押集中度、單只股票的質押比例等都作了嚴格的限定。

在市場各方經歷了兩個月的全面暫停業務後，券商股票質押融資業務陸續開始重新啟動。從目前的市場情況來看，券商從事股票質押融資業務仍然比較謹慎，市場整體資金額度也不寬松，市場價格仍處於上升狀態。

陸續「解凍」

「再過一周可能就能夠正式開始重啟了，目前業務還是暫不受理狀態。」南方一中型券商相關人士告訴經濟觀察報記者，公司近期一直在培訓質押新規的相關操作流程和規範，同時還在進行制式合同的調整與修訂，因此，暫時還未能重新啟動股票質押融資業務。

另一家上市券商北京分公司人士稱，目前股票質押業務仍然還處於暫停狀態，公司領導還沒有會簽新的業務流程，預計要到月底才能夠正式啟動。

和它們相似，多家中小型券商尚未正式實施新規。前期新規下發後，監管部門組織券商培訓，券商內部等著監管定調後才開始改制度，因此券商最近主要是在忙著下發修訂後的制度，新業務還來不及開展。

而1月12日新規正式發布，監管層要求券商在過渡期內，需參考新規展業，不得趁機實施“規模沖刺”，這已經讓股票質押融資市場接近「冰封」兩個月時間。

從1月12日，股票質押融資新規發布至新規實施前，期間2個月的過渡期讓券商體系的整個股票質押融資業務幾乎宣告了暫停。

通過Wind數據梳理可發現，在這段時間中，幾乎很少有上市公司新增股票質押融資的公告，多為因當時市場普遍下跌而出現的補充質押情形較多，極少數明顯的質押行為，質權人也並非是券商，而是其他類型的機構。「從1月份開始，我們感覺市場情況有點嚴峻，就在拼命四處尋找券商洽談，但當時很少有券商可以承做股票質押業務，我們本來好不容易找到了一家小券商，都已經進展到臨近質押的階段，但券商內部也突然叫停該業務。」上海一上市公司董秘稱。

相對而言，一些大型券商則準備較為充分，重啟速度較快，基本上都已經恢覆了該業務。

但受制於嚴格的監管環境，券商在開展該業務時普遍態度都較為謹慎，對質押融資的條件相對較為嚴苛，從融資人的門檻、集中度、質押率、融資用途等都有明顯收緊，在辦理該業務的流程上也有所改變。

券商對於融資人的資金用途有更加明確的要求和限制，資金只能用於實體經濟，需要融資人提供詳細的項目資料和資金使用規劃，如果是借新還舊，則需要提供資金最初進入實體經濟的憑證等證明材料。

而按照新規，券商亦應要求融資人對融入的資金存放於指定的銀行賬戶，專款專用，要求券商明確約定融入方有義務定期或不定期報告資金使用情況，並對融入方融入資金的使用情況進行跟蹤。

據記者了解，券商方面主要都是通過與合作銀行建立專戶來實現，有的券商會要求融資人在指定銀行開立新的資金賬戶作為資金專戶，融資人需要將融入的資金轉入該專戶中，後續合作銀行會及時向券商提供交易流水等信息以做監控。

銀行方面對提供專戶服務也表現出了興趣，如招商銀行北京分行專門推出了股票質押專戶監管業務。

和此前開展股票質押業務另一個不同是，事前對項目的現場盡調開始成為一個必須的環節，而在以往，因為股票質押業務已經比較標準化，上市公司的信息都能從公開資料中獲得，大部分券商已不需要事前現場盡調，只需要融資人提供材料即可，此次重新強調現場盡調，亦是因對風控要求更加嚴格。

態度普遍謹慎

目前，股票質押新規實施尚不足一周，而從目前市場的情況來看，券商普遍較為謹慎。

“從我們洽談的幾家券商的情況來看，價格比年前略有上浮，春節前的一家當時給我們報價是7%，這家現在給我們報價是不低於7.5%。”前述上市公司董秘稱。該公司是一家中小板上市公司。

據記者從多家券商了解，券商以自有資金開展股票質押業務的報價大概在6.5%-7.5%之間，也有個別小券商價格攀升至8%左右。而通過資管計劃使用外部銀行的資金，則取決於外部銀行的資金成本。

而券商普遍更加謹慎的另一個縮影是，質押率已經較此前普遍下降5至10個百分點。

「好點的股票質押率一般流通股不超過50%，限售股不超過40%，比之前確實是明顯下降，要想突破很難，內部流程會比較覆雜也不一定能成功。而且整個券商行業的情況都是趨緊。」北京某券商位信用交易部人士稱。

根據上交所股票質押回購的交易數據顯示，在新規實施前一周的情況來看，3月5-9日期間無限售條件股份平均質押率為38.69%，這是2017年以來首次低於40%；相比兩個月前（1月8-12日）的42.71%，再次出現了4個百分點。

這讓很多上市公司股東感到並不容易理解。「其實可以更靈活一些來設定質押率，這段時間雖然股價有所反彈，但市場整體上還是處於低位，這個階段做質押對質權人來說是比較有利的，安全邊際相對較高。」上述董秘稱。

但顯然，券商並不是這樣考慮的，在不久前多個券商遭遇股票質押融資「踩雷」事件後，券商心有余悸，對風險控制的態度更加重視。不久前，樂視網、神霧環保、凱恩股份等多家公司大股東都遭遇了質押股票觸及平倉線的情形，其中部分公司隨後通過補充質押物或現金的方式化解了風險，但包括樂視網、神霧環保在內的上市公司大股東還未能妥善解決。這些頻頻出現的案例也促使監管層及金融機構更加審慎對待股票質押融資的準入門檻和風控措施。

為了滿足質押率方面的要求，一些上市公司也開始尋找場外資金進行合作，而也有一些場外資金願意為了獲取較高的利息收入也願意承接質押率高的項目，場外質押的活躍度有明顯提升。「我們一個客戶，是創業板的股東，他們的需求是希望流通股質押率能做到6折，利息超過12%左右，也有場外資金在試著接觸。」前述北京某券商位信用交易部人士透露。

事實上，股票質押融資業務已在市場上平穩運作多年，雖期間遭遇股災等多個極端情況，但都是有驚無險。根據公開數據，2017年，以券商為主體的股票質押市值超過2萬億，占據了市場的絕大部分份額，而在「去杠桿」的大背景下，股票質押融資市場整體規模萎縮的跡象已愈發明顯。

來源：經濟觀察報

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