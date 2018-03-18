新華社：MSCI「熱身」增容中國指數 中國紅利受全球期待

新華社3月17日消息：摩根士丹利資本國際公司(MSCI)日前宣布，新增12個中國指數。分析人士普遍認為，此舉為全球投資者通過日益開放的中國資本市場分享中國經濟成長紅利提供了新的渠道和機會。

14日，MSCI發布公告，推出包括中國Ａ股指數、中國Ａ股大盤股指數、中國Ａ股中盤股指數、中國Ａ股人民幣指數等在內的12個中國指數，以擴充MSCI中國全部股票指數系列和MSCI中國Ａ股國際指數系列的範圍。

MSCI亞太區指數產品主管西奧多·尼格利表示，隨著中國資本市場開放程度和國際化程度不斷提高，國際投資者了解中國市場的需求越來越迫切，此次推出系列新指數，將進一步豐富中國A股的資訊和投資工具，幫助國際投資者作出更有依據的投資選擇。

MSCI去年6月宣布，從2018年6月開始將中國Ａ股納入MSCI新興市場指數和全球基準指數(ACWI)。

美國金瑞基金首席投資官布倫丹·埃亨接受記者采訪時說，作為世界第二大經濟體，中國證券市場在國際投資者中的配置比重一直較為滯後。他認為，ＭＳＣＩ此舉將提醒全球投資者，要為中國未來幾年內在全球指數中大幅增加權重做好準備。

花旗銀行此前預測，到2025年中國資本市場規模將與美國相當，而僅中國證券市場便可吸引約2000億美元的國際投資。

美國耶希瓦大學商學院教授、華爾街誠智資本聯合創始人黃河說，中國在人工智能、大數據等科技領域都處於全球領先地位，有一批優質上市公司和大量初創企業，中國政府已開始重視支持獨角獸企業優先在國內Ａ股上市，並鼓勵有條件的海外上市科技企業回歸Ａ股，未來中國Ａ股對國際投資者的吸引力將進一步增強。

不僅股票市場受到國際投資者青睞，中國金融市場進一步開放也給投資者分享中國發展紅利創造了新的可能。

埃亨分析，今年6月MSCI將中國Ａ股納入其基準指數只是中國資本市場向全球投資者開放的第一步，未來將有更多中國Ａ股股票不斷入圍MSCI指數。更重要的是，這可以為下一步中國債券市場的對外開放鋪平道路。

早在去年3月，彭博有限合夥企業便已推出兩項包含中國債券的全新固定收益指數。去年7月，內地與香港債券市場互聯互通合作(債券通)也正式開始運行。

花旗銀行認為，未來中國債券市場將吸引更多國際投資，如果中國資本市場改革開放進程進展順利，到2025年，中國債券市場吸引國際資金量將超過7000億美元。

埃亨說，中國資本市場的對外開放早已是眾望所歸，也是大勢所趨，金瑞基金十分看好中國資本市場的發展前景，並堅信中國資本市場將呈現出與其經濟地位相當的實力和水平。

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