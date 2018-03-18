2020年中國智能電視市場滲透率將超90%

新華社北京3月17日消息，告別遙控器，動動嘴就能和熒幕輕松「對話」，甚至不必發出「指令」，電視就「心有靈犀」點開想看的節目……隨著人工智能深度應用，家電領域正刮起「智慧」風潮。記者17日從工信部獲悉，工信部將重點支持人工智能在家電等領域應用。到2020年，智能電視市場滲透率達到90%以上。

在人工智能諸多技術中，語音交互技術率先進入應用階段，展現出強大的市場潛力。建立在該技術基礎上的智能電視被視為下一個「風口」，諸多家電企業紛紛布局於此。有預測顯示，到2020年，全球人工智能系統將為家電企業帶來超過470億美元的收入。

「如果說幾十年前，遙控器改變了人與電視的交互方式，那麽現在，人工智能將讓電視更懂用戶。它不僅能聽懂你的話，更能在說話之前就知道你想要什麽。」百度創始人李彥宏說，百度已於近日和創維開啟戰略合作，整合大數據和人工智能技術共同打造智能電視系統，加速家電行業轉型。

工信部提出，將支持智能傳感、物聯網、機器學習等技術在智能家居產品，特別是智能電視中的應用，提升產品的智能水平、實用性和安全性。此外，工信部還將建設一批智能家居測試評價、示範應用項目並推廣。到2020年，智能家居產品類別明顯豐富，智能電視市場滲透率達到90%以上。

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