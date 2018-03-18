助推科創中心建設：上海資本市場擁抱新經濟

新華社消息，上海璞泰來新能源科技股份有限公司近日發布重大資產重組進展公告，擬以發行股份及支付現金方式收購廣東省東莞市超業精密設備有限公司100%股權。此次收購旨在進一步延伸璞泰來鋰電池生產設備業務鏈。

璞泰來曾於2017年5月發行上海地區首單「雙創債」。去年11月初掛牌上海證券交易所上市後，短短兩個月就啟動了重大資產重組。董事長梁豐表示，璞泰來的目標是成為鋰離子電池供應鏈整體解決方案的一流企業。

在上海建設「具有國際影響力的科創中心」過程中，許多科技創新企業像璞泰來這樣，從資本市場汲取發展動力。

「在上海創新引領發展轉型取得突破性進展的過程中，多層次資本市場主動對接、積極助推，扮演了十分重要的角色。」證監會上海監管局局長嚴伯進說，伴隨上海科創中心建設不斷提速，科技創新企業從前期研發與運營，到並購和技術投資、科技創新成果轉化，再到科創人才引進和激勵，都獲得了來自資本市場的支持。

數據可佐證。2016年、2017年上海新增56家上市公司，其中44家屬於科技創新企業，占比接近八成。2017年度上海科技創新上市企業通過首發或再融資募得近千億元資金，為自主創新、產業升級、技術進步提供支持。

2017年上海9家科技創新企業通過發行公司債券融資逾117億元；同期，15家次科技創新企業利用資本市場開展並購重組，涉及金額468.6億元。

2017年，新三板新增上海科技創新企業58家，實現融資38.5億元；到2017年末，上海股權托管交易中心科技創新板累計掛牌企業達到171家，110家次實現股權融資近11億元，139家次通過銀行信用貸、股權質押貸及科技履約貸實現債權融資近9億元。

到2017年末，上海已登記私募基金管理人所管理並正在運作的私募股權投資基金、創業投資基金合計在投項目近1.08萬個，其中近半數處於種子期和起步期，在投本金超過7200億元，為眾多科創企業發展打通了「最後一公裏」。

在資本市場助力下，越來越多的科技創新企業成長為上海科創中心建設的「生力軍」。

2011年登陸創業板之初，科大智能科技股份有限公司市值不足20億元。為了實現由電力自動化向智能制造領域的轉型，科大智能自2013年開始先後進行了三次資產重組，其中兩次募集配套資金再融資合計9.65億元。

幾年間，科大智能成長為總市值近150億元的行業領先企業，2016年實現營業收入和凈利潤分別較上市當年增長近9倍和5倍。

2017年以來，資本市場對新經濟展現極大熱情。試點「雙創債」正式展開，支持非公開發行的創新創業債設置轉股條款；出台創業投資基金和天使投資人稅收優惠政策；差異化減持政策支持上市公司創業投資基金股東，通過反向掛鉤調動創投基金長期投資與價值投資的積極性；研究推出CDR，吸引海外上市的「獨角獸」回歸……

業內人士認為，一系列規則和創新產品的推出，營造了對新經濟更具包容性的資本市場監管環境，這將為科創企業加速效能轉化提供更好的土壤，上海科創中心建設也有望繼續「提速」。

上海證監局則表示，將高度關註「四新」企業與科技「獨角獸」企業的發展與融資需求，繼續加大後備上市、掛牌資源的挖掘和培育；以支持科創企業利用資本市場進行融資為突破口，完善科創企業金融供給結構；推動私募股權基金充分發揮「資金到資本」的轉化作用，引導更多社會資本流向創新創業活動。

這也意味著，上海建設具有國際影響力的科創中心過程，有望為資本市場擁抱新經濟提供更多、更加生動的案例和註解。

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