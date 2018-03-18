深交所本周共對95起證券異常交易行為進行分析

據深交所微信公眾號3月16日消息，深交所發布上市公司監管動態（2018年3月09日-3月15日）和市場交易監管動態（2018年3月12日-3月16日）。上市公司監管動態方面，深交所對3宗違規行為進行紀律處分。

一是浙江世紀華通集團股份有限公司持股5%以上股東湯奇青在2017年12月7日賣出公司股票63.84萬股，2017年12月8日買入公司股票8200股，2017年12月8日至12月11日累計賣出公司股票67.74萬股。上述行為構成《證券法》第四十七條規定的短線交易，違反了深交所《股票上市規則（2014年修訂）》的相關規定。深交所根據有關規定，對湯奇青給予通報批評的處分。

二是巴士在線股份有限公司（以下簡稱上市公司）持股5%以上股東中麥控股有限公司（以下簡稱中麥控股）在上市公司於2015年11月24日披露的《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況報告暨新增股份上市公告書》和《關於重大資產重組相關方出具的相關承諾事項的公告》中承諾“以標的公司股權認購而取得的上市公司股份，自本次重組新增股份上市之日起36個月內，不得轉讓，也不得設定任何第三方權利”。新增股份於2015年11月25日上市，中麥控股取得上市公司股份3,211.24萬股。2016年4月27日，上市公司披露中麥控股質押上市公司股份1,600萬股。2017年12月26日，上市公司披露中麥控股質押上市公司股份734.11萬股。中麥控股存在違反承諾設定第三方權利的情形。上述行為違反了深交所《股票上市規則（2014年修訂）》的相關規定。深交所根據有關規定，對中麥控股有限公司給予通報批評的處分。

三是杭州華星創業通信技術股份有限公司控股股東之一致行動人、董事長季曉蓉擬於2017年6月29日至2017年12月31日期間增持公司股票，擬增持股份不超過公司已發行總股本的1%。2017年12月29日，季曉蓉取消了上述增持計劃。上述行為違反了《創業板股票上市規則（2014年修訂）》和《創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的相關規定。深交所根據有關規定，對季曉蓉予以通報批評的處分。

深交所共對10宗違規行為發出監管函，3宗涉及信息披露違規、7宗涉及股票買賣及減持違規。

3宗信息披露違規中，一是中弘控股股份有限公司海南如意島項目被政府實施「雙暫停」，公司未及時履行信息披露義務。二是海南大東海旅遊中心股份有限公司對外提供財務資助，金額占其最近一期經審計凈資產的10%，公司未按規定履行相應的審批程序和信息披露義務。三是英洛華科技股份有限公司非公開發行募集資金在2017年度的實際使用金額與預計投資金額差異超過30%，公司未及時履行信息披露義務。

7宗涉及股票買賣及減持違規中，一是深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司董事兼副總經理梁海華在公司2017年年度報告披露敏感期內賣出公司股票。二是深圳赫美集團股份有限公司董事長王磊在公司2017年年度報告披露敏感期內賣出公司股票。三是深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司董事兼財務總監師帥通過集中競價交易減持公司股票未按照規定預先披露減持計劃。四是吳通控股集團股份有限公司持有5%以上股份股東惠州市德幫實業有限公司在因公司非公開發行股份導致持股比例被動稀釋至5%以下後主動減持公司股份時，未按照相關規定向中國證監會和深交所提交書面報告並披露權益變動報告書，在履行報告和披露義務前也沒有停止賣出公司股份。五是山西振東制藥股份有限公司股東常州耀翔瑞天投資中心（有限合夥）與一致行動人在增持振東制藥股份達到5%時，未按照相關規定及時向深交所提交書面報告並披露權益變動報告書，也未在履行報告和披露義務前停止買入公司股份。六是江蘇維爾利環保科技股份有限公司董事、副總經理浦燕新在公司2017年年度報告披露敏感期內買入公司股票。七是浙江星星科技股份有限公司高級管理人員邵國峰在公司2017年年度報告披露敏感期內賣出公司股票。

同時，深交所還發出年報問詢函1份、重組問詢函3份、關註函12份、其他函件54份。

剛過去一周，深交所共對95起證券異常交易行為進行了分析，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報、反向交易等異常交易情形，深交所及時采取了監管措施。共對20起上市公司重大事項進行核查，並上報證監會13起涉嫌違法違規案件線索。(中國證券網)

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