【IPO追蹤】小米融資材料曝光：2017年盈利76億元 估值680億美

微信公眾號「開柒」爆料，從一份小米的融資推介材料中獲悉，小米去年盈利接近76億元，當下給小米的估值為680億美元。這份材料並指出，假設小米於2018年第四季度上市，其的市值介於854億至1351億美元區間。

根據這份爆料內容，36氪拆解出5個核心點，並做出如下分析：

1、日活：上述材料稱，小米的日活躍用戶達1.32億，月活躍用戶1.65億，日均用戶使用時間為5.2小時，甚至，報告稱，這一指標已經超過了微信。當然，手機廠商拉上微信作對比，有點強行對比的意思，不算同類的競品。

小米此前並未公布過小米手機的日活。只在去年11月的IoT開發者大會上，公布了小米IoT平台的日活設備超過1000萬台。若該自媒體援引數據真實的話，以此推算，小米手機的日活也在1億以上。

2、盈利：小米2015年虧損9.8億元，2016年盈利9.13億元，預計2017年盈利75.82億元，利潤率達到6.5%，覆合年均增長率達到174%。

小米並未披露過整體的盈利數據。此前，手機中國聯盟秘書長王艷輝曾在微博上表示，小米2017年利潤不會少於十億美元。該融資推介材料公布的數據也符合之前業界的預期。

3、收入：預計2017年小米的收入為176億美元（1110億元）。

雷軍曾公布過，小米已經在去年10月提前完成了小米完成千億營收的目標。此前有消息稱，小米2017年做出的營收預期在170億美元~180億美元之間。

不過，以此計算的話，還是可以看出，小年最後兩個月貢獻收入較少。可以推測，最後兩個月手機的出貨量，相比前十個月的月均出貨量有所下降。這跟去年四季度中國市場的大形勢也是相符的。根據研究公司Canalys的數據，2017年第四季度在中國市場上僅賣出1.13億台智能手機，比2016年第四季度下跌了14%。這個季度的下滑也導致了全年出貨量的同比下降。

4、收入占比中，小米的互聯網服務業務比重正在擴大。

該自媒體援引上述材料稱，2016年，小米的收入組成中，79%來自於硬件，21%來自於互聯網服務業務。硬件業務的凈利潤率僅為2.8%，而互聯網服務業務的凈利潤率則超過40%。小米正在擴大互聯網服務業務收入比例，2017年，預計互聯網服務業務的收入占比為68.3%，預計到2019年，互聯網服務業務的收入占比將超過硬件收入。

由此可以看出，小米靠硬件設備並不太賺錢，主要靠相關的互聯網服務。

5、最值得注意的是，該份材料給出的小米估值：當下小米估值為680億美元，其是按照這一估值融資或者出售股份的；假設小米於2018年第四季度上市，其的市值介於854億至1351億美元區間。

這份材料當下給出的小米估值，明顯遠低於市場傳聞的千億美金估值。不過，從這份材料給出的四季度上市時的市值預期來看，小米有可能在今年期間推高其估值，並在IPO時達到千億美金左右的市值。

隨著小米IPO一天天臨近，肯定會有越來越多的消息漸次披露。小米今年會在資本市場講什麽故事值得期待，其估值多少也將持續成為熱議的焦點。(来源：36氪)

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