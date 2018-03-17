慧聰集團(02280-HK)與不同機構就區塊鏈技術應用達成合作

慧聰集團(02280-HK)公布，集團近期陸續與絲綢之路國際合作工作委員會、中國電子商務協會電子商務服務基地工作委員會分別簽署合作框架協議，就區塊鏈技術應用達成合作，以建立穩定戰略合作關係之基礎。合作框架協議期限均為2年。如合作框架協議到期合約方均未提出終止要求，則合作框架協議順延1年。經合約方協商一致，可終止合作框架協議。

根據合作框架協議，集團將與絲綢之路工委會、電子商務協會工委會及其各自成員進行合作，在品牌防偽、智慧溯源、場景應用、區塊鏈打造、供應鏈創新和智慧行銷等場景進行結合，以實現創新型一體化產業鏈應用平台建設。

同時，集團將基於區塊鏈技術搭建完整的技術解決方案，通過對電子商務企業、事業單位產品進行全產業鏈品質溯源、大數據分析、供應鏈管理等的信用體系建設，解決電子商務企業對國家監管的溯源需求，解決消費者對目前電子商務的信任危機等信用問題，幫助企事業單位能夠在消費日益升級、品質要求不斷提升的市場環境下健康穩定有序的發展。

合作框架協議僅為框架協議。合約方將就合作框架協議項下合作業務的具體執行方案進一步簽署正式協議或補充協議。

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