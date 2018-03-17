瑞豐動力(02025-HK)去年僅多賺逾1% 考慮派息

瑞豐動力(02025-HK)公布，去年盈利9479.8萬元(人民幣.下同)，按年增長1.14%，每股盈利15.8分；不派末期息。收入7億元，按年上升4.55%。董事會考慮擬於今年12月底止年度起宣派股息。

毛利從截至2016年度的1.93億元增至截至2017年度的2.17億元，增幅為12.6%。該增加主要歸因於整體毛利率增加以及銷售缸體及缸蓋的毛利增加。毛利率從截至2016年度的28.8%增至截至2017年度的31.0%。該增加主要由於集團生產的毛坯產品的使用量增加。截至2016及2017年12月31日止年度，集團於生產缸體及缸蓋時使用的所生產毛坯產品分別佔集團缸體及缸蓋總產量的42.6%及54.0%。

於截至2017年12月31日止年度，集團增加7條機械加工線(包括5條用於缸體、1條用於缸蓋及1條用於缸體輔助部件)，設計年產能430,000個。另外，董事會預期汽車發動機配件製造商亦預計會在新能源汽車所用配件研發方面投入更多資源。

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