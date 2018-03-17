中星集團控股(00055-HK)研究重整多項業務

中星集團控股(00055-HK)公布，公司之全資附屬公司中大印刷集團以1.53億元，出售Zen Vantage Limited股權。

除出售事項外，集團亦正在研究其下列各個業務分部之潛在機遇及未來發展：集團正就有關製造印刷產品業務之潛在業務合作與一名獨立第三方進行磋商，以盡量提高經濟回報。在其他可能性中，潛在合作可以合營企業形式製造若干種類之印刷產品。預期若干印刷設備可能由集團及潛在業務夥伴轉移至合營企業，且合營業務將由集團及潛在業務夥伴共同經營。

就物業發展業務而言，集團最近已完成其有關清城土地之未來用途之可行性研究。除為集團之印刷產品興建新製造廠房外，集團亦正考慮於清城土地之餘下部分發展物流中心，以為清遠市之新長隆旅遊度假區提供服務。此外，視乎市況及與業務夥伴之進一步討論而定，集團亦正考慮可能出售或發展由清遠市中清房地產開發有限公司擁有位於清遠市之兩幅商業用地及或可能出售集團於中清之股權。

就物業投資業務而言，集團正在考慮出售集團擁有位於香港粉嶺之全部或部分物業，其可能導致終止或出售集團目前於該等物業進行之迷你倉業務。

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