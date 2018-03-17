惠生國際(01340-HK)去年轉虧27.5萬不派息

惠生國際(01340-HK)公布，截至2017年12月31日止虧損27.5萬元(人民幣.下同)(2016年度賺7070.1萬元)，每股虧損0.03分(2016年度賺13.27分)。收益6.73億元(2016年度11.54億元)。不派息。盈利下跌的主要原因為減少了屠宰量和銷售單價下跌、淘汰種豬和生物資產公允值下跌所產生的虧損，以及報告期內確認了一次性的以股權結算及以股份支付的費用。

近年來，豬收益約為6.74億元，按年下跌約41.6%。下跌主要是由於供過於求而導致單價較去年同期為低。因為豬肉產品的價格較生豬的價格更具彈性，因此豬肉產品的平均售價較生豬的平均成本價下跌得較快。而飲食習慣的改變以及進口豬肉產品的激烈競爭亦導致銷售量下跌，而較少的屠宰量

代表較低的使用率，亦因此每件產品承擔了較多的固定成本。因此集團的平均毛利率由2016年的約9.5%下跌至本年的約4.2%。

肉價格進入了下行週期並於一段時間內持續。集團在本年度內已作好準備，重組現有設施以達致一個更有效及更現代化的設定，並尋求機會發展一個更高質量的豬肉產品品牌，以應對中高端客戶的需要。集團亦正計劃重組現有的養殖場，包括改變現有場地的用途、出售或棄置閒置的設施以及物色其他更大及更高效能的養殖場以增加自養猪的比例。

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