中國電力清潔能源(00735-HK)去年少賺0.7%股息11.85分

中國電力清潔能源(00735-HK)公布，截至2017年12月31日止盈利4.02億元(人民幣.下同)，按年微跌0.7%，每股盈利33.85分；建議派發末期息11.85分。收入及電費調整48.21億元，按年上升2%。

集團擁有已運營天然氣發電控股裝機容量1,300.0兆瓦，年發電量4,601,106.40兆瓦時，同比減少3.8%，發電量減少主要受廣東省電力市場改革影響，政府年初下達給東莞公司礎電量減少。天然氣發電板塊乃集團重要利潤來源。年內，該板塊發電量佔集團總發電量的46.3%。

目前廣東東莞立沙島項目在建容量為400.0兆瓦，該項目被列入東莞市重大建設項目之一，並申報了省級重大項目。當前該項目工程正按計劃推進，預計2020年投產。而集團亦收購了立沙島上一公共資源的部分股權，收購對於集團日後建設熱電聯產項目，開發終端用戶意義重大。預期2018年至2019年將會有多個垃圾發電項目陸續投產，有助抵銷消納不足的影響。

2018年公司的重點發展工作仍以環保發電項目為主，繼續保持在地級城市大規模裝機和縣級區域小規模裝機同步發展，提高市場佔有率；嘗試醫療垃圾、餐廚垃圾、污泥等方面的發電項目；在成熟的中心城市推廣燃氣分佈式能源項目，提倡產能多元化，以供熱量來適配發電裝機容量；在無棄風區域發展海上、陸上風電項目，在無棄光區域發展農光、漁光、牧光等土地利用率較高的光伏項目；在西部(特別是靠近高壓電能輸送走廊)地區適當儲備風力和光伏項目；在新興的工業園區內尋找綜合智慧能源項目的開發機會，積極參與能源互聯網項目。

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