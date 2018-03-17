上海集優(02345-HK)去年盈利升25% 不派息為收購！

上海集優(02345-HK)公布，截至2017年12月31日止年度盈利2.53億元(人民幣.下同)，按年增長24.59%，每股盈利17.96分；為充實集團的營運資金及保留資源用於潛在投資，不派末期息。收入84.79億元，按年上升10.91%。

業績報告指出，集團雖然在日趨激烈的市場競爭中取得了一定的成績，但集團在所經營的每個市場仍面臨激烈競爭，在若干情況下，競爭已對本集團的若干產品構成價格下調壓力。集團的市場地位取決於集團能否估計和應付各類競爭因素，包括引入全新或經改良的產品及服務、競爭對手所採用的定價策略及客戶喜好改變。若集團無法將相若產品或服務的價格控制在具競爭力的水平，或者無法別樹一格，則客戶或會因而流失往競爭對手。競爭加劇或會導致價格下降、毛利率下跌及公司市場佔有率減少。

集團已制定並實施國際化戰略，為進一步滿足客戶需要，集團將繼續在地域、客戶及服務等方面開拓業務。舉例而言，集團部分業務及產品將向海外市場延伸發展，同時，集團海外子公司亦積極開拓國內市場。而國內及海外客戶對集團產品及服務可能會有不同的要求，因此，集團可能須購置不同設備或增設額外生產綫以拓展新市場領域。

拓展新市場涉及許多風險，包括國際貿易政策不明朗導致的風險以及因集團為該等市場的初入行者而面對的風險。集團一貫重視以資本運作帶動產品經營，未來也將在充分體現集團戰略意圖，達到推動產業升級步伐、逐步顯現業務協同效果以及增強集團整體持續盈利能力三個效果的前提下積極尋找收購兼併的機遇。

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