◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100 利勤 昶和 大飲 味全 FH香港正2 富邦科技 信昌化 大統染 宏亞 宏洲 富邦NASDAQ反1 元大台商50 佳大 海悅 立益 嘉裕 正道 富邦摩台 海光 銘旺科 怡華 東華 友旺 富邦發達 世紀鋼 卓越 昶和 大東 同開 富邦金融 威盛 統領 大統染 立益 悠克 元大MSCI台灣 映泰 錩泰 佳和 川飛 永豐臺灣加權 承啟 元禎 昶和 國泰日經225 統懋 展宇 三洋紡 元大日經225 太空梭 康普 瑞利 元大美債7-10正2 麗臺 海悅 樂士 元大美債7-10反1 蔚華科 映泰 正峰新 富邦歐洲 華擎 隴華 億泰 FH彭博高收益債 嘉威 麗臺 毛寶 FH彭博新興債 世芯-KY 世芯-KY 燁興 FH富時不動產 捷泰 傳奇 中鴻 味全 杜康-DR 東科-KY 聚亨 宏洲 陽光能源-DR 鈺邦 千興 嘉裕 川飛 華友聯 威致 東華 愛山林 首利 大東 皇昌 麗正 立益 華園 東訊 佳和 遠雄來 華泰 昶和 夏都 茂矽 三洋紡 新天地 錸德 瑞利 欣欣 廷鑫 力山 統領 倫飛 樂士 阿瘦 威盛 正峰新 晨訊科-DR 銘旺科 華新 友佳-DR 統懋 億泰 一零四 翔耀 毛寶 新海 太空梭 五鼎 秋雨 新利虹 勝一 欣高 華映 燁興 台數科 吉祥全 中鴻 南六 憶聲 聚亨 基勝-KY 科風 千興 威宏-KY 建碁 威致 波力-KY 和鑫 首利 泰昇-KY 力特 麗正 政伸 喬鼎 全友 吉源-KY 正達 東訊 晟鈦 華泰 新世紀 茂矽 誠創 錸德 嘉威 廷鑫 力銘 倫飛 亞太電 威盛 達能 研華 清惠 南亞科 慧友 銘旺科 捷泰 統懋 互億 翔耀 天瀚 太空梭 迅杰 新利虹 華上 友旺 元晶 華映 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 日勝生 建碁 台船 和鑫 東森 力特 台南-KY 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 拓凱 中福 達興材料 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 亞翔 慶豐富 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 台船 東森 台灣高鐵 慧洋-KY 宅配通 群益期 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 成霖 慶豐富 信義 中租-KY 潤泰材 波力-KY