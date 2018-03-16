◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月16日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23982 5027 477.06 0059 富邦金融 15116 4973 303.96 0058 富邦發達 7419 4196 176.81 0051 元大中型100 11203 9500 117.93 0055 元大MSCI金融 34321 36654 93.64 00704L 台新MSCI台灣正2 4278 4878 87.70 00707R 元大S&P日圓反1 4069 4855 83.81 0054 元大台商50 9351 12124 77.13 00714 群益道瓊美國地產 3549 5567 63.75 00663L 國泰臺灣加權正2 2731 4309 63.38 0052 富邦科技 3751 6000 62.52 00702 國泰標普低波高息 8290 13688 60.56 0053 元大電子 3953 6988 56.57 00635U 元大S&P黃金 23967 44014 54.45 00698L 元大美債7-10正2 2778 5649 49.18 0061 元大寶滬深 193037 397616 48.55 00705R 台新MSCI台灣反1 3412 7315 46.64 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2845 7106 40.04 00692 富邦公司治理 47478 120280 39.47 006206 元大上證50 66176 186778 35.43 006207 FH滬深 52496 148392 35.38 008201 BP上證50 937 2749 34.09 00667 元大韓國 1566 4929 31.77 00657 國泰日經225 2142 6764 31.67 00689R 國泰20年美債反1 1580 5389 29.32 00642U 元大S&P石油 28766 101321 28.39 00706L 元大S&P日圓正2 1273 4584 27.77 00639 富邦深100 81105 301903 26.86 00648R 元大S&P500反1 36629 144188 25.40
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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