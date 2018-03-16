研究顯示比特币下跌 挖礦已無利可圖

還想靠挖比特币賺錢，成就自己的一夜暴富夢?但現實告訴投機者們，别做夢了，比特币慘跌，已到了無利可圖的地步。這一消息對于那些想靠挖比特币華麗變身為富翁的人而言絕對是一記暴擊。

Fundstrat全球顧問公司聯合創始人托馬斯-李(Thomas Lee)在周四的一份報告中表示：“比特币目前的交易價格本質上講是挖礦成本的盈虧平衡點。”

Fundstrat的模型包含了三要素：設備成本、電力成本和其他開支，比如維護冷卻設施的開支。CoinDesk的數據顯示，比特币周五(3月16日)較早死一度跌至7676.52美元低點，為2月8日以來的最低水平。

比特币采礦是一個能源密集型過程，利用良好的計算能力求解複雜的數學方程。一個匿名礦工使用網絡，建立區塊鏈交易記錄。礦工用個人計算機下載軟件然後運行特定算法，與遠方服務器通訊後可得到相應比特币。

如果創造比特币的成本超過了所得的回報，礦商就會失去動力。

一家位于加拿大的區塊鏈解決方案開發商Blockchain Intelligence Group的聯合創始人兼董事長安斯蒂(Shone Anstey)稱，就現在的處境而言，礦工們可能暫時會把機器關掉，直到能獲得更多的利潤再繼續創建加密貨币。要知道他們中有些人非但沒有賺錢，可能還正在賠錢。

如今，挖比特币挖掘需要自定義硬件，這些硬件的價格可能在幾百到幾千美元之間。在這一快速發展的科技時代中，更高效的設備總是層出不窮。

據Fundstrat的模型顯示，事實上，定期更換設備的成本占到了采礦成本的一半以上。假設電費6美分/千瓦時，再加上其他費用的話，估計更換設備的成本將達到8038美元。欲創建加密貨币的人們見此事實擺在眼前，都直呼：“成本這麽高昂，真是傷不起啊。”

數據分析網站CryptoCompare的董事長海特(Charlie Hayter)表示，從2017年12月起，比特币挖礦者的利潤幾乎減少了一半。

據bitinfocharts的數據顯示，挖礦者的另一個收入來源——交易的中間費用也從2017年12月下旬的高點：34美元跌至50美分以下。

來源：匯通網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)