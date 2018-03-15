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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100          利勤              昶和     大飲                
味全     正道     富邦科技          信昌化            大統染   宏亞                
宏洲     友旺     元大台商50          佳大              海悅     立益                
嘉裕     同開     富邦摩台          海光              銘旺科   昶和                
東華     悠克     富邦發達          世紀鋼            卓越     大統染              
大東     川飛     富邦金融          威盛              統領     錩泰                
立益              元大MSCI台灣          映泰                       元禎                
佳和              永豐臺灣加權          承啟                       展宇                
昶和              國泰日經225          統懋                       康普                
三洋紡            元大日經225          太空梭                     海悅                
瑞利              元大美債7-10正2          麗臺                       映泰                
樂士              元大美債7-10反1          蔚華科                     隴華                
正峰新            富邦歐洲          華擎                       麗臺                
億泰              FH彭博高收益債          嘉威                       世芯-KY             
毛寶              FH彭博新興債          世芯-KY                    傳奇                
燁興              FH富時不動產          捷泰                       東科-KY             
中鴻              味全              杜康-DR                    鈺邦                
聚亨              宏洲              陽光能源-DR                   華友聯              
千興              嘉裕              川飛                       愛山林              
威致              東華                                         皇昌                
首利              大東                                         華園                
麗正              立益                                         遠雄來              
東訊              佳和                                         夏都                
華泰              昶和                                         新天地              
茂矽              三洋紡                                       欣欣                
錸德              瑞利                                         統領                
廷鑫              力山                                         阿瘦                
倫飛              樂士                                         晨訊科-DR            
威盛              正峰新                                       友佳-DR             
銘旺科            億泰                                         一零四              
統懋              毛寶                                         新海                
翔耀              勝一                                         秋雨                
太空梭            燁興                                         欣高                
新利虹            中鴻                                         台數科              
華映              聚亨                                         南六                
吉祥全            千興                                         基勝-KY             
憶聲              威致                                         威宏-KY             
科風              首利                                         波力-KY             
建碁              麗正                                         泰昇-KY             
和鑫              全友                                         政伸                
力特              東訊                                         吉源-KY             
喬鼎              華泰                                                             
正達              茂矽                                                             
晟鈦              錸德                                                             
新世紀            廷鑫                                                             
誠創              倫飛                                                             
嘉威              威盛                                                             
力銘              研華                                                             
亞太電            南亞科                                                           
達能              銘旺科                                                           
清惠              統懋                                                             
慧友              翔耀                                                             
捷泰              太空梭                                                           
互億              新利虹                                                           
天瀚              友旺                                                             
迅杰              華映                                                             
華上              吉祥全                                                           
元晶              憶聲                                                             
華冠              科風                                                             
裕豐              建碁                                                             
寶徠              和鑫                                                             
日勝生            力特                                                             
台船              喬鼎                                                             
東森              正達                                                             
台南-KY           晟鈦                                                             
康師傅-DR          新世紀                                                           
聖馬丁-DR          誠創                                                             
神州-DR           嘉威                                                             
耀傑-DR           力銘                                                             
同方友友-DR          亞太電                                                           
晨訊科-DR          達能                                                             
友佳-DR           拓凱                                                             
陽光能源-DR          達興材料                                                         
精熙-DR           清惠                                                             
中福              慧友                                                             
雷虎              上福                                                             
中視              亞翔                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  台灣高鐵                                                         
                  宅配通                                                           
                  群益期                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
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                  中福                                                             
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                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  信義                                                             
                  中租-KY                                                          
                  潤泰材                                                           
                  波力-KY
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