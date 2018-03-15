中國聯通(00762-HK)：核心業務利潤增5.4倍恢復派息 爭取三年年均升68%

中國聯通(00762-HK)轉變經營模式，2017年度業績股東應佔盈利18.3億元(人民幣.下同)，同比增長 192.5%；核心業務利潤增幅更達5.4倍至40億元。聯通恢復派息，每股0.052元。聯通董事長兼首席執行官王曉初更揚言，爭取未來三年利潤年均增速逾68%！

王曉初於3月15日業績記者會上表示，2017年為聯通發展里程碑一年，經營模式突破，混合所有制改革取得進展。在推行員工激勵機制下，爭取未來三年收入年均增速6.5%，而利潤年均增幅更是高達68.7%；集團已改變營運模式，盈利有望快速增長。

聯通並公佈2018年1至2月最新業務情況。移動出賬用戶淨增567.7萬戶，同比增長約214.7%；整體服務收入約432.2億元，同比增長約8.2%；移動服務收入約265.2億元，同比增長約11.6%；産業互聯網業務收入約37.6億元，同比增長約30.7%；股東應佔盈利17.6億元，同比增長287%。

2017年聯通實現服務收入2,490.2億元，同比增長4.6%；股東應佔盈利18.3億元，同比增長192.5%。期內對舊有光纖設備資産作一次性報廢淨損失29億元，不會對集團現金流産生任何影響；剔除此因素股東應占盈利40.0億元，同比增長540.5%。對於2017年第4季錄得虧損，他解釋因為各事業單位已提前將任務完成，於第4季增加投資，為2018年業務打好基礎所致。

聯通圍繞提質增效，積極推動精準投資、共享合作與資源挖潛，提升回報。2017年資本開支同比大幅下降41.6%至421.3億元；加上收入改善，公司自由現金流達到429.2 億元，同比提升16.3倍。聯通因而重啟股息派發，末期股息0.052元，為核心業務利潤的40%作安排。2018年集團資本開支計劃不超過500億元，37%用於移動業務，20%用於固網業務，其他還有資訊科技設備。

展望未來,他表示公司正站在新的歷史起點上,公司將緊緊抓住全球科技和産業變革、中國經濟發展模式變革和公司混合所有制改革帶來的全新機遇,以打造新基因,新治理、新運營,新動能、新生態的「五新」聯通爲目標,繼續深入落實聚焦創新合作戰略,全力加快互聯網化運營,强力推進與戰略投資者的深度合作與協同,加快提升創新能力,深入推進體制機制變革,提升活力與效率,全力開創公司創新發展的新局面。

2017年移動業務表現，公司大力推動移動業務發展模式轉型,創新産品和營銷模式,提升新入網 用戶質量,在低成本、補貼的用戶發展模式下,移動服務收入達1,564.4 億元,同比增長 7.9%,高出行業平均 2.2 個百分點;移動 出賬用戶淨增 2,034 萬戶,總數達到 28,416 萬戶;移動出賬用戶 ARPU 達到 48.0 元,同比提升 3.5%。設備補貼費下降59%。

年內,公司發力流量經營,創新推出並規模化推進 2I2C、2B2C、以冰激淩爲代表的 中高端套餐等轉型産品,細分市場,精準營銷,以低營銷成本高效觸達目標用戶, 特別是年輕人市場,實現 4G 用戶規模突破。2017 年,公司 4G 用戶淨增 7,033 萬 戶,總數達到 17,488 萬戶,4G 用戶市場份額同比提高 3.7 個百分點;手機用戶月戶 均數據流量達到 2,433MB,同比增長 359.0%,仍具有巨大增長潛力。

固網業務方面，公司積極推動創新業務規模發展,努力抵消固網語音收入下降和固網寬帶 競爭帶來的壓力。固網服務收入 908.7 億元,基本保持平穩。公司 積極發揮與戰略投資者的資源互補業務協同優勢,圍繞重點行業,聚焦重點業務, 開放合作,創新激勵,共同構建創新共贏的産業生態圈。2017 年,公司信息通信技術(ICT)業務收入33.2 億元,同比增 長 11.0%;互聯網數據中心(IDC)及雲計算業務收入達110.2 億元,同比增長 16.6%。

面對寬帶業務領域的激烈競爭,聯通進一步提升網絡覆蓋能力和品質;以 TV 及視頻 內容爲引領,推動寬帶銷售服務的互聯網化轉型,提升客戶服務感知。期內固網寬帶接 入收入爲427.1 億元,同比下降 2.6%。固網寬帶新增用戶 130 萬戶,達到 7,654 萬戶。融合套餐用戶在固網寬帶用戶中的滲透率達到 43.5%,同比提高 4.9 個 百分點。

以A股為平台進行混合制改革，引入戰略投資者，他表示有助降低負債和財務水平，資產負債比率由62.9%降至46.8%，提升融資能力。集團推行瘦身改革，中層員工減少15%，改以業績為導向的薪酬制，多勞多得，將員工、公司和股東利益產生協同。期內員工支出增加15%至逾400億元，集團並將每年對管理層進行檢討或淘汰。

期內集團向鐵塔業務支付費用165億元，增逾10億元；2017年集團4G網絡利用率提升至57%。至於鐵塔上市計劃，他表示鐵塔管理團隊正努力加班工作。

5G的發展進程，王曉初介紹，今年會在12個城市進行試點；需要給廠商時間將產品做得更成熟。中國在這方面發展較快；明年會將5G項目列入投資議程之內。他預期4G和5G網絡將長期並存，部分並可透過4G設備軟件及硬件升級和調整，以應對5G需求。聯通會否獨立建設5G網絡？他表示作待決定，並強調聯通這方面不會落後競爭對手。

面對國家提速降費政策，他表示將數據漫遊費直接取消，無疑對公司業務有大影響；期望能刺激使用量提升，並倒迫集團於其他方面降低成本。

文：周燕芬

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