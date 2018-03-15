李慧芬：1.44元買入現代牧業(01117-HK) 目標1.70元

雖然恆指今天走勢反覆，但於本港上市的乳製品股卻受捧，尤其是受北水擁護的現代牧業(01117-HK)。

由於內地乳品業復甦勢頭良好，需求由基本的奶飲品延伸至品牌奶、乳酪甚至乳酸菌，這類產品大大受益於中國核心人口階層的經濟條件改善；而不論零售商和批發商對今年及未來兩年前景的樂觀度均大大提升。



雖然現代牧業發盈警，預期去年虧損不少於9億元人民幣(下同)，因蒙牛(02319-HK) 持有現代牧業60.8%股權，故亦會受影響。但若撇除下游的一次性項目，現代牧業核心業務則於下半年出現收支平衡。

現代牧業主要從事奶牛養殖業務及自有品牌液態奶業務。集團去年完成「現代牧業安徽」餘下45%股份的收購，收購事項將有助於集團梳理下游業務結構，為有效管理銷售渠道，分銷網路奠定重要基礎。另外，去年初中國蒙牛乳業收購現代牧業全部已發行股份。蒙牛作為中國乳業的領軍企業，與其加強緊密聯繫能為集團的優質原奶提供健康穩定的輸出渠道。



隨著全球奶價的回升，國內奶牛存欄量的下降，2018年中國原奶過剩的現象將逐步改善，下半年國內奶價有望呈現溫和上升。建議投資者於1.44元買入，獲利目標1.70元。

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