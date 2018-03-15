【港股解碼】領先支付寶、微信，匯付天下開啓資本市場新征程

當前，在被支付寶和財付通兩分天下的第三方支付市場，依然有一些不知名的“小喽啰”在頑強生長，並且愈加青翠，比如我們今天的主角匯付天下。

3月13日，在港交所公布的聆訊資料集中，彙付天下榜上有名，意味著這家獨立第三方支付服務提供商已早于支付寶、財付通向資本市場發起了進攻。

收入快速增長，毛利率有所下滑

匯付天下成立于2006年，其主要業務分爲兩塊，支付業務和金融科技業務。其中，支付業務是指爲小微商戶及特定垂直行業的公司提供各種支付服務，包括POS收單、互聯網支付、移動支付和跨境支付四類，而支付服務對收入的貢獻最大，在2017年占到了年度收入的94%；金融科技服務則主要是向互聯網金融提供商及商業銀行提供包括賬戶管理服務和數據驅動的增值服務。

根據匯付天下招股書，該公司小微商戶約580萬戶，超過1500家網貸平台，4000家包括航空、醫療、保健等垂直行業的公司。

受益于支付服務和金融科技服務業績的增長，2016年、2017年，公司收入分別爲1094.8百萬元、1726.3百萬元，同比增長97.01%、57.68%。2016年淨利潤118.7百萬元，實現扭虧爲盈；2017年淨利潤132.8百萬元，同比增長11.88%。

但值得注意的是，盡管收入增長迅速，但公司毛利與毛利率呈下滑狀。2017年，公司毛利由2016年的464.1百萬元增加22%至567百萬元，毛利率卻由2016年的42.4%下降至32.8%。

究其原因，支付服務毛利率下降拖累了公司整體毛利率。2016及2017年，金融科技服務毛利率分別穩定在84.2%及84.4%；支付服務毛利率由2016年的39.8%降至2017年的29.7%，主要由于移動支付服務的毛利率下降及移動支付服務收入比例的增加，部分被POS、互聯網及跨境支付服務毛利率增加所抵消。

行業面上，該公司目前正面臨著一個不斷上行的環境。

市場上升趨勢強勁，但挑戰不可忽視

源于消費者支付習慣的改變、小微商戶對支付服務及增值服務的需求增加、支付技術進步、更加主動的政府監管，中國第三方支付市場增勢強勁。

根據央行數據，2017年非銀行支付機構網絡支付額同比增長增44%，達143萬億元(不含紅包類業務量)；筆數同比增加75%，達2867億筆。

據Frost & Sullivan數據，中國移動支付于過去數年出現爆發式增長。2012年，移動支付僅貢獻支付總額的4.8%。但在2017年，移動支付已成爲規模最大的分部，交易量達人民幣97.6萬億元，占交易總量的63.9%。由于消費者支付習慣不斷變化及移動設施滲透率不斷增加，自2017年起移動支付的交易量預計將以39.4%的複合增長率增長，並于2021年達到人民幣368.8萬億元。

在移動支付發展的同時，互聯網支付的交易量從2012年的人民幣3.1萬億元增至2017年的人民幣25.7萬億元，占2017年支付總額的16.8%，互聯網支付的交易量將于2021年達到人民幣50.2萬億元。同時，POS支付的交易量預計自2017年以來按14.7%的年複合增長率增長，于2021年達到人民幣51.2萬億元。

由于移動技術的提升以及對快速便捷支付方式的偏好，第三方移動支付市場預計將于2017年至2021年以39.8%的年複合增長率增至2021年的人民幣115.6萬億元。在中國，部分支付額爲C2C的轉賬，很少收取明確的費用。這類通過個人應用進行的支付（如個人之見的轉賬和信用卡還款）並不産生實際經濟價值。此類第三方移動支付的交易量于2017年達到約人民幣30.3萬億元。

具體到獨立第三方市場，由于獨立性可使其更容易整合範圍更廣的支付網絡，以提供多渠道支付解決方案。中國第三方支付市場的交易量于2017年達到約人民幣14.8萬億元。受中國獨立第三方支付服務提供商快速增長及其在提供支付解決方案中起到越來越重要的作用的推進，獨立第三方支付市場預計將進一步擴張並呈現上升趨勢。據預測，交易量將于2021年增至人民幣57.1萬億元，2017年至2021年的年複合增長率爲40.2%。

雖然市場前景廣闊，但目前的支付市場亦面臨許多挑戰，比如來自商業銀行的競爭，欺詐及安全風險、合規成本上升。

受支付市場潛在商機的吸引，商業銀行開始提供更多支付及相關增至服務，以及其綜合金融服務吸引客戶。

對于中國第三方服務提供商而言，交易的安全性已變得日益重要。安全風險主要來自私人信息泄露、交易欺詐及網絡攻擊。近年來，交易欺詐已成爲第三方支付公司面臨的一個主要問題，只有具有強大風險管理和高效風險識別能力的公司才能有效並實時地降低欺詐風險。

另外，政府部門已加強與第三方支付市場有關的法規和政策，意味著業務所受的監管負擔加重。第三方支付服務提供商必須通過在運營、人力資源管理、場所租賃等方面增加合規成本，以確保其業務的合法性。

除此之外，目前第三方支付市場已呈現出明顯的兩極分化。截至2017年末，總計約243家持牌第三方支付服務提供商中，支付寶、財付通、銀聯商務分別占市場份額的34.7%、25.1%、19.4%，前七大第三方支付服務提供商占總市場份額的九成。其中，第三方移動支付市場中，支付寶、財付通分別占據52.7%、34.1%的市場份額；彙付天下僅占第三方支付、第三方移動支付份額的2.0%、2.5%。

僅就市場份額而言，彙付天下可謂前路漫漫還需多多努力，以防被擠出陣營。

■ 作者｜董虹

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