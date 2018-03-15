2018年全球石油需求料上升 但仍落後供給增長速度

北京時間15日路透消息，國際能源署(IEA)周四表示，今年全球石油需求預計會加快增長，但供給仍以更快的速度攀升，使得2018年第一季的庫存增加。

IEA將2018年全球石油需求預估上調至9，930萬桶/日，高于2017年的9，780萬桶。

IEA稱，經合組織(OECD)國家的1月商業原油庫存出現七個月以來的首次增長，達到28.71億桶，較五年均值高出5，300萬桶。

但IEA提到，委内瑞拉的問題仍有可能引發新一波的庫存下滑。委内瑞拉目前深陷經濟危機，兩年來石油生産已經下滑五成，降至逾10年來的最低位。

IEA稱，”由于委内瑞拉的供應顯然還有加速下滑的可能，在其他生産國沒有加以填補的情形下，委内瑞拉很有可能成為推動市場明确進入短缺的最終因素。”

為了削減庫存，石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯及其他幾個産油國從2017年1月起執行減産協議，期限直至2018年底。

IEA稱，假設今年底前OPEC産量沒有變化，預計今年第一季OECD原油庫存將小幅增加，此後減少。

該機構稱，預計在美國的帶領下，2018年非OPEC産油國供應量將增加180萬桶/日至9，790萬桶/日;美國今年原油産量預計將增加130萬桶/日，年底前將增至逾1，100萬桶/日。

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