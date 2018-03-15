加密貨币全球性監管或將來襲 比特币跌破8000美元

據英國《金融時報》報道，英國金融市場行為管理局(Financial Conduct Authority)即將卸任的主席John Griffith-Jones在周三的一次演講中強調，除非被納入監管範圍内，否則加密貨币具有“對消費者造成傷害的所有潛力”。

加密貨币的風險一直是投資者關注的焦點之一。從消費者角度來說，相當一部分加密資産不記名，擁有密碼即代表擁有所有權，當出現黑客對交易平台的攻擊時，加密資産極有可能出現永久丢失。此前3月7日币安Binance交易所遭到黑客攻擊，比特币價格在一小時内下跌超10%。這也意味着在監管處于空白的情況下，消費者的保障非常脆弱。

IMF總裁克裡斯蒂·拉加德近日表示，應當警惕加密貨币的黑暗面。“洗錢和資助恐怖主義是威脅的一方面。”她寫道，“金融穩定性則是另一方面。加密資産的快速增長，其交易價格的波動，以及與傳統金融業不明朗的關系，極其容易引發新的脆弱性。”

在谷歌表示將于2018年6月起全面封殺加密貨币與首次公開募币的推廣廣告後，當前市值最大的加密貨币比特币價格應聲下跌，截至3月15日下午3時30分，比特币已大跌約13.3%，報收7958.4美元。

關于加密貨币的監管也逐漸將迎來新進展。在各國監管部門抓緊制訂監管條例的同時，全球範圍監管也在逐步推動。G20成員國財長峰會將于3月19日至20日在阿根廷舉行。路透社披露會議公報草案，稱加密資産對金融穩定性的威脅可能將促成全球範圍的監管。“考慮到大多數數字貨币并不局限于一個國家或者一個央行，各國將不得不在監管框架上合作。”拉加德說。

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