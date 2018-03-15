中銀協：2017年網上銀行、手機銀行業務快速增長

今天，中國銀行業協會正式發布《2017年中國銀行業服務報告》(簡稱《報告》)，這是中國銀行業協會連續第11年發布的年度《報告》。

網點轉型深入推進，“輕型化、智能化、特色化、社區化”成為發展趨勢。《報告》顯示，截至2017年末，全國銀行業金融機構營業網點總數達到22.87萬個，其中新增營業網點800多個，年内改造營業網點1.07萬個，社區網點7890個，小微網點2550個。布局建設自助銀行16.84萬家，較上年增加7300多家;布放自助設備80.26萬台，其中創新自助設備11.39萬台;自助設備交易筆數達400.06億筆，交易總額66.13萬億元。

電子渠道深化創新，網上銀行、手機銀行業務快速增長，網上銀行各項功能不斷優化。《報告》顯示，全年網上銀行交易達1171.72億筆，同比增長37.86%;交易金額達1725.38萬億元，同比增長32.77%;網上銀行個人客戶達14.31億戶，同比增長17.32%;企業客戶達0.29億戶，同比增長9.56%。支付方式更趨豐富，全年手機銀行交易達969.29億筆，同比增長103.42%;交易金額達216.06億元，同比增長53.70%;手機銀行個人客戶達15.02億戶，同比增長28.28%;企業客戶達0.05億戶，同比增長57.52%。

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