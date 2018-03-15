上交所：引導市場資金“脫虛向實” 實施“新藍籌”行動

上交所15日表示，在上市公司監管方面，上交所在穩市場、防風險的基礎上，采取多項措施，引導市場資金“脫虛向實”。一是支持上市公司通過并購重組等方式專注主業、回歸實體。積極鼓勵上市公司通過并購重組、再融資、股權激勵、員工持股等方式，落實供給側結構性改革等國家戰略大局。去年，大力支持中國聯通、國電電力、中國神華重組、中國重工等多家具有市場影響力的公司落實國企改革舉措。積極支持一批發展潛力較大的高端制造、節能環保、生物醫療、新能源等新經濟企業，通過并購重組等方式注入上市公司，獲得了急需的資金支持，這些重組标的約占全年滬市重組标的資産的半壁江山。二是從嚴整治市場亂象，改善市場生態環境。通過“刨根問底”式信披監管和打擊異常交易，努力抑制包括雄安新區、周期性漲價、區塊鏈、次新股、高送轉等在内的概念股投機炒作，越來越多的市場資金投資于具有較強業績支撐的藍籌股，價值投資的理念被更多的投資者所接受。對一些市場主體將上市公司作為資本運作平台，違規使用借貸資金或杠杆資金，打擦邊球、追逐短期套利等行為，堅持從嚴監管，集中整治了多起“忽悠式”重組、“隐匿式”股權轉讓和風險較高的高杠杆收購行為。今年，將緊緊圍繞提升上市公司質量這根主線，通過繼續強化財務信息、行業信息披露監管，進一步規範上市公司控股股東、實際控制人行為，積極支持上市公司精耕實業，落實國家戰略，積極回報投資者。

在債券市場方面，上交所深入貫徹落實國家政策方針，服務經濟新常態，在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等方面發揮了積極作用。一是助推産業轉型升級，促進經濟結構優化調整，支持戰略新興産業企業、創新創業企業以及國家、省級經濟技術開發區、高新技術産業開發區企業發行債券。二是積極落實惠民生舉措，服務“一帶一路”、綠色、扶貧以及住房租賃等國家戰略發展，支持住房租賃企業、保障房建設企業、涉農企業以及全國貧困縣企業發行債券。三是盤活基礎設施存量資産，大力推進企業應收賬款、供應鏈金融、商業不動産和PPP項目等大類基礎資産的資産證券化融資。

在基金方面，上交所正積極探索嘗試引導市場資金，通過設立創新型公募基金為優質創新型企業發展、國家重大戰略項目建設提供長期、穩定的資金供給，推進供給側結構性改革，支持實體經濟發展。公募基金為廣大投資者所熟知，具有“小額、大衆”等普惠金融特性，受到嚴格的監管，運作規範，能夠有效保護投資者權益。創新型公募基金是公募基金的創新形式，可以有效集合投資者資金，通過封閉運作的産品形式，為企業發展提供長期、穩定的資金來源，服務企業長期經營發展，服務實體經濟。

在發行上市服務方面，上交所以服務優質創新企業為重心，深入開展了“新藍籌”企業上市服務行動，積極培育優質上市資源，為擴大股權融資提供有力支持。2017年全年，上交所市場服務人員實地走訪和接待企業、地方政府等共3161家次，舉辦企業改制上市培訓157場，培訓企業5611家次。IPO融資規模穩步擴大，全年滬市首發上市企業214家，募集資金1376.6億元，同比分别增長了107.8%、35.3%。在214家新上市公司中，戰略新興産業企業和高新技術企業分别為112家、182家，占全年總數的52%和85%。支持實體經濟力度大幅提升，截止2017年底，滬市上市公司數達到1396家，股票總市值達到33萬億元，較2016年末增加16.4%，累計股權融資7578億元。截至2017年底，上交所股票市場籌資總額在世界交易所聯合會(WFE)排名中排名第3，市值排名第4，股票市場服務實體經濟效能凸顯。

當前，科技革命和産業變革加速推進，創新成為中國經濟的“行穩緻遠”的根本動力。積極擁抱新經濟，既是世界經濟發展的大勢所趨，也是我國經濟優化升級的客觀要求，更是今年上交所發展的重點任務。2018年，上交所將按照“中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段”的總體要求，圍繞供給側結構性改革主線，進一步推動交易所市場轉型升級，增強服務實體經濟特别是新經濟的能力。具體是找準主板市場定位和突破口，深入實施“新藍籌”行動，吸引更多優質創新企業選擇上交所上市。聚焦新技術、新産業、新業態、新模式企業，加強加快優質上市資源培育，突出對BATJ類、“獨角獸”企業的上市服務。加強産業研究，提升市場服務的針對性，為優質創新企業定制針對性服務模式，積極推動建立上交所主板發行上市标準差異化、包容性的制度安排。助力國家扶貧攻堅戰，加大對貧困地區IPO、再融資、并購重組、公司債券發行等的支持力度。支持富士康等優質台資企業在大陸上市。

來源：證券時報APP

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