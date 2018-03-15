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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月15日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23969      5027   476.81  
0059   富邦金融             15118      4973   304.00  
0058   富邦發達              7415      4196   176.72  
0051   元大中型100          11173      9500   117.61  
0055   元大MSCI金融         34300     36654    93.58  
00704L 台新MSCI台灣正2       4279      4878    87.72  
00707R 元大S&P日圓反1        4065      4855    83.73  
0054   元大台商50            9351     12124    77.13  
00663L 國泰臺灣加權正2       2813      4309    65.28  
00714  群益道瓊美國地產      3549      5567    63.75  
0052   富邦科技              3756      6000    62.60  
00702  國泰標普低波高息      8293     13688    60.59  
0053   元大電子              3952      6988    56.55  
00635U 元大S&P黃金          24137     44014    54.84  
00698L 元大美債7-10正2       2778      5649    49.18  
0061   元大寶滬深          193926    398116    48.71  
00705R 台新MSCI台灣反1       3407      7315    46.58  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2859      7106    40.23  
00692  富邦公司治理         47850    120280    39.78  
006206 元大上證50           66466    187278    35.49  
006207 FH滬深               51710    149892    34.50  
008201 BP上證50               937      2749    34.09  
00667  元大韓國              1577      4929    31.99  
00657  國泰日經225           2143      7264    29.50  
00689R 國泰20年美債反1       1574      5389    29.21  
00642U 元大S&P石油          28708    101321    28.33  
00706L 元大S&P日圓正2        1268      4584    27.66  
00639  富邦深100            80479    302903    26.57  
00648R 元大S&P500反1        36620    144188    25.40
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