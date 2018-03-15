◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月15日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23969 5027 476.81 0059 富邦金融 15118 4973 304.00 0058 富邦發達 7415 4196 176.72 0051 元大中型100 11173 9500 117.61 0055 元大MSCI金融 34300 36654 93.58 00704L 台新MSCI台灣正2 4279 4878 87.72 00707R 元大S&P日圓反1 4065 4855 83.73 0054 元大台商50 9351 12124 77.13 00663L 國泰臺灣加權正2 2813 4309 65.28 00714 群益道瓊美國地產 3549 5567 63.75 0052 富邦科技 3756 6000 62.60 00702 國泰標普低波高息 8293 13688 60.59 0053 元大電子 3952 6988 56.55 00635U 元大S&P黃金 24137 44014 54.84 00698L 元大美債7-10正2 2778 5649 49.18 0061 元大寶滬深 193926 398116 48.71 00705R 台新MSCI台灣反1 3407 7315 46.58 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2859 7106 40.23 00692 富邦公司治理 47850 120280 39.78 006206 元大上證50 66466 187278 35.49 006207 FH滬深 51710 149892 34.50 008201 BP上證50 937 2749 34.09 00667 元大韓國 1577 4929 31.99 00657 國泰日經225 2143 7264 29.50 00689R 國泰20年美債反1 1574 5389 29.21 00642U 元大S&P石油 28708 101321 28.33 00706L 元大S&P日圓正2 1268 4584 27.66 00639 富邦深100 80479 302903 26.57 00648R 元大S&P500反1 36620 144188 25.40
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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