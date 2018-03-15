青島啤酒(00168-HK)攜手阿里 全面擁抱“新零售”

14日，青島啤酒股份有限公司(00168-HK)與阿里巴巴零售通在青島啤酒博物館正式簽署戰略合作協議。青島啤酒將攜經銷商整體接入零售通平台，雙方的強強聯合，意味着青島啤酒將以大數據為驅動，通過人、貨、場的重構，共建智能分銷網絡，升級供應鏈，實現現有零售業態的升級，為消費者帶來更好的消費體驗。

智能零售 買啤酒從此不同

青島啤酒2017年前三季度青島啤酒累計銷售啤酒714萬千升，實現營業收入233.8億元;青島啤酒目前擁有奧古特、IPA、純生、經典1903、全麥白啤、黑啤、皮爾森等9大系列、70多個新品種、1500多個品種規格的産品矩陣。通過本次合作，青島啤酒將全面融入阿里巴巴新零售體系，利用阿里巴巴零售通的技術優勢，建立數據化的管理系統，提升品牌下沉效率，進一步擴大在線下零售小店的市場份額。雙方還將共同探讨在餐飲渠道、夜場渠道的全方位合作，共同創新“新零售”營銷模式。

随着消費場景的多樣化，傳統企業面臨着改變消費者的習性以及人力成本、物價成本上漲帶來的全新挑戰，傳統經銷方式中，由品牌商全掌控通路的模式，開始出現諸多痛點。零售通的核心優勢在于幫助品牌方及其經銷商等降低綜合成本。其中顯而易見的是人力成本。數據化的管理輕松的把數千家經銷商、上萬家批發商和百萬級的小店的到十幾億消費者的串聯問題，智能的分銷網絡讓品牌方、經銷商和小店整條通路效率都得到顯著提升，形成一個多赢的局面。

據介紹，依托智能分銷網絡和小店畫像數據采集，青島啤酒將更精準地覆蓋到城市的每一個節點——張先生經常喝黑啤，他會驚喜的發現自家樓下的零售通小店總會有最新鮮的黑啤;李女士喜歡喝青島啤酒純生，也不用去大超市購買了，零售通小店總會貼心地將産品擺在最顯眼的位置;甚至如果用戶不知道自己喜歡喝什麽樣的啤酒，青島啤酒和零售通也將通過對顧客以往的消費數據分析，進行更貼心的差異化産品推薦。

強強聯合 打破想象力界限

青島啤酒股份有限公司營銷總裁蔡志偉表示：依據合作，青島啤酒經銷網絡將全面入駐零售通平台，新零售項目不是颠覆傳統渠道，更不會損害經銷商的利益，隻是通過線上線下一體化來優化存量市場，青島啤酒之所以選中阿裡零售通，就是看中了零售通的兼容開放。

目前，阿里零售通在全國覆蓋的零售小店數量已超過120萬家，月均動銷已經超過55萬家，并將在本財年實現覆蓋150萬家。阿里零售通將走上幾何增長的快速發展通道。

“我們希望與青島啤酒通過品牌協作來共同加快各類倉配體系的布局和優化，共建智能分銷網絡降低物流成本，拓展覆蓋和滲透的同時，用數據的反哺為線下零售小店提供有針對性的産品，攜手青島啤酒實現消費升級，共赢市場。” 阿里巴巴集團副總裁、零售通事業部總經理林小海表示，要通過大數據驅動，幫助零售的通路變得更有效率、更通暢。希望通過數字技術、互聯網平台，建立一個與所有品牌商、合作渠道共享的渠道，讓貨物流轉更高效，讓終端營銷和消費觸達更精準

來源：中國新聞網

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