CDR的副作用！ 瑞銀證券：估值過高的創業板股票可能遭拋售

據證券時報，證監會副主席閻慶民稱，中國存托憑證(CDR)將很快推出，將選擇一批新經濟或者說獨角獸企業。對於如何判斷獨角獸企業，閻慶民稱科技部、工信部有技術參數，需達到標準，涉及工業互聯網、人工智能等。

《東方日報》引述瑞銀證券一份報告表示，CDR是規避中國境內上市現有障礙的最佳方式。估計CDR有兩種可能的模式：「發行新股」模式以及「掛牌」模式。

「發行新股」模式下，境外上市公司可向內地投資者發行CDR進行再融資，類似於增發。「掛牌」模式下，並沒有新股會發行，CDR類似於以境外上市股份為基礎的境內交易衍生金融工具。

報告指，通過CDR回歸的中國科技公司若有再融資需求，A股市場的流動性和情緒將承壓。若4大中國科技巨頭發行相當於其當前股本5%的CDR，預計A股二級市場3,730億元人民幣的資金將被分流，而2017年A股股權融資總額在1.7萬億元。境外上市優質科技股的回歸，長期或提振A股市場總體的風險偏好，但估值過高的創業板股票可能遭拋售。

此外，CDR的推出以及A股放寬對獨角獸公司IPO的限制條件，會減弱港交所同股不同權改革可能帶來的積極影響。

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