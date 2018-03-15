頂級對沖基金經理：阿里、京東、騰訊(00700-HK)等都被低估了

摘要：Noah Blackstein認為，騰訊(00700-HK)、YY、阿里、京東等中國科技公司正大舉投資，需要三到五年才能顯現盈利。只要投資者相信他們的長期業績增長前景，這些股票現在就是被低估的，他們其實很便宜。

在業績排名全球靠前的基金經理Noah Blackstein眼裏，在境外上市的中國科技公司裏有一些被低估的“金子”。

在周三彭博社主辦的多倫多投資會議上，Dynamic Power Global Growth Class基金副總裁、基金經理Noah Blackstein稱，一些中國的科技公司正在大舉投資，這需要三到五年才能顯現在利潤上面。

他認為，當前的利潤表無法反映出這一點。只要投資者相信這些中國企業的長期業績增長前景，那麽這些公司的股票目前就是被低估的，他們現在其實很便宜。

在這家資管規模達15.2億加元（約合12億美元）的基金中，其持倉占比排名前十的重倉股包括YY、騰訊、微博：但如果以金融學指標來看，微博和騰訊其實都不能算便宜了，因為他們的靜態市盈率分別為83倍和57倍。相比之下，標普500指數的市盈率為22倍。YY市盈率為18.243倍。過去12個月，微博、YY和騰訊累計漲幅分別高達165%、147%和113%。

彭博社資料顯示，這只基金還持有阿里巴巴和京東的股票。

阿裏巴巴2017年的資本支出翻了一番，今年仍在大力投資，僅上個月就狂砸700億元。京東去年全年的資本支出同比增速更是高達168.5%。

華爾街見聞上周援引瑞銀的數據稱，做多阿里巴巴正成為最擁擠的交易。對於很多投資者來說，阿里27倍的遠期市盈率意味著股價仍然相對便宜。阿里過去一年累計上漲超過57%，跑贏同期標普40.63%的漲幅。

在覆蓋阿里巴巴的分析師中，有96%(49/51)給出了買入評級，另外兩名給出「持有」評級。對阿里巴巴最高的目標價達到270美元，平均目標價有230美元。

上月底，京東、YY(歡聚時代)和百度的股票目標價均被多家華爾街投行上調。YY平均上調幅度2.64%，目標價146.21美元。本月初，京東財報表現亮眼，瑞銀、匯豐等華爾街機構紛紛表達看多立場，予以買入評級，大河資本市場等將其目標價提高至55美元。

巴克萊在最新研報中維持騰訊「增持」評級，目標價由59美元上調至64美元。該行也指出，騰訊年初至今已經參與至少價值80億元的投資，還透過投資YY及鬥魚參與其他垂直業務。

根據官網資料，Dynamic Power Global Growth Class基金隸屬於加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)，其今年的業績在全球同行中位居第一。截至去年底，該基金對中國大陸和香港股票市場的資金配置比例超過了27%。

本文來自華爾街見聞

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