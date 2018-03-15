【港股解碼】EPS龍頭耐世特何時起飛？

業績不及預期

作為全球領先的轉向及動力傳動供貨商，耐世特昨日(14日)股價低開超15%，盤中一度跌18.9%，截止收盤，跌幅15.85%，報價13.8港元。

圖：耐世特3月14日股價走勢

股價下跌如此“兇猛”究竟為何？這得從耐世特上一個交易日發佈的2017年業績說起。公司2017年全年收入38.78億美元，同比增長0.9%，毛利6.74億美元，同比增長1.9%，權益持有人應占利潤3.52億美元，同比增長19.4%，且3.52億美元的權益持有人應占利潤中，包含著0.39億美元的一次性所得稅利益。

全年業績增長比率與中期相比有所下滑，說明公司在2017年下半年的業績並不如上半年強勁，收入萎縮，毛利率下滑，2017年中期公司毛利率為18.8%，但全年毛利率僅為17.4%。下半年業績遜於預期，各大行亦紛紛下調對耐世特的評級。

圖：耐世特2017年中期及全年業績情況（單位：億美元）

低迷的兩大汽車市場

與業績相比，公司的股價在2017年可謂“高歌猛進”。2017年1月3日8.99港元開盤，截止12月29日收盤，報價18.62港元每股，漲幅高達107.12%。這主要得益於公司先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛技術方面的獨特地位，股價於自動駕駛技術行情中越沖越高，優秀的技術往往能獲得投資者更高的估值，但也承載不了業績的不如預期。

至於公司收入低增長主要因為中國和美國汽車銷售市場的低迷，據中汽協會數據，2017年，中國汽車銷售量同比增長3.04%，增速較2016年回落10.61個百分點。2017年美國的新車銷量則下滑1.8%至1725萬輛，終止了連續7年的增長。下圖為公司收入地區分佈數據，2017年收入數據與2016年對比，美國、中國兩個地區收入是下滑的，而其他地區均有所增長。

圖：耐世特收入地區分佈情況

值得注意的是，2017年的已簽約訂單量239億美元較2016年的256億美元有所下降，這主要是因為報告期內通用汽車出售其附屬公司Opel-Vauxhall給PSA Groupe，部分專案的取消及平臺調整導致。

圖：耐世特2017年已簽約產品訂單量

有機會？

但就2018年來看，中美兩國的汽車市場仍不容樂觀，中汽協預測中國2018年汽車市場銷量為2970萬輛，增長率為3%，增速下滑；據MarkLines全球汽車消息平臺數據，美國2018年前兩月新車銷量同比下滑0.8%，市場預計2018年美國汽車銷量較2017年進一步下降。因此兩大主地區市場汽車銷量的低迷，將影響公司收入的增長。除此之外，市場亦對美國的鋼及鋁高關稅政策有所擔憂，若後期談判破裂，可能會對以美國為最大主市場的耐世特造成影響。

比較有意思的是，3月14日的股價大跌最低至13.3港元，正是公司2017年8月25日發佈中期報告當日的收盤價，這並不是巧合，空頭砸盤時，多頭以中期報告發佈當日的收盤價接手，4553萬的成交量也預示著市場空頭雙方的激烈交戰。以14日收盤價13.8港元計算，其PE（TTM）為12.57倍，位於3年來估值平均水準下方。

圖：耐世特三年來估值數據

總體來看，2018年中美兩個主力市場汽車銷量的持續低迷或將影響公司收入，此次下跌後估值已下調至合理區間，鑒於公司擁有全球領先的先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛技術（AD），領先技術或將對估值有所支撐，股價也將迎來部分機會。長期看，汽車動力系統由液壓助力轉向（HPS）朝電動助力轉向（EPS）發展是大勢所趨，公司在ADAS及AD領域的先進技術具有較大潛力，或將帶領耐世特再次起航。

■ 作者｜楊世宏

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