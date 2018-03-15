•發展金融科技是個大趨勢，金融服務于科技創新，自身首先要科技創新，廣泛應用新技術。當今最重要的是智能新技術，包括互聯網、人工智能、區塊鏈、智能投顧等，特别要加快大數據技術的應用，服務于商業信用，提高效率，降低風險。



•新的投資方式層出不窮，出資人LP和管理人GP在平台上互相對接，通過互聯網進行選擇。這種投資方式首先由GP將優選的投資項目在平台上路演，然後由LP對項目實施評估，确定投資後將投資金額交GP運營，最後按照商定比例實現分配。



•現代企業要成為生態型組織，創造生物型企業，即將企業變成整個互聯網大生態圈中的生物群落，讓現實和未來可能性和多樣性，成為豐富生態公司。生態型企業是不斷進化的公司，進化力強的公司將具有無限發展潛力。



•新的創業并不是單獨建公司自主創業，而是在一個大平台上實現團隊創業。現在許多大公司鼓勵企業内創業，集中構建創業大平台，組織企業内外創客團隊實施合夥制創業。平台負責提供資源和服務，團隊專注于業務發展，從而大大減少風險，提高創業成功率。

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