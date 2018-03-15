智能時代的企業生産關系

•智能時代企業的生産關系將發生重大變化，從産權關系看，股權要從獨占制走向合夥制；從分配關系看，價值要從薪酬制走向分享制；從人與人關系看，員工要從雇傭制走向合作制。更重要的是企業要從自我本位走向用戶本位。



•柔軟勝于剛強，從固、液、氣三態足見其中規律。固體表面十分強硬，但内在還是脆弱，在液體的沖擊下不斷瓦解，所謂水滴石穿。液體在高溫下變成氣體，蒸汽的力量可以推動機器。世界正變得越來越軟，也越來越強。



•特色小鎮是創新創業的新空間，它不是行政區劃單元，而是特色産業發展載體；它不是簡單的産業園區，而是同行協同創新、合作共赢的企業社區；它不是單純的旅遊目的地，而是開放式的生態系統。特色小鎮發展前景十分廣闊。



•移民造就創新，移民城市是一個創新社會，美國的矽谷、中國的深圳等都是如此。有兩大主要原因：一是移民人才多，移民中大量是不安于現狀的人才，有改變命運的迫切願望，富有創新精神；二是移民文化優，移民來自不同文化，多種文化交互産生創新精神。

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