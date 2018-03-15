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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          點晶              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          泰谷              東林     世坤                
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          振維              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          大峽谷-KY          友銓     新昕纖              
精確     寶得利   元大投資級公司債          青雲              達威     光明                
宏易              元大中國債3-5          撼訊              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰5Y+新興債          上揚              三圓     興采                
台蠟              國泰1-5Y高收債          松崗              雙喜     直得                
榮群              合世              保銳              力泰     泰茂                
天宇              易威              富驛-KY           理銘     至興                
新零售            大江                                雅茗-KY  萬在                
力新              南璋                                亞都     長佳                
恩得利            勝昱                                東凌-KY  大恭                
李洲              飛寶企業                            關中     永純                
凱柏實業          精確                                隆中     美琪瑪              
遠昇              宏易                                時報     致振                
及成              唐鋒                                欣泰     威潤                
鑫龍騰            台蠟                                         唐榮                
和進              榮群                                         晉椿                
耀勝              天宇                                         世豐                
倚強              新零售                                       久陽                
鑫創              力新                                         尼克森              
廣寰科            恩得利                                       力新                
點晶              李洲                                         凌網                
建舜電            凱柏實業                                     李洲                
泰谷              遠昇                                         凱柏實業            
典範              及成                                         港建                
長天              鑫龍騰                                       耀勝                
益通              和進                                         至寶電              
振維              耀勝                                         杭特                
鴻翊              倚強                                         幸康                
迎輝              鑫創                                         曜越                
欣厚-KY           廣寰科                                       重鳥鵬              
兆遠              點晶                                         泓格                
系統電            建舜電                                       東林                
世紀              泰谷                                         盈正                
華容              典範                                         晟楠                
建榮              長天                                         世紀                
立衛              益通                                         友銓                
天揚              振維                                         青雲                
鈺創              鴻翊                                         慕康生醫            
合正              迎輝                                         昇益                
金利              欣厚-KY                                      通泰                
寶聯通            兆遠                                         三聯                
昇益              系統電                                       合邦                
凱鈺              世紀                                         業強                
德宏              華容                                         訊達                
寬魚國際          建榮                                         撼訊                
合邦              立衛                                         亞銳士              
萬旭              天揚                                         安碁                
驊宏資            鈺創                                         沛亨                
久正              合正                                         迅德                
上揚              金利                                         倉和                
全譜              寶聯通                                       光菱                
易通展            昇益                                         三圓                
元隆              凱鈺                                         士開                
沛亨              德宏                                         雙喜                
九暘              寬魚國際                                     力泰                
凱碩              合邦                                         理銘                
全達              萬旭                                         中連貨              
奧斯特            驊宏資                                       安心                
福華              久正                                         燦星旅              
保銳              上揚                                         高野                
常珵              全譜                                         亞都                
立碁              易通展                                       老爺知              
越峰              元隆                                         滿心                
士開              沛亨                                         德記                
志嘉              九暘                                         關中                
富裔              凱碩                                         誠品生活            
燦星旅            全達                                         泰偉                
富驛-KY           奧斯特                                       得利影              
劍湖山            福華                                         時報                
德記              保銳                                         琉園                
泰偉              常珵                                         旭然                
華義              立碁                                         鼎創達              
得利影            越峰                                         明揚                
鼎創達            士開                                         綠河-KY             
花王              志嘉                                         花王                
邦泰              富裔                                         欣雄                
                  燦星旅                                       欣泰                
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  三貝德                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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