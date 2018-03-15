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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         20141         0    00632R 元大台灣50反1         -19759         0  
00655L 國泰中國A50正2          2912         0    2883   開發金                 -6729     -4877  
00633L 富邦上証正2             2742         0    2409   友達                   -4498    -23738  
2892   第一金                  2017      4245    2317   鴻海                   -3536    -45203  
2337   旺宏                    1728      4818    00713  元大台灣高息低波       -3116    -33505  
2891   中信金                  1551     39722    2888   新光金                 -2728     -1318  
00693U 華頓S&P黃豆             1327         0    2344   華邦電                 -2422    -23475  
2347   聯強                    1039       149    3045   台灣大                 -2074     -9053  
6116   彩晶                     883     -9088    2301   光寶科                 -1879      1128  
3645   達邁                     881      1273    2303   聯電                   -1747     17502  
6153   嘉聯益                   866      -481    2448   晶電                   -1591     -6227  
3034   聯詠                     804      2673    2834   臺企銀                 -1499     -8116  
00676R 富邦臺灣加權反1          772         0    2886   兆豐金                 -1464      3130  
1905   華紙                     735      -882    2887   台新金                 -1357     -8763  
00672L 元大S&P原油正2           720         0    2002   中鋼                   -1240    -19192  
2880   華南金                   704       370    2534   宏盛                   -1187     -1814  
00636  國泰中國A50              693     21359    2881   富邦金                 -1140     -4717  
2890   永豐金                   676     22980    3231   緯創                   -1091     18414  
0050   元大台灣50               616     -7721    2884   玉山金                 -1070      7109  
00643  群益深証中小             552     -2363    00639  富邦深100              -1061     -3277  
2340   光磊                     546       114    3481   群創                   -1001    -83415  
2801   彰銀                     527     -1347    1444   力麗                    -960      -318  
2823   中壽                     502       932    00673R 元大S&P原油反1          -867         0  
1312   國喬                     461      2152    2313   華通                    -811    -24884  
2492   華新科                   458      1158    2481   強茂                    -802      -720  
6239   力成                     457      -474    2371   大同                    -795      3736  
00631L 元大台灣50正2            452         0    2354   鴻準                    -741     -3021  
00645  富邦日本                 392      2698    2323   中環                    -690     -4321  
00683L 元大美元指數正2          385         0    9938   百和                    -675     -1289  
4919   新唐                     384      -287    2311   日月光                  -671      8206  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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