[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/14 107/03/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32420 10.32300 0.00120 0.01162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.69010 9.69780 -0.00770 -0.07940 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87350 9.87850 -0.00500 -0.05061 中國信託台灣活力基金 14.29000 14.34000 -0.05000 -0.34868 中國信託台灣優勢基金 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65060 9.65640 -0.00580 -0.06006 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25980 9.26530 -0.00550 -0.05936 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15020 10.15130 -0.00110 -0.01084 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73770 9.73860 -0.00090 -0.00924 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.29030 10.32330 -0.03300 -0.31967 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.09800 9.12720 -0.02920 -0.31992 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.37830 11.39310 -0.01480 -0.12990 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.43420 10.44780 -0.01360 -0.13017 中國信託智能運動基金-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96490 10.96480 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.59510 9.60570 -0.01060 -0.11035 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.47330 9.48380 -0.01050 -0.11072 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79140 9.79730 -0.00590 -0.06022 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.66250 9.66840 -0.00590 -0.06102 中國信託精穩基金 17.87960 17.91510 -0.03550 -0.19816 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.85000 65.74000 0.11000 0.16733 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.42080 37.35200 0.06880 0.18419 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23850 11.23740 0.00110 0.00979 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68630 10.69890 -0.01260 -0.11777 元大上證50基金 33.24000 33.33000 -0.09000 -0.27003 元大大中華TMT基金-人民幣 13.25000 13.31000 -0.06000 -0.45079 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 元大大中華價值指數基金-美元 13.88600 13.85800 0.02800 0.20205 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.78100 17.76100 0.02000 0.11261 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59800 11.65900 -0.06100 -0.52320 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.50600 11.58100 -0.07500 -0.64761 元大中國平衡基金-人民幣 3.30000 3.32000 -0.02000 -0.60241 元大中國平衡基金-新台幣 15.20000 15.34000 -0.14000 -0.91265 元大中國高收益點心債券基金 11.21850 11.22240 -0.00390 -0.03475 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.67990 45.73200 -0.05210 -0.11392 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33540 10.32730 0.00810 0.07843 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64050 9.63300 0.00750 0.07786 元大中國機會債券基金-新台幣 9.81020 9.81500 -0.00480 -0.04890 元大巴西指數基金 6.97100 7.02300 -0.05200 -0.74042 元大巴菲特基金 30.06000 30.23000 -0.17000 -0.56236 元大日經225基金 27.37000 27.61000 -0.24000 -0.86925 元大台商收成基金 24.50000 24.74000 -0.24000 -0.97009 元大台灣50單日反向1倍基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 元大台灣50單日正向2倍基金 38.12000 38.69000 -0.57000 -1.47325 元大台灣中型100基金 32.42000 32.60000 -0.18000 -0.55215 元大台灣加權股價指數基金 25.38800 25.50000 -0.11200 -0.43922 元大台灣卓越50基金 84.36000 84.97000 -0.61000 -0.71790 元大台灣金融基金 17.02000 17.08000 -0.06000 -0.35129 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.80000 30.91000 -0.11000 -0.35587 元大台灣高股息基金 26.23000 26.28000 -0.05000 -0.19026 元大台灣電子科技基金 37.41000 37.69000 -0.28000 -0.74290 元大全球ETF成長組合基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 元大全球ETF穩健組合基金 14.59000 14.66000 -0.07000 -0.47749 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 元大全球不動產證券化基金-美元 12.65200 12.63100 0.02100 0.16626 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.39000 -0.01000 -0.15649 元大全球股票入息基金-美元配息 10.36200 10.38900 -0.02700 -0.25989 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32900 10.32470 0.00430 0.04165 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.58260 9.57860 0.00400 0.04176 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20370 9.20770 -0.00400 -0.04344 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59000 8.59370 -0.00370 -0.04305 元大全球新興市場精選組合基金 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 元大全球農業商機基金 16.54000 16.66000 -0.12000 -0.72029 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大印尼指數基金 9.57000 9.69600 -0.12600 -1.29950 元大印度指數基金 9.67300 9.63400 0.03900 0.40482 元大印度基金 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 元大多多基金 19.46000 19.54000 -0.08000 -0.40942 元大多福基金 56.86000 57.09000 -0.23000 -0.40287 元大亞太成長基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60150 8.59820 0.00330 0.03838 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18300 7.18020 0.00280 0.03900 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.21800 10.23200 -0.01400 -0.13683 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98000 9.97600 0.00400 0.04010 元大卓越基金 51.67000 51.95000 -0.28000 -0.53898 元大店頭基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 元大泛歐成長基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18070 10.18030 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.03510 9.03320 0.00190 0.02103 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.11600 30.10560 0.01040 0.03455 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.92920 35.73290 0.19630 0.54935 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.39730 19.49790 -0.10060 -0.51595 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.74710 18.55010 0.19700 1.06199 元大美國政府7至10年期債券基金 36.88710 36.82580 0.06130 0.16646 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.53330 20.55450 -0.02120 -0.10314 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.02160 17.98360 0.03800 0.21130 元大高科技基金 17.78000 17.93000 -0.15000 -0.83659 元大得利貨幣市場基金 16.22200 16.22180 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95980 11.95960 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245 元大華夏中小基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 元大新中國基金-人民幣 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 元大新中國基金-美元 12.72400 12.76100 -0.03700 -0.28995 元大新中國基金-新台幣 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167 元大新主流基金 25.33000 25.45000 -0.12000 -0.47151 元大新東協平衡基金-美元 10.42100 10.40800 0.01300 0.12490 元大新東協平衡基金-新台幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.74470 10.68500 0.05970 0.55873 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.83000 10.77310 0.05690 0.52817 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.79120 10.74480 0.04640 0.43184 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.62590 9.58450 0.04140 0.43195 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.93520 9.94190 -0.00670 -0.06739 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.68270 9.68920 -0.00650 -0.06709 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.57360 9.58920 -0.01560 -0.16268 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33370 9.34890 -0.01520 -0.16259 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.71540 9.72300 -0.00760 -0.07817 元大新興亞洲基金 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.79170 9.77640 0.01530 0.15650 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.78190 9.76660 0.01530 0.15666 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.54430 9.53860 0.00570 0.05976 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.53470 9.52890 0.00580 0.06087 元大萬泰貨幣市場基金 15.07400 15.07380 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.31000 37.40000 -0.09000 -0.24064 元大實質多重資產基金-人民幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 元大實質多重資產基金-美元 9.82800 9.86300 -0.03500 -0.35486 元大實質多重資產基金-新台幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 元大滬深300單日反向1倍基金 13.67000 13.59000 0.08000 0.58867 元大滬深300單日正向2倍基金 18.69000 18.97000 -0.28000 -1.47601 元大精準中小基金 22.58000 22.67000 -0.09000 -0.39700 元大摩臺基金 39.37000 39.66000 -0.29000 -0.73122 元大標普500基金 24.32000 24.47000 -0.15000 -0.61300 元大標普500單日反向1倍基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60286 元大標普500單日正向2倍基金 32.94000 33.33000 -0.39000 -1.17012 元大標智滬深300基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471 元大歐洲50基金 24.05000 24.30000 -0.25000 -1.02881 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.75230 9.73040 0.02190 0.22507 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12600 10.12580 0.00020 0.00198 元大績效基金 53.17000 53.37000 -0.20000 -0.37474 元大韓國KOSPI200基金 24.35000 24.35000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.47000 15.51000 -0.04000 -0.25790 日盛上選基金 32.72000 32.89000 -0.17000 -0.51687 日盛小而美基金 19.28000 19.34000 -0.06000 -0.31024 日盛中國內需動力基金 11.86000 11.95000 -0.09000 -0.75314 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70530 11.70500 0.00030 0.00256 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08020 10.07990 0.00030 0.00298 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05730 12.05930 -0.00200 -0.01658 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37690 10.37860 -0.00170 -0.01638 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80140 10.80670 -0.00530 -0.04904 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28000 9.28460 -0.00460 -0.04954 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873 日盛日盛基金 14.43000 14.52000 -0.09000 -0.61983 日盛目標收益組合基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04020 10.04600 -0.00580 -0.05773 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68080 9.68640 -0.00560 -0.05781 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76570 9.77470 -0.00900 -0.09207 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.41890 9.42760 -0.00870 -0.09228 日盛全球新興債券基金A 10.90380 10.91310 -0.00930 -0.08522 日盛全球新興債券基金B 8.67560 8.68310 -0.00750 -0.08637 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44150 2.44170 -0.00020 -0.00819 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74850 1.74870 -0.00020 -0.01144 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38330 0.38340 -0.00010 -0.02608 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27560 0.27570 -0.00010 -0.03627 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.59890 12.60630 -0.00740 -0.05870 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.90280 8.90800 -0.00520 -0.05837 日盛亞洲機會基金 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 日盛首選基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616 日盛高科技基金 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003 日盛貨幣市場基金 14.74060 14.74040 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.53000 37.73000 -0.20000 -0.53008 日盛精選五虎基金 37.40000 37.53000 -0.13000 -0.34639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45870 13.45850 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.54000 36.79000 -0.25000 -0.67953 台新MSCI中國基金 22.92000 23.06000 -0.14000 -0.60711 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.87000 17.74000 0.13000 0.73281 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.73000 22.06000 -0.33000 -1.49592 台新大眾貨幣市場基金 14.13480 14.13460 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81050 9.80720 0.00330 0.03365 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84110 10.84100 0.00010 0.00092 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85590 9.86520 -0.00930 -0.09427 台新中國通基金 48.20000 48.30000 -0.10000 -0.20704 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.57300 16.74200 -0.16900 -1.00944 台新中國精選中小基金 12.49000 12.60000 -0.11000 -0.87302 台新主流基金 24.23000 24.24000 -0.01000 -0.04125 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.19000 18.15000 0.04000 0.22039 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62540 0.62330 0.00210 0.33692 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47840 0.47680 0.00160 0.33557 台新台灣中小基金 38.76000 38.88000 -0.12000 -0.30864 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.38620 9.36930 0.01690 0.18038 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.47100 9.44070 0.03030 0.32095 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40250 10.36920 0.03330 0.32114 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.96850 10.97370 -0.00520 -0.04739 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.60330 11.60910 -0.00580 -0.04996 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 台新印度基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481 台新亞美短期債券基金 10.87560 10.87220 0.00340 0.03127 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.90330 8.90890 -0.00560 -0.06286 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31110 0.31100 0.00010 0.03215 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.00540 12.01290 -0.00750 -0.06243 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41320 0.41310 0.00010 0.02421 台新真吉利貨幣市場基金 11.07140 11.07130 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.32620 30.34710 -0.02090 -0.06887 台新智慧生活基金-美元 10.57080 10.61590 -0.04510 -0.42483 台新智慧生活基金-新台幣 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.47360 9.47470 -0.00110 -0.01161 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.18460 9.19450 -0.00990 -0.10767 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.88670 9.88800 -0.00130 -0.01315 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.58990 9.60030 -0.01040 -0.10833 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44550 10.46080 -0.01530 -0.14626 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35590 0.35610 -0.00020 -0.05616 台新新興市場債券基金(B類型) 8.00700 8.01870 -0.01170 -0.14591 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28270 0.28280 -0.00010 -0.03536 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.63000 6.66000 -0.03000 -0.45045 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29600 10.34900 -0.05300 -0.51213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.20000 19.25000 -0.05000 -0.25974 未來資產全球大消費基金 15.08000 15.19000 -0.11000 -0.72416 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.99750 11.99980 -0.00230 -0.01917 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.87350 9.91260 -0.03910 -0.39445 未來資產亞洲新富基金 22.10000 22.22000 -0.12000 -0.54005 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54470 12.54460 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445 未來資產新興市場債券基金A 8.97910 8.98100 -0.00190 -0.02116 未來資產新興市場債券基金B 7.00080 7.03760 -0.03680 -0.52291 未來資產閣來寶全球組合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94360 10.94260 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04790 10.06540 -0.01750 -0.17386 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48870 9.48340 0.00530 0.05589 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56210 10.55610 0.00600 0.05684 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55500 8.56220 -0.00720 -0.08409 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58380 9.59180 -0.00800 -0.08340 永豐中小基金 50.48000 50.72000 -0.24000 -0.47319 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90140 1.89950 0.00190 0.10003 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44230 2.43990 0.00240 0.09836 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92020 8.92770 -0.00750 -0.08401 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11150 11.12080 -0.00930 -0.08363 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.98000 4.97000 0.01000 0.20121 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.04000 23.03000 0.01000 0.04342 永豐主流品牌基金 15.93000 16.04000 -0.11000 -0.68579 永豐永豐基金 34.34000 34.54000 -0.20000 -0.57904 永豐亞洲民生消費基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 永豐南非幣2021保本基金 12.78620 12.79120 -0.00500 -0.03909 永豐高科技基金 22.99000 23.19000 -0.20000 -0.86244 永豐貨幣市場基金 13.85680 13.85670 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12430 2.12200 0.00230 0.10839 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47810 2.47590 0.00220 0.08886 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04680 8.05020 -0.00340 -0.04223 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52470 10.52910 -0.00440 -0.04179 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.60050 7.60100 -0.00050 -0.00658 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42010 11.42080 -0.00070 -0.00613 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.26000 20.43000 -0.17000 -0.83211 永豐臺灣加權ETF基金 54.96000 55.27000 -0.31000 -0.56088 永豐領航科技基金 38.68000 38.87000 -0.19000 -0.48881 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.67000 12.71000 -0.04000 -0.31471 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 永豐趨勢平衡基金 46.26000 46.54000 -0.28000 -0.60163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.39040 11.38930 0.00110 0.00966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74780 9.74140 0.00640 0.06570 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74780 9.74140 0.00640 0.06570 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70890 9.70610 0.00280 0.02885 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70910 9.70630 0.00280 0.02885 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76110 9.75510 0.00600 0.06151 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88820 9.88220 0.00600 0.06072 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69550 9.69270 0.00280 0.02889 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78360 9.78070 0.00290 0.02965 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.29000 12.38000 -0.09000 -0.72698 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.41000 11.49000 -0.08000 -0.69626 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.48000 12.56000 -0.08000 -0.63694 兆豐國際中小基金 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.96000 16.09000 -0.13000 -0.80796 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.03000 22.21000 -0.18000 -0.81045 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.53000 22.70000 -0.17000 -0.74890 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 兆豐國際生命科學基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30090 10.33590 -0.03500 -0.33863 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.83660 10.86740 -0.03080 -0.28342 兆豐國際全球高股息基金 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 兆豐國際全球基金 32.33000 32.58000 -0.25000 -0.76734 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18280 10.18230 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43910 9.43700 0.00210 0.02225 兆豐國際國民基金 23.70000 23.85000 -0.15000 -0.62893 兆豐國際第一基金 13.49000 13.54000 -0.05000 -0.36928 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02060 10.03480 -0.01420 -0.14151 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10390 8.11530 -0.01140 -0.14048 兆豐國際萬全基金 20.75000 20.77000 -0.02000 -0.09629 兆豐國際電子基金 26.26000 26.42000 -0.16000 -0.60560 兆豐國際綠鑽基金 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.25000 22.37000 -0.12000 -0.53643 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.93000 16.83000 0.10000 0.59418 兆豐國際豐台灣基金 32.10000 32.15000 -0.05000 -0.15552 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47750 12.47740 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17080 11.17550 -0.00470 -0.04206 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97820 11.98400 -0.00580 -0.04840 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79170 10.79660 -0.00490 -0.04538 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.61610 11.62020 -0.00410 -0.03528 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35860 8.36220 -0.00360 -0.04305 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75370 9.75820 -0.00450 -0.04612 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24350 9.24770 -0.00420 -0.04542 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.30680 9.31000 -0.00320 -0.03437 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57890 9.58330 -0.00440 -0.04591 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 合庫貨幣市場基金 10.11030 10.11020 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94680 9.94400 0.00280 0.02816 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.19350 10.19290 0.00060 0.00589 合庫新興多重收益基金A類型 10.38840 10.39150 -0.00310 -0.02983 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.97540 11.97400 0.00140 0.01169 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.91090 13.90740 0.00350 0.02517 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.53480 9.53210 0.00270 0.02833 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13430 10.13360 0.00070 0.00691 合庫新興多重收益基金B類型 8.33390 8.33640 -0.00250 -0.02999 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46440 9.46330 0.00110 0.01162 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74550 10.74300 0.00250 0.02327 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85030 10.84890 0.00140 0.01290 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62940 10.64360 -0.01420 -0.13341 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93210 9.95480 -0.02270 -0.22803 安聯中國東協基金 16.75000 16.73000 0.02000 0.11955 安聯中國策略基金 16.38000 16.55000 -0.17000 -1.02719 安聯中華新思路基金-人民幣 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 安聯中華新思路基金-美元 15.42000 15.39000 0.03000 0.19493 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 安聯台灣大壩基金 25.55000 25.66000 -0.11000 -0.42868 安聯台灣科技基金 44.77000 44.88000 -0.11000 -0.24510 安聯台灣貨幣市場基金 12.46710 12.46690 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.21000 29.32000 -0.11000 -0.37517 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13090 10.12950 0.00140 0.01382 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.13040 15.13020 0.00020 0.00132 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81190 9.81170 0.00020 0.00204 安聯四季成長組合基金-美元 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.51000 11.56000 -0.05000 -0.43253 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09100 12.09160 -0.00060 -0.00496 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14760 10.14960 -0.00200 -0.01971 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31920 12.32230 -0.00310 -0.02516 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72530 9.72540 -0.00010 -0.00103 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56410 9.56600 -0.00190 -0.01986 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28400 9.28630 -0.00230 -0.02477 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87090 11.86520 0.00570 0.04804 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93530 10.93430 0.00100 0.00915 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61170 10.61170 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13770 9.13630 0.00140 0.01532 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93880 8.93800 0.00080 0.00895 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64860 8.64860 0.00000 0.00000 安聯全球人口趨勢基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.93000 36.06000 -0.13000 -0.36051 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 安聯全球計量平衡基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09580 12.09900 -0.00320 -0.02645 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58280 10.58560 -0.00280 -0.02645 安聯全球新興市場基金 19.48000 19.43000 0.05000 0.25733 安聯全球農金趨勢基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 安聯全球綠能趨勢基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 安聯亞洲動態策略基金 25.78000 25.86000 -0.08000 -0.30936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00770 10.00690 0.00080 0.00799 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85680 9.85600 0.00080 0.00812 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.43110 84.42010 0.01100 0.01303 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89450 12.89440 0.00010 0.00078 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.46090 67.45220 0.00870 0.01290 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22070 10.22060 0.00010 0.00098 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51070 2.51050 0.00020 0.00797 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59270 10.59720 -0.00450 -0.04246 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10660 2.10640 0.00020 0.00949 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91320 8.91700 -0.00380 -0.04262 宏利台灣動力基金 30.60000 30.83000 -0.23000 -0.74603 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.63190 10.64450 -0.01260 -0.11837 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88880 9.90940 -0.02060 -0.20788 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.53800 8.54850 -0.01050 -0.12283 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.18860 8.20430 -0.01570 -0.19136 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 宏利全球債券組合基金 13.11050 13.11040 0.00010 0.00076 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79860 2.79660 0.00200 0.07152 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84500 11.84010 0.00490 0.04138 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89340 8.88950 0.00390 0.04387 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30640 2.30470 0.00170 0.07376 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66770 10.67070 -0.00300 -0.02811 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.55200 4.53450 0.01750 0.38593 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73910 0.73630 0.00280 0.38028 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.94000 20.88000 0.06000 0.28736 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60930 11.61520 -0.00590 -0.05080 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39310 10.39940 -0.00630 -0.06058 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00630 10.01580 -0.00950 -0.09485 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17080 9.17540 -0.00460 -0.05013 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70140 8.70680 -0.00540 -0.06202 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47610 8.48500 -0.00890 -0.10489 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72420 8.72940 -0.00520 -0.05957 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84470 2.84430 0.00040 0.01406 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41640 0.41630 0.00010 0.02402 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51170 12.51570 -0.00400 -0.03196 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95050 0.95050 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79700 7.79960 -0.00260 -0.03334 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18170 2.18140 0.00030 0.01375 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31400 0.31390 0.00010 0.03186 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.59190 9.59530 -0.00340 -0.03543 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35390 0.35390 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.62260 13.62250 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.99000 2.99000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 宏利臺灣股息收益基金 28.25000 28.34000 -0.09000 -0.31757 宏利澳幣保本基金 11.86460 11.86770 -0.00310 -0.02612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.27000 12.23000 0.04000 0.32706 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14750 10.14320 0.00430 0.04239 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.22410 10.22310 0.00100 0.00978 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.11340 9.12120 -0.00780 -0.08552 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.55400 10.56300 -0.00900 -0.08520 貝萊德亞美利加收益基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 貝萊德新台幣基金 12.92010 12.92010 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.20000 25.40000 -0.20000 -0.78740 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09760 11.09600 0.00160 0.01442 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02490 10.01880 0.00610 0.06089 保德信大中華基金 32.17000 32.32000 -0.15000 -0.46411 保德信中小型股基金 44.23000 44.15000 0.08000 0.18120 保德信中國中小基金-人民幣 11.22000 11.35000 -0.13000 -1.14537 保德信中國中小基金-美元 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 保德信中國中小基金-新臺幣 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.03410 10.07540 -0.04130 -0.40991 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.00490 10.04710 -0.04220 -0.42002 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.14530 10.18720 -0.04190 -0.41130 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78760 10.83220 -0.04460 -0.41174 保德信中國品牌基金-人民幣 10.83000 10.92000 -0.09000 -0.82418 保德信中國品牌基金-美元 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.63000 11.73000 -0.10000 -0.85251 保德信台商全方位基金 34.68000 34.74000 -0.06000 -0.17271 保德信全球中小基金 29.64000 29.73000 -0.09000 -0.30272 保德信全球消費商機基金 17.71000 17.82000 -0.11000 -0.61728 保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 保德信全球資源基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.57000 30.67000 -0.10000 -0.32605 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.13060 10.14330 -0.01270 -0.12521 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.74900 10.76270 -0.01370 -0.12729 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11500 9.13530 -0.02030 -0.22221 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66470 9.68620 -0.02150 -0.22197 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.51970 8.52070 -0.00100 -0.01174 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90860 10.90980 -0.00120 -0.01100 保德信亞太基金 23.10000 23.06000 0.04000 0.17346 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.70820 8.71080 -0.00260 -0.02985 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25800 11.26140 -0.00340 -0.03019 保德信店頭市場基金 34.68000 34.52000 0.16000 0.46350 保德信拉丁美洲基金 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543 保德信金平衡基金 29.63000 29.71000 -0.08000 -0.26927 保德信金滿意基金 40.77000 40.87000 -0.10000 -0.24468 保德信科技島基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 87.37000 87.72000 -0.35000 -0.39900 保德信第一基金 25.77000 25.90000 -0.13000 -0.50193 保德信貨幣市場基金 15.73680 15.73670 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.81860 10.85540 -0.03680 -0.33900 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.45200 10.49840 -0.04640 -0.44197 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08180 11.11300 -0.03120 -0.28075 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.02130 10.05960 -0.03830 -0.38073 保德信新世紀基金 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.41980 8.42350 -0.00370 -0.04392 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99060 10.99540 -0.00480 -0.04365 保德信新興趨勢組合基金 12.05000 12.18000 -0.13000 -1.06732 保德信瑞騰基金 15.52000 15.51990 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96690 9.96710 -0.00020 -0.00201 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04250 10.04280 -0.00030 -0.00299 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89480 9.89860 -0.00380 -0.03839 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.90950 9.91480 -0.00530 -0.05346 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88780 9.88850 -0.00070 -0.00708 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88830 9.89150 -0.00320 -0.03235 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99260 1.99220 0.00040 0.02008 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65190 2.65140 0.00050 0.01886 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31470 0.31470 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45430 0.45430 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83860 8.84430 -0.00570 -0.06445 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88050 11.88790 -0.00740 -0.06225 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72570 9.72400 0.00170 0.01748 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66580 11.66450 0.00130 0.01114 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25690 9.25700 -0.00010 -0.00108 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13360 11.13370 -0.00010 -0.00090 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33050 10.33410 -0.00360 -0.03484 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15860 10.16790 -0.00930 -0.09146 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27460 10.27460 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68430 10.68430 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15960 10.16480 -0.00520 -0.05116 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.01160 10.01050 0.00110 0.01099 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16560 10.16430 0.00130 0.01279 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94870 9.95260 -0.00390 -0.03919 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01550 10.02020 -0.00470 -0.04691 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.87750 10.87820 -0.00070 -0.00643 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60220 6.60970 -0.00750 -0.11347 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00510 11.01770 -0.01260 -0.11436 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63370 11.63360 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.57000 19.75000 -0.18000 -0.91139 施羅德樂活中小基金-I類型 4432.130004472.33000 -40.20000 -0.89886 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.87700 10.92410 -0.04710 -0.43116 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.29580 12.33660 -0.04080 -0.33072 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.55190 11.59310 -0.04120 -0.35538 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.80950 9.85200 -0.04250 -0.43138 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.62360 10.65890 -0.03530 -0.33118 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.41670 10.45390 -0.03720 -0.35585 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.23400 11.28260 -0.04860 -0.43075 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.21370 12.25430 -0.04060 -0.33131 柏瑞五國金勢力建設基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096 柏瑞巨人基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63410 13.63400 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33760 13.35710 -0.01950 -0.14599 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89630 11.90610 -0.00980 -0.08231 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.58080 12.59280 -0.01200 -0.09529 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.18120 9.19460 -0.01340 -0.14574 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.89630 6.90640 -0.01010 -0.14624 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10190 9.10940 -0.00750 -0.08233 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73110 8.73710 -0.00600 -0.06867 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15430 11.16490 -0.01060 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.56330 11.56940 -0.00610 -0.05273 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.25410 11.25530 -0.00120 -0.01066 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.44890 10.45130 -0.00240 -0.02296 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.66300 8.66760 -0.00460 -0.05307 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83780 9.83880 -0.00100 -0.01016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.86560 9.86780 -0.00220 -0.02229 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.82560 10.82670 -0.00110 -0.01016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.15390 10.15930 -0.00540 -0.05315 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.43200 10.43440 -0.00240 -0.02300 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19220 10.19330 -0.00110 -0.01079 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.36050 9.36540 -0.00490 -0.05232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.30780 9.30910 -0.00130 -0.01396 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88600 9.88830 -0.00230 -0.02326 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45810 12.47370 -0.01560 -0.12506 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02940 12.03780 -0.00840 -0.06978 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50260 11.51260 -0.01000 -0.08686 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.61060 7.62010 -0.00950 -0.12467 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68830 9.69510 -0.00680 -0.07014 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36990 10.37890 -0.00900 -0.08671 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70910 10.72250 -0.01340 -0.12497 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52090 11.53090 -0.01000 -0.08672 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48190 10.48930 -0.00740 -0.07055 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.70620 9.71830 -0.01210 -0.12451 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.59040 10.59970 -0.00930 -0.08774 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.22980 11.23380 -0.00400 -0.03561 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85450 11.85330 0.00120 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10.32740 -0.01230 -0.11910 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.65880 10.66540 -0.00660 -0.06188 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.58300 10.58490 -0.00190 -0.01795 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.74630 10.75740 -0.01110 -0.10318 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.45370 10.46020 -0.00650 -0.06214 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.68560 10.69650 -0.01090 -0.10190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.58000 37.11000 -0.53000 -1.42819 國泰大中華基金 21.68000 21.81000 -0.13000 -0.59606 國泰小龍基金 16.57000 16.70000 -0.13000 -0.77844 國泰中小成長基金 45.84000 46.07000 -0.23000 -0.49924 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.56920 4.59490 -0.02570 -0.55932 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82900 0.83390 -0.00490 -0.58760 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78900 0.79370 -0.00470 -0.59216 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11070 2.10970 0.00100 0.04740 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72220 9.72820 -0.00600 -0.06168 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.46740 8.47270 -0.00530 -0.06255 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32900 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33520 11.33410 0.00110 0.00971 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78750 1.78790 -0.00040 -0.02237 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04050 10.04380 -0.00330 -0.03286 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34780 0.34760 0.00020 0.05754 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.17390 5.21040 -0.03650 -0.70052 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.91000 24.11000 -0.20000 -0.82953 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.81080 0.81680 -0.00600 -0.73457 國泰中港台基金人民幣級別 3.87820 3.91010 -0.03190 -0.81584 國泰中港台基金台幣級別 17.93000 18.10000 -0.17000 -0.93923 國泰中港台基金美元級別 0.61530 0.62060 -0.00530 -0.85401 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.49000 26.69000 -0.20000 -0.74934 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.83000 34.37000 -0.54000 -1.57114 國泰台灣貨幣市場基金 12.39240 12.39230 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.96000 28.07000 -0.11000 -0.39188 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29700 2.30510 -0.00810 -0.35139 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36340 0.36480 -0.00140 -0.38377 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46460 0.46560 -0.00100 -0.21478 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47130 0.47190 -0.00060 -0.12715 國泰全球資源基金台幣級別 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004 國泰全球資源基金美元級別 0.18950 0.19050 -0.00100 -0.52493 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30750 0.30930 -0.00180 -0.58196 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42230 0.42310 -0.00080 -0.18908 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38590 0.38660 -0.00070 -0.18107 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44520 0.44600 -0.00080 -0.17937 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48570 0.48590 -0.00020 -0.04116 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.40000 19.46000 -0.06000 -0.30832 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.33000 21.41000 -0.08000 -0.37366 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45500 2.45200 0.00300 0.12235 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.56580 11.56390 0.00190 0.01643 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.62050 10.61870 0.00180 0.01695 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38940 0.38900 0.00040 0.10283 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35760 0.35730 0.00030 0.08396 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49460 0.49340 0.00120 0.24321 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43460 0.43490 -0.00030 -0.06898 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63800 0.63940 -0.00140 -0.21896 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957 國泰科技生化基金 38.31000 38.51000 -0.20000 -0.51935 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.52000 25.72000 -0.20000 -0.77760 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.30900 37.15440 0.15460 0.41610 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.76440 19.86900 -0.10460 -0.52645 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05330 18.86140 0.19190 1.01742 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80390 38.81250 -0.00860 -0.02216 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.28500 39.34360 -0.05860 -0.14894 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.18290 40.21180 -0.02890 -0.07187 國泰紐幣2021保本基金 11.90450 11.90550 -0.00100 -0.00840 國泰紐幣八年期保本基金 12.19030 12.19190 -0.00160 -0.01312 國泰紐幣保本基金 12.22920 12.23310 -0.00390 -0.03188 國泰高科技基金 13.08000 13.14000 -0.06000 -0.45662 國泰國泰基金 24.11000 24.23000 -0.12000 -0.49525 國泰富時中國A50基金 21.73000 21.78000 -0.05000 -0.22957 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34230 0.34270 -0.00040 -0.11672 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44420 0.44390 0.00030 0.06758 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37350 0.37580 -0.00230 -0.61203 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48470 0.48690 -0.00220 -0.45184 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35980 0.36150 -0.00170 -0.47026 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46690 0.46830 -0.00140 -0.29895 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84660 10.85560 -0.00900 -0.08291 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.99320 7.99980 -0.00660 -0.08250 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36580 0.36610 -0.00030 -0.08194 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27330 0.27320 0.00010 0.03660 國泰新興市場基金台幣級別 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103 國泰新興市場基金美元級別 0.42400 0.42630 -0.00230 -0.53953 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16320 2.16320 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46430 1.46430 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35270 0.35280 -0.00010 -0.02834 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37730 0.37740 -0.00010 -0.02650 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24110 0.24120 -0.00010 -0.04146 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85820 10.86270 -0.00450 -0.04143 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21410 7.21720 -0.00310 -0.04295 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.25000 14.16000 0.09000 0.63559 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.23000 35.67000 -0.44000 -1.23353 國泰價值卓越基金 15.00000 15.06000 -0.06000 -0.39841 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39890 0.40040 -0.00150 -0.37463 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14010 12.14290 -0.00280 -0.02306 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41400 0.41400 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67030 9.67230 -0.00200 -0.02068 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59160 8.59290 -0.00130 -0.01513 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55460 10.55680 -0.00220 -0.02084 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46310 9.46450 -0.00140 -0.01479 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03240 11.03140 0.00100 0.00907 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96610 9.98810 -0.02200 -0.22026 第一金大中華基金 26.40000 26.62000 -0.22000 -0.82645 第一金小型精選基金 36.83000 36.97000 -0.14000 -0.37869 第一金中國世紀基金-人民幣 15.11000 15.18000 -0.07000 -0.46113 第一金中國世紀基金-美元 10.26860 10.30500 -0.03640 -0.35323 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 第一金中概平衡基金 23.85000 23.88000 -0.03000 -0.12563 第一金台灣貨幣市場基金 15.22100 15.22080 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.52400 177.52200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.12900 14.22020 -0.09120 -0.64134 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.12810 14.21920 -0.09110 -0.64068 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.05050 10.06410 -0.01360 -0.13513 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.05100 10.06460 -0.01360 -0.13513 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.60990 9.62760 -0.01770 -0.18385 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.63330 9.65120 -0.01790 -0.18547 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35640 10.37060 -0.01420 -0.13693 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.90560 9.92390 -0.01830 -0.18440 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.90570 9.92400 -0.01830 -0.18440 第一金全球大趨勢基金 22.97000 23.11000 -0.14000 -0.60580 第一金全球不動產證券化基金A 7.82770 7.82160 0.00610 0.07799 第一金全球不動產證券化基金B 5.65370 5.64930 0.00440 0.07789 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22980 9.22970 0.00010 0.00108 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23090 9.23060 0.00030 0.00325 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.38260 9.38260 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.38390 9.38380 0.00010 0.00107 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61940 8.64800 -0.02860 -0.33071 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.01710 10.05030 -0.03320 -0.33034 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.87480 9.88130 -0.00650 -0.06578 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.14380 8.14690 -0.00310 -0.03805 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.99900 9.00610 -0.00710 -0.07884 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00220 11.00950 -0.00730 -0.06631 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.00300 11.01030 -0.00730 -0.06630 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96620 9.97000 -0.00380 -0.03811 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68000 14.69150 -0.01150 -0.07828 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.71650 15.76540 -0.04890 -0.31017 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.71500 15.76400 -0.04900 -0.31083 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 第一金亞洲科技基金 22.41000 22.21000 0.20000 0.90050 第一金亞洲新興市場基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 第一金店頭市場基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 第一金創新趨勢基金 22.28000 22.42000 -0.14000 -0.62444 第一金電子基金 32.05000 32.18000 -0.13000 -0.40398 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.83000 15.02000 -0.19000 -1.26498 統一大滿貫基金 33.27000 33.22000 0.05000 0.15051 統一大龍印基金 17.60000 17.65000 -0.05000 -0.28329 統一大龍騰中國基金 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492 統一中小基金 25.46000 25.60000 -0.14000 -0.54688 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79530 9.78990 0.00540 0.05516 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94380 9.94660 -0.00280 -0.02815 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44900 9.45310 -0.00410 -0.04337 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.36110 11.35480 0.00630 0.05548 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44210 11.44540 -0.00330 -0.02883 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88590 10.89070 -0.00480 -0.04407 統一台灣動力基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077 統一全天候基金 103.56000 104.03000 -0.47000 -0.45179 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.09910 9.10720 -0.00810 -0.08894 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.55730 9.57380 -0.01650 -0.17235 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.36880 9.38820 -0.01940 -0.20664 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23720 9.24540 -0.00820 -0.08869 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.70230 9.71910 -0.01680 -0.17286 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.51090 9.53060 -0.01970 -0.20670 統一全球債券組合基金 12.11790 12.12050 -0.00260 -0.02145 統一全球新科技基金(人民幣) 16.08000 16.17000 -0.09000 -0.55659 統一全球新科技基金(美元) 16.44000 16.54000 -0.10000 -0.60459 統一全球新科技基金(新台幣) 14.95000 15.05000 -0.10000 -0.66445 統一亞太基金 27.51000 27.59000 -0.08000 -0.28996 統一亞洲大金磚基金 13.34000 13.43000 -0.09000 -0.67014 統一奔騰基金 55.67000 55.99000 -0.32000 -0.57153 統一強棒貨幣市場基金 16.62920 16.62900 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.15000 26.25000 -0.10000 -0.38095 統一統信基金 32.19000 32.33000 -0.14000 -0.43303 統一黑馬基金 56.81000 57.12000 -0.31000 -0.54272 統一新亞洲科技能源基金 20.45000 20.61000 -0.16000 -0.77632 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.50870 8.51380 -0.00510 -0.05990 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58190 10.58810 -0.00620 -0.05856 統一經建基金 43.79000 43.95000 -0.16000 -0.36405 統一龍馬基金 69.39000 69.72000 -0.33000 -0.47332 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.07000 21.11000 -0.04000 -0.18948 野村中小基金 47.79000 48.04000 -0.25000 -0.52040 野村中國機會基金 15.19000 15.31000 -0.12000 -0.78380 野村巴西基金 6.70000 6.77000 -0.07000 -1.03397 野村日本領先基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051 野村台灣高股息基金 22.95000 23.00000 -0.05000 -0.21739 野村台灣運籌基金 36.77000 37.08000 -0.31000 -0.83603 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83680 9.83600 0.00080 0.00813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83300 9.83340 -0.00040 -0.00407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83900 9.84160 -0.00260 -0.02642 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83680 9.83600 0.00080 0.00813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83300 9.83340 -0.00040 -0.00407 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83900 9.84160 -0.00260 -0.02642 野村平衡基金 18.89000 18.99000 -0.10000 -0.52659 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.65000 16.71000 -0.06000 -0.35907 野村全球品牌基金 26.88000 27.06000 -0.18000 -0.66519 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92290 7.92550 -0.00260 -0.03281 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.80270 10.80630 -0.00360 -0.03331 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53900 10.53410 0.00490 0.04652 野村全球氣候變遷基金 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.01000 19.08000 -0.07000 -0.36688 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65190 10.65700 -0.00510 -0.04786 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.47350 10.48130 -0.00780 -0.07442 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74530 9.74720 -0.00190 -0.01949 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.50320 9.50600 -0.00280 -0.02946 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.92750 8.93450 -0.00700 -0.07835 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06020 11.06240 -0.00220 -0.01989 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61070 10.61380 -0.00310 -0.02921 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01400 10.02170 -0.00770 -0.07683 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.46230 11.48170 -0.01940 -0.16896 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.05520 11.07560 -0.02040 -0.18419 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.56420 10.58870 -0.02450 -0.23138 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.73320 10.76620 -0.03300 -0.30651 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.72280 10.75180 -0.02900 -0.26972 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.17540 10.20790 -0.03250 -0.31838 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.72110 9.75930 -0.03820 -0.39142 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.97340 10.00600 -0.03260 -0.32580 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.12470 12.16190 -0.03720 -0.30587 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.83650 12.87030 -0.03380 -0.26262 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.20000 11.23570 -0.03570 -0.31774 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.70180 10.74380 -0.04200 -0.39092 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.20940 11.24610 -0.03670 -0.32634 野村成長基金 29.22000 29.27000 -0.05000 -0.17082 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23040 10.23180 -0.00140 -0.01368 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.22920 10.23180 -0.00260 -0.02541 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.00920 10.01940 -0.01020 -0.10180 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.31680 10.31830 -0.00150 -0.01454 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.29780 10.30040 -0.00260 -0.02524 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.07780 10.08810 -0.01030 -0.10210 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.25700 10.25380 0.00320 0.03121 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.18610 10.18420 0.00190 0.01866 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.99280 9.99550 -0.00270 -0.02701 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59770 10.59440 0.00330 0.03115 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44580 10.44380 0.00200 0.01915 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25040 10.25320 -0.00280 -0.02731 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.15250 9.15450 -0.00200 -0.02185 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96010 9.95770 0.00240 0.02410 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86590 9.86420 0.00170 0.01723 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.57940 13.58230 -0.00290 -0.02135 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74560 12.74250 0.00310 0.02433 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48420 10.48250 0.00170 0.01622 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.29330 10.30180 -0.00850 -0.08251 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00060 10.00930 -0.00870 -0.08692 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39300 9.40490 -0.01190 -0.12653 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90280 10.91660 -0.01380 -0.12641 野村泰國基金 45.08000 44.82000 0.26000 0.58010 野村高科技基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 野村貨幣市場基金 16.23620 16.23600 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.11380 8.11800 -0.00420 -0.05174 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80590 11.81200 -0.00610 -0.05164 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 野村精選貨幣市場基金 12.06530 12.06520 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.10000 12.31000 -0.21000 -1.70593 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.59000 11.80000 -0.21000 -1.77966 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.23000 11.43000 -0.20000 -1.74978 野村歐洲高股息基金季配型 8.17000 8.22000 -0.05000 -0.60827 野村歐洲高股息基金累積型 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 野村積極成長基金 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 野村優質基金 34.48000 34.66000 -0.18000 -0.51933 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72770 8.72970 -0.00200 -0.02291 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09100 8.09010 0.00090 0.01112 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90250 7.90720 -0.00470 -0.05944 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50350 11.50620 -0.00270 -0.02347 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49540 10.49420 0.00120 0.01143 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28060 10.28660 -0.00600 -0.05833 野村環球基金-人民幣計價 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291 野村環球基金-美元計價 12.54000 12.63000 -0.09000 -0.71259 野村環球基金-新臺幣計價 16.66000 16.79000 -0.13000 -0.77427 野村鴻利基金 21.89000 22.01000 -0.12000 -0.54521 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84240 16.84230 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.07000 21.13000 -0.06000 -0.28396 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002 野村鑫平衡組合基金 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 野村鑫全球債券組合基金 13.23940 13.24440 -0.00500 -0.03775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96510 9.97010 -0.00500 -0.05015 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97470 9.97700 -0.00230 -0.02305 凱基台商天下基金 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 凱基台灣精五門基金 21.00000 21.07000 -0.07000 -0.33223 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.94600 10.96490 -0.01890 -0.17237 凱基亞太高股息基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 凱基亞洲四金磚基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.97910 13.93050 0.04860 0.34887 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52460 11.52450 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.74000 26.78000 -0.04000 -0.14937 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.94000 21.18000 -0.24000 -1.13314 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.37340 21.59510 -0.22170 -1.02662 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.36090 19.34150 0.01940 0.10030 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05280 10.05630 -0.00350 -0.03480 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.07790 8.08060 -0.00270 -0.03341 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 凱基資源國基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.98550 12.02060 -0.03510 -0.29200 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.12160 11.12690 -0.00530 -0.04763 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 凱基護城河基金-台幣計價A 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475 凱基護城河基金-美元計價B 13.18390 13.24580 -0.06190 -0.46732 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.48000 14.32000 0.16000 1.11732 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.26000 34.02000 -0.76000 -2.23398 富邦NASDAQ-100基金 28.44000 28.77000 -0.33000 -1.14703 富邦上証180基金 32.99000 33.01000 -0.02000 -0.06059 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25750 0.25820 -0.00070 -0.27111 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.40000 50.15000 -0.75000 -1.49551 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.10310 20.06430 0.03880 0.19338 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17120 11.17010 0.00110 0.00985 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53750 10.54930 -0.01180 -0.11186 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08490 13.08300 0.00190 0.01452 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94210 1.94250 -0.00040 -0.02059 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79780 9.79640 0.00140 0.01429 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50190 1.50220 -0.00030 -0.01997 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55740 11.55470 0.00270 0.02337 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74180 1.74180 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10920 10.10690 0.00230 0.02276 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54280 1.54280 0.00000 0.00000 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.17260 12.19950 -0.02690 -0.22050 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.54360 11.57100 -0.02740 -0.23680 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.08420 11.12280 -0.03860 -0.34703 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.79630 10.82010 -0.02380 -0.21996 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.15560 10.17980 -0.02420 -0.23773 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.76210 9.79610 -0.03400 -0.34708 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.89000 14.81000 0.08000 0.54018 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.35000 23.58000 -0.23000 -0.97540 富邦日本東証基金 22.10000 22.20000 -0.10000 -0.45045 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.81000 41.91000 -0.10000 -0.23861 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.45000 46.84000 -0.39000 -0.83262 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.12000 52.51000 -0.39000 -0.74272 富邦台灣心基金 21.63000 21.76000 -0.13000 -0.59743 富邦台灣釆吉50基金 48.93000 49.29000 -0.36000 -0.73037 富邦台灣科技指數基金 57.89000 58.30000 -0.41000 -0.70326 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29350 0.29300 0.00050 0.17065 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30250 2.30310 -0.00060 -0.02605 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34300 0.34320 -0.00020 -0.05828 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74660 10.75400 -0.00740 -0.06881 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01250 2.01260 -0.00010 -0.00497 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33620 9.34260 -0.00640 -0.06850 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.84000 22.81000 0.03000 0.13152 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.08000 28.08000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61200 15.61190 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 63.97000 64.41000 -0.44000 -0.68312 富邦科技基金 24.31000 24.50000 -0.19000 -0.77551 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.58480 38.57010 0.01470 0.03811 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.63630 37.44180 0.19450 0.51947 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.10390 37.04240 0.06150 0.16603 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.45000 36.88000 -0.43000 -1.16594 富邦香港H股基金 22.24000 22.38000 -0.14000 -0.62556 富邦高成長基金 24.16000 24.32000 -0.16000 -0.65789 富邦基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702 富邦深証100基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 富邦富時歐洲ETF基金 20.13000 20.34000 -0.21000 -1.03245 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39880 0.39920 -0.00040 -0.10020 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20070 12.21260 -0.01190 -0.09744 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.60300 9.61230 -0.00930 -0.09675 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30210 0.30250 -0.00040 -0.13223 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.99500 9.00370 -0.00870 -0.09663 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.16000 20.19000 -0.03000 -0.14859 富邦精準基金 46.45000 46.77000 -0.32000 -0.68420 富邦精銳中小基金 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764 富邦臺灣公司治理100基金 21.89000 22.04000 -0.15000 -0.68058 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.26000 15.46000 -0.20000 -1.29366 富邦標普美國特別股ETF基金 19.23000 19.20000 0.03000 0.15625 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55160 10.57570 -0.02410 -0.22788 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.58430 11.61630 -0.03200 -0.27547 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.07650 11.11990 -0.04340 -0.39029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37540 10.39910 -0.02370 -0.22790 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.34480 11.37610 -0.03130 -0.27514 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.82500 10.86740 -0.04240 -0.39016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.39000 30.60000 -0.21000 -0.68627 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33830 9.33470 0.00360 0.03857 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80200 9.81080 -0.00880 -0.08970 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69630 9.69730 -0.00100 -0.01031 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99790 9.99360 0.00430 0.04303 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97770 9.98670 -0.00900 -0.09012 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86920 9.87010 -0.00090 -0.00912 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89560 9.89620 -0.00060 -0.00606 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84010 8.83300 0.00710 0.08038 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.75130 9.75580 -0.00450 -0.04613 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.41690 9.41340 0.00350 0.03718 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.60240 10.59390 0.00850 0.08023 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.33630 10.34110 -0.00480 -0.04642 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02930 10.02610 0.00320 0.03192 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.51560 9.51190 0.00370 0.03890 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.83260 9.82900 0.00360 0.03663 富達卓越領航全球組合基金 14.88000 14.94000 -0.06000 -0.40161 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.06510 9.05320 0.01190 0.13145 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69250 9.69240 0.00010 0.00103 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.56260 9.55440 0.00820 0.08582 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.00740 9.99440 0.01300 0.13007 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94090 9.94070 0.00020 0.00201 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83560 9.82760 0.00800 0.08140 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.62100 9.61260 0.00840 0.08739 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.86560 9.85710 0.00850 0.08623 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.68000 12.79000 -0.11000 -0.86005 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76920 9.76650 0.00270 0.02765 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51360 9.51410 -0.00050 -0.00526 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93800 8.94250 -0.00450 -0.05032 富蘭克林華美中華基金 14.91000 14.99000 -0.08000 -0.53369 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.77000 20.88000 -0.11000 -0.52682 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.73000 19.76000 -0.03000 -0.15182 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16690 8.16280 0.00410 0.05023 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.50470 9.49540 0.00930 0.09794 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04810 10.03820 0.00990 0.09862 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44680 9.44210 0.00470 0.04978 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02870 11.03460 -0.00590 -0.05347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97600 8.98080 -0.00480 -0.05345 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.49150 9.49650 -0.00500 -0.05265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.92300 12.92660 -0.00360 -0.02785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53660 10.53950 -0.00290 -0.02752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14700 10.15430 -0.00730 -0.07189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88060 7.88630 -0.00570 -0.07228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44040 9.44720 -0.00680 -0.07198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54160 10.55440 -0.01280 -0.12128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.65100 7.66040 -0.00940 -0.12271 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.17850 9.18970 -0.01120 -0.12188 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45330 10.46030 -0.00700 -0.06692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93910 7.94440 -0.00530 -0.06671 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.36490 8.36470 0.00020 0.00239 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.60150 9.59670 0.00480 0.05002 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17310 10.16790 0.00520 0.05114 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67780 12.67750 0.00030 0.00237 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.31000 10.48000 -0.17000 -1.62214 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.05000 10.23000 -0.18000 -1.75953 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.09500 13.11430 -0.01930 -0.14717 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美第一富基金 40.92000 41.13000 -0.21000 -0.51058 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28280 10.28270 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.92000 13.97000 -0.05000 -0.35791 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.14530 7.15660 -0.01130 -0.15790 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.62340 11.61870 0.00470 0.04045 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.22100 10.21570 0.00530 0.05188 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.33120 11.32530 0.00590 0.05210 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.36200 7.36710 -0.00510 -0.06923 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.76270 9.76550 -0.00280 -0.02867 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62970 10.63270 -0.00300 -0.02821 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95500 10.96260 -0.00760 -0.06933 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.42000 19.42000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.47790 11.47700 0.00090 0.00784 復華人生目標基金 34.37400 34.47000 -0.09600 -0.27850 復華大中華中小策略基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 復華中小精選基金 65.73000 66.24000 -0.51000 -0.76993 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 復華台灣智能基金 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 復華全方位基金 27.12000 27.35000 -0.23000 -0.84095 復華全球大趨勢基金-美元 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.91000 20.95000 -0.04000 -0.19093 復華全球平衡基金-新臺幣 20.57000 20.63000 -0.06000 -0.29084 復華全球物聯網科技基金-美元 16.44000 16.47000 -0.03000 -0.18215 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.99000 15.03000 -0.04000 -0.26613 復華全球原物料基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 復華全球消費基金-新臺幣 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44900 11.45160 -0.00260 -0.02270 復華全球債券基金 13.55640 13.55140 0.00500 0.03690 復華全球債券組合基金 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.41430 13.41410 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974 復華亞太成長基金 14.76000 14.77000 -0.01000 -0.06770 復華亞太神龍科技基金-美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 復華東協世紀基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338 復華南非幣長期收益基金B 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.20000 13.27000 -0.07000 -0.52751 復華美國新星基金-新臺幣 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844 復華恒生基金 22.08000 22.21000 -0.13000 -0.58532 復華恒生單日反向一倍基金 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 復華恒生單日正向二倍基金 38.67000 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復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 25.24000 25.32000 -0.08000 -0.31596 復華數位經濟基金 52.56000 52.98000 -0.42000 -0.79275 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99150 9.99200 -0.00050 -0.00500 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.84020 9.84160 -0.00140 -0.01423 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14870 10.14910 -0.00040 -0.00394 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96410 9.96550 -0.00140 -0.01405 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99540 9.99740 -0.00200 -0.02001 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97910 9.99060 -0.01150 -0.11511 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99920 9.99980 -0.00060 -0.00600 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98290 9.99300 -0.01010 -0.10107 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99920 9.99980 -0.00060 -0.00600 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98290 9.99300 -0.01010 -0.10107 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33040 9.33280 -0.00240 -0.02572 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.16590 9.15780 0.00810 0.08845 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67140 8.67210 -0.00070 -0.00807 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36850 11.37150 -0.00300 -0.02638 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.17830 11.16840 0.00990 0.08864 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69390 10.69470 -0.00080 -0.00748 景順主流基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821 景順台灣科技基金 36.90000 36.91000 -0.01000 -0.02709 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 景順全球科技基金 21.19000 21.41000 -0.22000 -1.02756 景順全球康健基金 17.50000 17.52000 -0.02000 -0.11416 景順貨幣市場基金 15.91300 15.91290 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.90000 37.12000 -0.22000 -0.59267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.97000 16.16000 -0.19000 -1.17574 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.16000 14.34000 -0.18000 -1.25523 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82670 8.82540 0.00130 0.01473 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36210 8.36410 -0.00200 -0.02391 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11360 11.11200 0.00160 0.01440 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50750 10.51010 -0.00260 -0.02474 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 華南永昌中國A股基金(美元) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64160 9.64140 0.00020 0.00207 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33000 9.33870 -0.00870 -0.09316 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78290 9.78260 0.00030 0.00307 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.46830 9.47720 -0.00890 -0.09391 華南永昌永昌基金 19.66000 19.62000 0.04000 0.20387 華南永昌全球亨利組合基金 14.36280 14.36920 -0.00640 -0.04454 華南永昌全球神農水資源基金 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 華南永昌全球精品基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.27000 13.35000 -0.08000 -0.59925 華南永昌物聯網精選基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 華南永昌策略報酬基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17530 16.17510 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.90910 24.81060 0.09850 0.39701 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91610 11.91600 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15020 10.14910 0.00110 0.01084 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.35200 10.36410 -0.01210 -0.11675 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00460 10.00350 0.00110 0.01100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.17910 10.19100 -0.01190 -0.11677 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05290 10.05230 0.00060 0.00597 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19620 10.20860 -0.01240 -0.12147 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05290 10.05230 0.00060 0.00597 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.19090 10.20320 -0.01230 -0.12055 華頓中小型基金 24.63000 24.61000 0.02000 0.08127 華頓中國多重機會平衡基金 13.24020 13.32390 -0.08370 -0.62819 華頓台灣基金 25.22000 25.37000 -0.15000 -0.59125 華頓平安貨幣市場基金 11.49860 11.49840 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.44490 13.45620 -0.01130 -0.08398 華頓全球高收益債券基金B 8.56470 8.57190 -0.00720 -0.08400 華頓全球黑鑽油源基金 5.76000 5.77000 -0.01000 -0.17331 華頓新興亞太債券基金A 10.52800 10.52840 -0.00040 -0.00380 華頓新興亞太債券基金B 8.14170 8.14200 -0.00030 -0.00368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.10680 3.13560 -0.02880 -0.91848 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.38920 14.51970 -0.13050 -0.89878 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49190 0.49590 -0.00400 -0.80661 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.02660 12.06320 -0.03660 -0.30340 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.02180 11.05570 -0.03390 -0.30663 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.07370 11.10520 -0.03150 -0.28365 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.12180 10.15060 -0.02880 -0.28373 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.91460 11.93710 -0.02250 -0.18849 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01100 11.03060 -0.01960 -0.17769 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.90000 12.04000 -0.14000 -1.16279 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.46000 13.60000 -0.14000 -1.02941 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41560 2.41640 -0.00080 -0.03311 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98890 1.98970 -0.00080 -0.04021 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26970 12.26080 0.00890 0.07259 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.17150 10.16410 0.00740 0.07281 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38180 0.38150 0.00030 0.07864 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32980 0.32940 0.00040 0.12143 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.66000 3.68000 -0.02000 -0.54348 匯豐中國動力基金(台幣) 16.94000 17.03000 -0.09000 -0.52848 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.21200 13.21000 0.00200 0.01514 匯豐太平洋精典基金 18.73000 18.66000 0.07000 0.37513 匯豐台灣精典基金 24.37000 24.53000 -0.16000 -0.65226 匯豐全球趨勢組合基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831 匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 匯豐安富基金 25.62000 25.71000 -0.09000 -0.35006 匯豐成功基金 38.36000 38.53000 -0.17000 -0.44121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46840 2.46990 -0.00150 -0.06073 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28380 2.28530 -0.00150 -0.06564 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83730 11.83520 0.00210 0.01774 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35700 8.35480 0.00220 0.02633 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39140 0.00020 0.05110 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35690 0.35670 0.00020 0.05607 匯豐拉丁美洲基金 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 匯豐金磚動力基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96940 14.96930 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81320 15.81310 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.98000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75600 5.75460 0.00140 0.02433 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23300 9.23170 0.00130 0.01408 匯豐龍鳳基金 52.26000 52.60000 -0.34000 -0.64639 匯豐龍騰電子基金 38.51000 38.79000 -0.28000 -0.72184 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47740 12.47530 0.00210 0.01683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.39000 20.43000 -0.04000 -0.19579 新光中國成長基金(人民幣) 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 新光中國成長基金(美元) 13.67000 13.76000 -0.09000 -0.65407 新光中國成長基金(新臺幣) 12.95000 13.03000 -0.08000 -0.61397 新光台灣富貴基金 24.40000 24.49000 -0.09000 -0.36750 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 新光全球生技醫療基金(美元) 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00390 10.00130 0.00260 0.02600 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28650 9.28310 0.00340 0.03663 新光全球債券基金(B配息)美元 9.73150 9.72890 0.00260 0.02672 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.02400 9.02060 0.00340 0.03769 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.41720 15.41700 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 26.15000 26.18000 -0.03000 -0.11459 新光亞洲精選基金-新台幣 25.17000 25.21000 -0.04000 -0.15867 新光兩岸優勢基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 新光店頭基金 25.74000 25.80000 -0.06000 -0.23256 新光南非幣保本基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 新光創新科技基金 15.60000 15.68000 -0.08000 -0.51020 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84620 9.84290 0.00330 0.03353 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18870 10.19230 -0.00360 -0.03532 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.83650 9.83500 0.00150 0.01525 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48830 9.48510 0.00320 0.03374 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.82980 9.83280 -0.00300 -0.03051 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.48910 9.48770 0.00140 0.01476 新光福運平衡基金 17.10940 17.15260 -0.04320 -0.25186 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03980 10.04820 -0.00840 -0.08360 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04050 10.04880 -0.00830 -0.08260 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.95210 9.96060 -0.00850 -0.08534 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95210 9.96060 -0.00850 -0.08534 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97770 9.98400 -0.00630 -0.06310 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97750 9.98380 -0.00630 -0.06310 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.95950 9.96540 -0.00590 -0.05920 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95990 9.96580 -0.00590 -0.05920 瑞銀全球創新趨勢基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02780 10.03070 -0.00290 -0.02891 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87060 9.87340 -0.00280 -0.02836 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03030 10.03080 -0.00050 -0.00498 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89990 9.90030 -0.00040 -0.00404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90540 9.90800 -0.00260 -0.02624 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.09750 10.10010 -0.00260 -0.02574 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95370 13.95970 -0.00600 -0.04298 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79560 8.79940 -0.00380 -0.04318 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.68480 36.68580 -0.00100 -0.00273 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.94530 36.93680 0.00850 0.02301 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.44600 38.43210 0.01390 0.03617 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03530 11.03430 0.00100 0.00906 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13570 10.15800 -0.02230 -0.21953 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.36290 13.41630 -0.05340 -0.39802 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.85480 10.91280 -0.05800 -0.53149 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 群益大印度基金-人民幣 12.92610 12.88630 0.03980 0.30886 群益大印度基金-美元 13.21140 13.18840 0.02300 0.17440 群益大印度基金-新臺幣 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.52000 12.58390 -0.06390 -0.50779 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.12070 13.20540 -0.08470 -0.64140 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76630 11.82640 -0.06010 -0.50819 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.25310 11.32580 -0.07270 -0.64190 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.64680 9.70900 -0.06220 -0.64064 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.82650 9.87660 -0.05010 -0.50726 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.75150 9.81450 -0.06300 -0.64191 群益中小型股基金 45.70000 46.07000 -0.37000 -0.80313 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.03240 10.02660 0.00580 0.05785 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.12210 10.12980 -0.00770 -0.07601 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.00450 9.02000 -0.01550 -0.17184 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.98730 8.98210 0.00520 0.05789 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.06750 9.07440 -0.00690 -0.07604 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.06710 8.08100 -0.01390 -0.17201 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01710 10.02680 -0.00970 -0.09674 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43730 11.43760 -0.00030 -0.00262 群益中國高收益債券基金-美元 11.24720 11.25800 -0.01080 -0.09593 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47140 10.48890 -0.01750 -0.16684 群益中國新機會基金N-美元 9.95380 10.04540 -0.09160 -0.91186 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 群益中國新機會基金-人民幣 8.84610 8.91560 -0.06950 -0.77953 群益中國新機會基金-美元 10.64310 10.74110 -0.09800 -0.91238 群益中國新機會基金-新臺幣 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 群益平衡王基金 19.60130 19.66190 -0.06060 -0.30821 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.71000 5.72000 -0.01000 -0.17483 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.73430 9.73340 0.00090 0.00925 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.09760 10.11030 -0.01270 -0.12561 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.91260 8.91180 0.00080 0.00898 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.24540 9.25700 -0.01160 -0.12531 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01170 10.00410 0.00760 0.07597 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.87050 9.86450 0.00600 0.06082 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60030 9.59300 0.00730 0.07610 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.53160 9.52590 0.00570 0.05984 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.06930 10.06170 0.00760 0.07553 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17980 10.17370 0.00610 0.05996 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.76920 9.76180 0.00740 0.07581 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14990 10.16300 -0.01310 -0.12890 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.51650 7.52630 -0.00980 -0.13021 群益全球關鍵生技基金-美元 15.24360 15.31090 -0.06730 -0.43956 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.26000 14.34000 -0.08000 -0.55788 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 群益印度中小基金N-美元 9.84040 9.80180 0.03860 0.39381 群益印度中小基金N-新臺幣 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 群益印度中小基金-人民幣 14.60250 14.52570 0.07680 0.52872 群益印度中小基金-美元 14.07440 14.01920 0.05520 0.39375 群益印度中小基金-新臺幣 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 群益多利策略組合基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 群益多重收益組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 群益安家基金 23.78200 23.88310 -0.10110 -0.42331 群益安穩貨幣市場基金 16.05370 16.05350 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 22.25000 22.42000 -0.17000 -0.75825 群益亞太中小基金 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 群益亞太新趨勢平衡基金 17.63000 17.69000 -0.06000 -0.33917 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63850 9.64410 -0.00560 -0.05807 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.53750 7.54190 -0.00440 -0.05834 群益店頭市場基金 96.72000 97.36000 -0.64000 -0.65735 群益東方盛世基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 群益東協成長基金-人民幣 14.81310 14.78280 0.03030 0.20497 群益東協成長基金-美元 14.13020 14.12030 0.00990 0.07011 群益東協成長基金-新臺幣 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.36810 11.38710 -0.01900 -0.16686 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.94570 10.96660 -0.02090 -0.19058 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.21860 10.24200 -0.02340 -0.22847 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.24580 10.26290 -0.01710 -0.16662 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86860 9.88740 -0.01880 -0.19014 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.21070 9.23190 -0.02120 -0.22964 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 10.00620 10.02290 -0.01670 -0.16662 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.04400 10.06320 -0.01920 -0.19079 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.07920 10.10240 -0.02320 -0.22965 群益長安基金 28.64000 28.86000 -0.22000 -0.76230 群益美國新創亮點基金-美元 14.89830 15.02540 -0.12710 -0.84590 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.64000 13.77000 -0.13000 -0.94408 群益真善美基金 17.36730 17.41480 -0.04750 -0.27276 群益馬拉松基金 119.19000 120.11000 -0.92000 -0.76596 群益深証中小板基金 16.22000 16.32000 -0.10000 -0.61275 群益創新科技基金 31.74000 31.93000 -0.19000 -0.59505 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 群益華夏盛世基金-人民幣 10.89000 10.91930 -0.02930 -0.26833 群益華夏盛世基金-美元 11.02830 11.07280 -0.04450 -0.40189 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.25000 17.33000 -0.08000 -0.46163 群益奧斯卡基金 27.67000 27.79000 -0.12000 -0.43181 群益新興金鑽基金-美元 14.06150 14.06730 -0.00580 -0.04123 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 群益葛萊美基金 23.49000 23.67000 -0.18000 -0.76046 群益道瓊美國地產ETF基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.41000 13.58000 -0.17000 -1.25184 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.73050 11.72460 0.00590 0.05032 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.63760 11.63360 0.00400 0.03438 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47600 11.47020 0.00580 0.05057 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.87630 8.87180 0.00450 0.05072 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.63440 9.63100 0.00340 0.03530 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.19780 9.19320 0.00460 0.05004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.79000 29.91000 -0.12000 -0.40120 德信中國精選成長基金 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261 德信台灣主流中小基金 18.25000 18.40000 -0.15000 -0.81522 德信新興股票組合基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.91170 11.91150 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.66470 10.66740 -0.00270 -0.02531 德信數位時代基金 28.59000 28.57000 0.02000 0.07000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63860 11.63840 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.29000 17.32000 -0.03000 -0.17321 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.01000 18.09000 -0.08000 -0.44223 德銀遠東DWS全球神農基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.42000 7.44000 -0.02000 -0.26882 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02450 10.02190 0.00260 0.02594 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04780 14.04430 0.00350 0.02492 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33730 8.34380 -0.00650 -0.07790 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.52670 11.52730 -0.00060 -0.00521 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60270 11.60560 -0.00290 -0.02499 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06270 13.07120 -0.00850 -0.06503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.18000 18.22000 -0.04000 -0.21954 摩根中小基金 25.20000 25.40000 -0.20000 -0.78740 摩根中國A股基金 16.02000 16.17000 -0.15000 -0.92764 摩根中國A股基金(美元) 13.27000 13.38000 -0.11000 -0.82212 摩根中國亮點基金 14.76000 14.89000 -0.13000 -0.87307 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.40350 12.46600 -0.06250 -0.50136 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.46720 13.53810 -0.07090 -0.52371 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.85680 10.90400 -0.04720 -0.43287 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.68270 13.75180 -0.06910 -0.50248 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.30650 15.38700 -0.08050 -0.52317 摩根台灣金磚基金 20.98000 21.14000 -0.16000 -0.75686 摩根台灣增長基金 51.71000 52.06000 -0.35000 -0.67230 摩根平衡基金 28.09000 28.18000 -0.09000 -0.31938 摩根全球α基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594 摩根全球平衡基金 15.78930 15.78470 0.00460 0.02914 摩根全球發現基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.87330 9.87720 -0.00390 -0.03948 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70000 10.70470 -0.00470 -0.04391 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.25340 10.25640 -0.00300 -0.02925 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35330 11.35780 -0.00450 -0.03962 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.03700 11.03810 -0.00110 -0.00997 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.83490 13.83630 -0.00140 -0.01012 摩根亞洲基金 59.37000 59.52000 -0.15000 -0.25202 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91880 8.91450 0.00430 0.04824 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.33580 10.32980 0.00600 0.05808 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27940 9.27220 0.00720 0.07765 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63980 12.63390 0.00590 0.04670 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.85000 -0.04000 -0.21220 摩根東方科技基金 39.04000 38.70000 0.34000 0.87855 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 24.10000 24.22000 -0.12000 -0.49546 摩根第一貨幣市場基金 15.05800 15.05780 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.61000 14.45000 0.16000 1.10727 摩根新金磚五國基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753 摩根新絲路基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 摩根新興35基金 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755 摩根新興日本基金 25.11000 25.02000 0.09000 0.35971 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.99020 7.98940 0.00080 0.01001 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06610 11.06500 0.00110 0.00994 摩根新興科技基金 59.64000 60.24000 -0.60000 -0.99602 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.51080 8.51250 -0.00170 -0.01997 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62530 10.62750 -0.00220 -0.02070 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.30460 9.31330 -0.00870 -0.09341 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.32270 10.32810 -0.00540 -0.05228 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.93060 9.93150 -0.00090 -0.00906 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.49030 10.50000 -0.00970 -0.09238 摩根龍揚基金 36.02000 36.19000 -0.17000 -0.46974 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 摩根環球股票收益基金-累積型 10.96000 11.00000 -0.04000 -0.36364 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42730 9.42810 -0.00080 -0.00849 摩根總收益組合基金-累積型 11.25800 11.25890 -0.00090 -0.00799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.77000 25.87000 -0.10000 -0.38655 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74180 11.74210 -0.00030 -0.00255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.13060 11.13190 -0.00130 -0.01168 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27930 10.27910 0.00020 0.00195 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56370 10.56400 -0.00030 -0.00284 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02460 10.02580 -0.00120 -0.01197 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.25160 9.25140 0.00020 0.00216 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.00360 11.03870 -0.03510 -0.31797 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.49900 10.54260 -0.04360 -0.41356 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.14550 10.17440 -0.02890 -0.28405 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77180 9.80890 -0.03710 -0.37823 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.04460 10.07320 -0.02860 -0.28392 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.67440 9.71120 -0.03680 -0.37894 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86500 11.87250 -0.00750 -0.06317 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.70230 11.71110 -0.00880 -0.07514 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39280 10.40810 -0.01530 -0.14700 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.42480 11.43210 -0.00730 -0.06386 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.25070 11.25920 -0.00850 -0.07549 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99480 10.00950 -0.01470 -0.14686 聯邦金鑽平衡基金 23.47460 23.55260 -0.07800 -0.33117 聯邦貨幣市場基金 13.13930 13.13910 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82650 10.84080 -0.01430 -0.13191 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.42670 8.43790 -0.01120 -0.13273 聯邦精選科技基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14480 16.14920 -0.00440 -0.02725 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.60890 12.59250 0.01640 0.13024 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.37570 12.36920 0.00650 0.05255 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.94030 11.93410 0.00620 0.05195 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71520 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