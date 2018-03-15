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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/14  107/03/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32420   10.32300   0.00120    0.01162
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.69010    9.69780  -0.00770   -0.07940
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87350    9.87850  -0.00500   -0.05061
中國信託台灣活力基金                                             14.29000   14.34000  -0.05000   -0.34868
中國信託台灣優勢基金                                             17.08000   17.13000  -0.05000   -0.29189
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65060    9.65640  -0.00580   -0.06006
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25980    9.26530  -0.00550   -0.05936
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15020   10.15130  -0.00110   -0.01084
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73770    9.73860  -0.00090   -0.00924
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.29030   10.32330  -0.03300   -0.31967
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.09800    9.12720  -0.02920   -0.31992
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.37830   11.39310  -0.01480   -0.12990
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.43420   10.44780  -0.01360   -0.13017
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
中國信託智能運動基金-美元                                        10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96490   10.96480   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.59510    9.60570  -0.01060   -0.11035
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.47330    9.48380  -0.01050   -0.11072
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79140    9.79730  -0.00590   -0.06022
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.66250    9.66840  -0.00590   -0.06102
中國信託精穩基金                                                 17.87960   17.91510  -0.03550   -0.19816
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.53000   11.56000  -0.03000   -0.25952
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
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元大2001基金                                                     65.85000   65.74000   0.11000    0.16733
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.42080   37.35200   0.06880    0.18419
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23850   11.23740   0.00110    0.00979
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68630   10.69890  -0.01260   -0.11777
元大上證50基金                                                   33.24000   33.33000  -0.09000   -0.27003
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.25000   13.31000  -0.06000   -0.45079
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.19000   12.25000  -0.06000   -0.48980
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.88600   13.85800   0.02800    0.20205
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.78100   17.76100   0.02000    0.11261
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.59800   11.65900  -0.06100   -0.52320
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.50600   11.58100  -0.07500   -0.64761
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.30000    3.32000  -0.02000   -0.60241
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.20000   15.34000  -0.14000   -0.91265
元大中國高收益點心債券基金                                       11.21850   11.22240  -0.00390   -0.03475
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.67990   45.73200  -0.05210   -0.11392
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33540   10.32730   0.00810    0.07843
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64050    9.63300   0.00750    0.07786
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.81020    9.81500  -0.00480   -0.04890
元大巴西指數基金                                                  6.97100    7.02300  -0.05200   -0.74042
元大巴菲特基金                                                   30.06000   30.23000  -0.17000   -0.56236
元大日經225基金                                                  27.37000   27.61000  -0.24000   -0.86925
元大台商收成基金                                                 24.50000   24.74000  -0.24000   -0.97009
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.12000   38.69000  -0.57000   -1.47325
元大台灣中型100基金                                              32.42000   32.60000  -0.18000   -0.55215
元大台灣加權股價指數基金                                         25.38800   25.50000  -0.11200   -0.43922
元大台灣卓越50基金                                               84.36000   84.97000  -0.61000   -0.71790
元大台灣金融基金                                                 17.02000   17.08000  -0.06000   -0.35129
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.80000   30.91000  -0.11000   -0.35587
元大台灣高股息基金                                               26.23000   26.28000  -0.05000   -0.19026
元大台灣電子科技基金                                             37.41000   37.69000  -0.28000   -0.74290
元大全球ETF成長組合基金                                          10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.59000   14.66000  -0.07000   -0.47749
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.01000   13.00000   0.01000    0.07692
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.65200   12.63100   0.02100    0.16626
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.02000    7.03000  -0.01000   -0.14225
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.38000    6.39000  -0.01000   -0.15649
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.36200   10.38900  -0.02700   -0.25989
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32900   10.32470   0.00430    0.04165
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.58260    9.57860   0.00400    0.04176
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.20370    9.20770  -0.00400   -0.04344
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59000    8.59370  -0.00370   -0.04305
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
元大全球農業商機基金                                             16.54000   16.66000  -0.12000   -0.72029
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
元大印尼指數基金                                                  9.57000    9.69600  -0.12600   -1.29950
元大印度指數基金                                                  9.67300    9.63400   0.03900    0.40482
元大印度基金                                                     12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
元大多多基金                                                     19.46000   19.54000  -0.08000   -0.40942
元大多福基金                                                     56.86000   57.09000  -0.23000   -0.40287
元大亞太成長基金                                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.60150    8.59820   0.00330    0.03838
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.18300    7.18020   0.00280    0.03900
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.21800   10.23200  -0.01400   -0.13683
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.98000    9.97600   0.00400    0.04010
元大卓越基金                                                     51.67000   51.95000  -0.28000   -0.53898
元大店頭基金                                                      9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
元大泛歐成長基金                                                  9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18070   10.18030   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.03510    9.03320   0.00190    0.02103
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.11600   30.10560   0.01040    0.03455
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.92920   35.73290   0.19630    0.54935
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.39730   19.49790  -0.10060   -0.51595
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.74710   18.55010   0.19700    1.06199
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.88710   36.82580   0.06130    0.16646
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.53330   20.55450  -0.02120   -0.10314
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.02160   17.98360   0.03800    0.21130
元大高科技基金                                                   17.78000   17.93000  -0.15000   -0.83659
元大得利貨幣市場基金                                             16.22200   16.22180   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95980   11.95960   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.99000   15.04000  -0.05000   -0.33245
元大華夏中小基金                                                  9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
元大新中國基金-人民幣                                            12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
元大新中國基金-美元                                              12.72400   12.76100  -0.03700   -0.28995
元大新中國基金-新台幣                                            12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
元大新主流基金                                                   25.33000   25.45000  -0.12000   -0.47151
元大新東協平衡基金-美元                                          10.42100   10.40800   0.01300    0.12490
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          13.70000   13.72000  -0.02000   -0.14577
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.74470   10.68500   0.05970    0.55873
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.83000   10.77310   0.05690    0.52817
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.79120   10.74480   0.04640    0.43184
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.62590    9.58450   0.04140    0.43195
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.93520    9.94190  -0.00670   -0.06739
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.68270    9.68920  -0.00650   -0.06709
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.57360    9.58920  -0.01560   -0.16268
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33370    9.34890  -0.01520   -0.16259
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.71540    9.72300  -0.00760   -0.07817
元大新興亞洲基金                                                 12.35000   12.35000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.79170    9.77640   0.01530    0.15650
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.78190    9.76660   0.01530    0.15666
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.54430    9.53860   0.00570    0.05976
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.53470    9.52890   0.00580    0.06087
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07400   15.07380   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.31000   37.40000  -0.09000   -0.24064
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
元大實質多重資產基金-美元                                         9.82800    9.86300  -0.03500   -0.35486
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.67000   13.59000   0.08000    0.58867
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.69000   18.97000  -0.28000   -1.47601
元大精準中小基金                                                 22.58000   22.67000  -0.09000   -0.39700
元大摩臺基金                                                     39.37000   39.66000  -0.29000   -0.73122
元大標普500基金                                                  24.32000   24.47000  -0.15000   -0.61300
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.35000   13.27000   0.08000    0.60286
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.94000   33.33000  -0.39000   -1.17012
元大標智滬深300基金                                              19.58000   19.63000  -0.05000   -0.25471
元大歐洲50基金                                                   24.05000   24.30000  -0.25000   -1.02881
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.75230    9.73040   0.02190    0.22507
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12600   10.12580   0.00020    0.00198
元大績效基金                                                     53.17000   53.37000  -0.20000   -0.37474
元大韓國KOSPI200基金                                             24.35000   24.35000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.47000   15.51000  -0.04000   -0.25790
日盛上選基金                                                     32.72000   32.89000  -0.17000   -0.51687
日盛小而美基金                                                   19.28000   19.34000  -0.06000   -0.31024
日盛中國內需動力基金                                             11.86000   11.95000  -0.09000   -0.75314
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70530   11.70500   0.00030    0.00256
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.08020   10.07990   0.00030    0.00298
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05730   12.05930  -0.00200   -0.01658
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.37690   10.37860  -0.00170   -0.01638
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80140   10.80670  -0.00530   -0.04904
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.28000    9.28460  -0.00460   -0.04954
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.91000   12.98000  -0.07000   -0.53929
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.35000   13.44000  -0.09000   -0.66964
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.08000   13.18000  -0.10000   -0.75873
日盛日盛基金                                                     14.43000   14.52000  -0.09000   -0.61983
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04020   10.04600  -0.00580   -0.05773
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.68080    9.68640  -0.00560   -0.05781
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76570    9.77470  -0.00900   -0.09207
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.41890    9.42760  -0.00870   -0.09228
日盛全球新興債券基金A                                            10.90380   10.91310  -0.00930   -0.08522
日盛全球新興債券基金B                                             8.67560    8.68310  -0.00750   -0.08637
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44150    2.44170  -0.00020   -0.00819
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74850    1.74870  -0.00020   -0.01144
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38330    0.38340  -0.00010   -0.02608
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27560    0.27570  -0.00010   -0.03627
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.59890   12.60630  -0.00740   -0.05870
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.90280    8.90800  -0.00520   -0.05837
日盛亞洲機會基金                                                  8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
日盛首選基金                                                     17.00000   17.03000  -0.03000   -0.17616
日盛高科技基金                                                   17.31000   17.39000  -0.08000   -0.46003
日盛貨幣市場基金                                                 14.74060   14.74040   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.53000   37.73000  -0.20000   -0.53008
日盛精選五虎基金                                                 37.40000   37.53000  -0.13000   -0.34639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45870   13.45850   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.54000   36.79000  -0.25000   -0.67953
台新MSCI中國基金                                                 22.92000   23.06000  -0.14000   -0.60711
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.87000   17.74000   0.13000    0.73281
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.73000   22.06000  -0.33000   -1.49592
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13480   14.13460   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81050    9.80720   0.00330    0.03365
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84110   10.84100   0.00010    0.00092
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.85590    9.86520  -0.00930   -0.09427
台新中國通基金                                                   48.20000   48.30000  -0.10000   -0.20704
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.57300   16.74200  -0.16900   -1.00944
台新中國精選中小基金                                             12.49000   12.60000  -0.11000   -0.87302
台新主流基金                                                     24.23000   24.24000  -0.01000   -0.04125
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.19000   18.15000   0.04000    0.22039
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62540    0.62330   0.00210    0.33692
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.93000   13.90000   0.03000    0.21583
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47840    0.47680   0.00160    0.33557
台新台灣中小基金                                                 38.76000   38.88000  -0.12000   -0.30864
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.38620    9.36930   0.01690    0.18038
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.47100    9.44070   0.03030    0.32095
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.40250   10.36920   0.03330    0.32114
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.96850   10.97370  -0.00520   -0.04739
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.60330   11.60910  -0.00580   -0.04996
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
台新印度基金                                                     15.43000   15.40000   0.03000    0.19481
台新亞美短期債券基金                                             10.87560   10.87220   0.00340    0.03127
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.90330    8.90890  -0.00560   -0.06286
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31110    0.31100   0.00010    0.03215
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.00540   12.01290  -0.00750   -0.06243
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41320    0.41310   0.00010    0.02421
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07140   11.07130   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.32620   30.34710  -0.02090   -0.06887
台新智慧生活基金-美元                                            10.57080   10.61590  -0.04510   -0.42483
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.47360    9.47470  -0.00110   -0.01161
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.18460    9.19450  -0.00990   -0.10767
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.88670    9.88800  -0.00130   -0.01315
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.58990    9.60030  -0.01040   -0.10833
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.44550   10.46080  -0.01530   -0.14626
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35590    0.35610  -0.00020   -0.05616
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.00700    8.01870  -0.01170   -0.14591
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28270    0.28280  -0.00010   -0.03536
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.63000    6.66000  -0.03000   -0.45045
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.29600   10.34900  -0.05300   -0.51213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.20000   19.25000  -0.05000   -0.25974
未來資產全球大消費基金                                           15.08000   15.19000  -0.11000   -0.72416
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99750   11.99980  -0.00230   -0.01917
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.87350    9.91260  -0.03910   -0.39445
未來資產亞洲新富基金                                             22.10000   22.22000  -0.12000   -0.54005
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54470   12.54460   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.92000   11.96000  -0.04000   -0.33445
未來資產新興市場債券基金A                                         8.97910    8.98100  -0.00190   -0.02116
未來資產新興市場債券基金B                                         7.00080    7.03760  -0.03680   -0.52291
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94360   10.94260   0.00100    0.00914
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04790   10.06540  -0.01750   -0.17386
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48870    9.48340   0.00530    0.05589
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56210   10.55610   0.00600    0.05684
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55500    8.56220  -0.00720   -0.08409
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58380    9.59180  -0.00800   -0.08340
永豐中小基金                                                     50.48000   50.72000  -0.24000   -0.47319
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90140    1.89950   0.00190    0.10003
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44230    2.43990   0.00240    0.09836
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92020    8.92770  -0.00750   -0.08401
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11150   11.12080  -0.00930   -0.08363
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.98000    4.97000   0.01000    0.20121
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.04000   23.03000   0.01000    0.04342
永豐主流品牌基金                                                 15.93000   16.04000  -0.11000   -0.68579
永豐永豐基金                                                     34.34000   34.54000  -0.20000   -0.57904
永豐亞洲民生消費基金                                             12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78620   12.79120  -0.00500   -0.03909
永豐高科技基金                                                   22.99000   23.19000  -0.20000   -0.86244
永豐貨幣市場基金                                                 13.85680   13.85670   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12430    2.12200   0.00230    0.10839
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47810    2.47590   0.00220    0.08886
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.04680    8.05020  -0.00340   -0.04223
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52470   10.52910  -0.00440   -0.04179
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.60050    7.60100  -0.00050   -0.00658
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.42010   11.42080  -0.00070   -0.00613
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.26000   20.43000  -0.17000   -0.83211
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.96000   55.27000  -0.31000   -0.56088
永豐領航科技基金                                                 38.68000   38.87000  -0.19000   -0.48881
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.67000   12.71000  -0.04000   -0.31471
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.11000   10.21000  -0.10000   -0.97943
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.89000    9.99000  -0.10000   -1.00100
永豐趨勢平衡基金                                                 46.26000   46.54000  -0.28000   -0.60163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.39040   11.38930   0.00110    0.00966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74780    9.74140   0.00640    0.06570
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74780    9.74140   0.00640    0.06570
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70890    9.70610   0.00280    0.02885
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70910    9.70630   0.00280    0.02885
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.76110    9.75510   0.00600    0.06151
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88820    9.88220   0.00600    0.06072
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69550    9.69270   0.00280    0.02889
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78360    9.78070   0.00290    0.02965
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.29000   12.38000  -0.09000   -0.72698
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.41000   11.49000  -0.08000   -0.69626
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.48000   12.56000  -0.08000   -0.63694
兆豐國際中小基金                                                 14.95000   14.99000  -0.04000   -0.26684
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.96000   16.09000  -0.13000   -0.80796
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.03000   22.21000  -0.18000   -0.81045
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.53000   22.70000  -0.17000   -0.74890
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.26000   13.31000  -0.05000   -0.37566
兆豐國際生命科學基金                                             15.55000   15.62000  -0.07000   -0.44814
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.30090   10.33590  -0.03500   -0.33863
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.83660   10.86740  -0.03080   -0.28342
兆豐國際全球高股息基金                                           11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
兆豐國際全球基金                                                 32.33000   32.58000  -0.25000   -0.76734
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18280   10.18230   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.43910    9.43700   0.00210    0.02225
兆豐國際國民基金                                                 23.70000   23.85000  -0.15000   -0.62893
兆豐國際第一基金                                                 13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.02060   10.03480  -0.01420   -0.14151
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.10390    8.11530  -0.01140   -0.14048
兆豐國際萬全基金                                                 20.75000   20.77000  -0.02000   -0.09629
兆豐國際電子基金                                                 26.26000   26.42000  -0.16000   -0.60560
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.25000   22.37000  -0.12000   -0.53643
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.93000   16.83000   0.10000    0.59418
兆豐國際豐台灣基金                                               32.10000   32.15000  -0.05000   -0.15552
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47750   12.47740   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.58000   11.65000  -0.07000   -0.60086
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17080   11.17550  -0.00470   -0.04206
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97820   11.98400  -0.00580   -0.04840
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.79170   10.79660  -0.00490   -0.04538
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61610   11.62020  -0.00410   -0.03528
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35860    8.36220  -0.00360   -0.04305
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75370    9.75820  -0.00450   -0.04612
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24350    9.24770  -0.00420   -0.04542
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.30680    9.31000  -0.00320   -0.03437
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57890    9.58330  -0.00440   -0.04591
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
合庫貨幣市場基金                                                 10.11030   10.11020   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.94680    9.94400   0.00280    0.02816
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.19350   10.19290   0.00060    0.00589
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38840   10.39150  -0.00310   -0.02983
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.97540   11.97400   0.00140    0.01169
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.91090   13.90740   0.00350    0.02517
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.53480    9.53210   0.00270    0.02833
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.13430   10.13360   0.00070    0.00691
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.33390    8.33640  -0.00250   -0.02999
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46440    9.46330   0.00110    0.01162
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74550   10.74300   0.00250    0.02327
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.85030   10.84890   0.00140    0.01290
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62940   10.64360  -0.01420   -0.13341
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93210    9.95480  -0.02270   -0.22803
安聯中國東協基金                                                 16.75000   16.73000   0.02000    0.11955
安聯中國策略基金                                                 16.38000   16.55000  -0.17000   -1.02719
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.25000   15.20000   0.05000    0.32895
安聯中華新思路基金-美元                                          15.42000   15.39000   0.03000    0.19493
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
安聯台灣大壩基金                                                 25.55000   25.66000  -0.11000   -0.42868
安聯台灣科技基金                                                 44.77000   44.88000  -0.11000   -0.24510
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46710   12.46690   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.21000   29.32000  -0.11000   -0.37517
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13090   10.12950   0.00140    0.01382
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.13040   15.13020   0.00020    0.00132
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.81190    9.81170   0.00020    0.00204
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.51000   11.56000  -0.05000   -0.43253
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09100   12.09160  -0.00060   -0.00496
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14760   10.14960  -0.00200   -0.01971
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.31920   12.32230  -0.00310   -0.02516
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.72530    9.72540  -0.00010   -0.00103
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.56410    9.56600  -0.00190   -0.01986
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28400    9.28630  -0.00230   -0.02477
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.14000   12.16000  -0.02000   -0.16447
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.98000   11.00000  -0.02000   -0.18182
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87090   11.86520   0.00570    0.04804
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93530   10.93430   0.00100    0.00915
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61170   10.61170   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13770    9.13630   0.00140    0.01532
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93880    8.93800   0.00080    0.00895
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64860    8.64860   0.00000    0.00000
安聯全球人口趨勢基金                                             11.39000   11.42000  -0.03000   -0.26270
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.93000   36.06000  -0.13000   -0.36051
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
安聯全球計量平衡基金                                             12.84000   12.85000  -0.01000   -0.07782
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09580   12.09900  -0.00320   -0.02645
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58280   10.58560  -0.00280   -0.02645
安聯全球新興市場基金                                             19.48000   19.43000   0.05000    0.25733
安聯全球農金趨勢基金                                              9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
安聯亞洲動態策略基金                                             25.78000   25.86000  -0.08000   -0.30936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00770   10.00690   0.00080    0.00799
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85680    9.85600   0.00080    0.00812
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.43110   84.42010   0.01100    0.01303
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89450   12.89440   0.00010    0.00078
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.46090   67.45220   0.00870    0.01290
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22070   10.22060   0.00010    0.00098
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51070    2.51050   0.00020    0.00797
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59270   10.59720  -0.00450   -0.04246
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10660    2.10640   0.00020    0.00949
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.91320    8.91700  -0.00380   -0.04262
宏利台灣動力基金                                                 30.60000   30.83000  -0.23000   -0.74603
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.63190   10.64450  -0.01260   -0.11837
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.88880    9.90940  -0.02060   -0.20788
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.53800    8.54850  -0.01050   -0.12283
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.18860    8.20430  -0.01570   -0.19136
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
宏利全球債券組合基金                                             13.11050   13.11040   0.00010    0.00076
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79860    2.79660   0.00200    0.07152
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.84500   11.84010   0.00490    0.04138
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89340    8.88950   0.00390    0.04387
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30640    2.30470   0.00170    0.07376
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66770   10.67070  -0.00300   -0.02811
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.55200    4.53450   0.01750    0.38593
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73910    0.73630   0.00280    0.38028
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.94000   20.88000   0.06000    0.28736
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60930   11.61520  -0.00590   -0.05080
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39310   10.39940  -0.00630   -0.06058
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00630   10.01580  -0.00950   -0.09485
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.17080    9.17540  -0.00460   -0.05013
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70140    8.70680  -0.00540   -0.06202
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.47610    8.48500  -0.00890   -0.10489
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.72420    8.72940  -0.00520   -0.05957
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84470    2.84430   0.00040    0.01406
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41640    0.41630   0.00010    0.02402
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51170   12.51570  -0.00400   -0.03196
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95050    0.95050   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.79700    7.79960  -0.00260   -0.03334
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18170    2.18140   0.00030    0.01375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31400    0.31390   0.00010    0.03186
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.59190    9.59530  -0.00340   -0.03543
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35390    0.35390   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62260   13.62250   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.99000    2.99000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
宏利臺灣股息收益基金                                             28.25000   28.34000  -0.09000   -0.31757
宏利澳幣保本基金                                                 11.86460   11.86770  -0.00310   -0.02612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.74000   11.69000   0.05000    0.42772
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.03000   12.00000   0.03000    0.25000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14750   10.14320   0.00430    0.04239
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.22410   10.22310   0.00100    0.00978
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.11340    9.12120  -0.00780   -0.08552
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.55400   10.56300  -0.00900   -0.08520
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
貝萊德新台幣基金                                                 12.92010   12.92010   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.20000   25.40000  -0.20000   -0.78740
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09760   11.09600   0.00160    0.01442
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02490   10.01880   0.00610    0.06089
保德信大中華基金                                                 32.17000   32.32000  -0.15000   -0.46411
保德信中小型股基金                                               44.23000   44.15000   0.08000    0.18120
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.22000   11.35000  -0.13000   -1.14537
保德信中國中小基金-美元                                          11.77000   11.89000  -0.12000   -1.00925
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.03410   10.07540  -0.04130   -0.40991
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.00490   10.04710  -0.04220   -0.42002
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.14530   10.18720  -0.04190   -0.41130
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.78760   10.83220  -0.04460   -0.41174
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.83000   10.92000  -0.09000   -0.82418
保德信中國品牌基金-美元                                          10.65000   10.74000  -0.09000   -0.83799
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.63000   11.73000  -0.10000   -0.85251
保德信台商全方位基金                                             34.68000   34.74000  -0.06000   -0.17271
保德信全球中小基金                                               29.64000   29.73000  -0.09000   -0.30272
保德信全球消費商機基金                                           17.71000   17.82000  -0.11000   -0.61728
保德信全球基礎建設基金                                           11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
保德信全球資源基金                                                7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.57000   30.67000  -0.10000   -0.32605
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.13060   10.14330  -0.01270   -0.12521
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.74900   10.76270  -0.01370   -0.12729
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11500    9.13530  -0.02030   -0.22221
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66470    9.68620  -0.02150   -0.22197
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.51970    8.52070  -0.00100   -0.01174
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.90860   10.90980  -0.00120   -0.01100
保德信亞太基金                                                   23.10000   23.06000   0.04000    0.17346
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.70820    8.71080  -0.00260   -0.02985
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.25800   11.26140  -0.00340   -0.03019
保德信店頭市場基金                                               34.68000   34.52000   0.16000    0.46350
保德信拉丁美洲基金                                                7.81000    7.83000  -0.02000   -0.25543
保德信金平衡基金                                                 29.63000   29.71000  -0.08000   -0.26927
保德信金滿意基金                                                 40.77000   40.87000  -0.10000   -0.24468
保德信科技島基金                                                 24.89000   24.89000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                 87.37000   87.72000  -0.35000   -0.39900
保德信第一基金                                                   25.77000   25.90000  -0.13000   -0.50193
保德信貨幣市場基金                                               15.73680   15.73670   0.00010    0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.81860   10.85540  -0.03680   -0.33900
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.45200   10.49840  -0.04640   -0.44197
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.08180   11.11300  -0.03120   -0.28075
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.02130   10.05960  -0.03830   -0.38073
保德信新世紀基金                                                 10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.41980    8.42350  -0.00370   -0.04392
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.99060   10.99540  -0.00480   -0.04365
保德信新興趨勢組合基金                                           12.05000   12.18000  -0.13000   -1.06732
保德信瑞騰基金                                                   15.52000   15.51990   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.31000   10.40000  -0.09000   -0.86538
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96690    9.96710  -0.00020   -0.00201
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04250   10.04280  -0.00030   -0.00299
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89480    9.89860  -0.00380   -0.03839
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.90950    9.91480  -0.00530   -0.05346
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88780    9.88850  -0.00070   -0.00708
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88830    9.89150  -0.00320   -0.03235
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99260    1.99220   0.00040    0.02008
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65190    2.65140   0.00050    0.01886
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31470    0.31470   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45430    0.45430   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83860    8.84430  -0.00570   -0.06445
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88050   11.88790  -0.00740   -0.06225
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72570    9.72400   0.00170    0.01748
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66580   11.66450   0.00130    0.01114
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.25690    9.25700  -0.00010   -0.00108
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.13360   11.13370  -0.00010   -0.00090
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33050   10.33410  -0.00360   -0.03484
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.15860   10.16790  -0.00930   -0.09146
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27460   10.27460   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68430   10.68430   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.15960   10.16480  -0.00520   -0.05116
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.01160   10.01050   0.00110    0.01099
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16560   10.16430   0.00130    0.01279
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94870    9.95260  -0.00390   -0.03919
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01550   10.02020  -0.00470   -0.04691
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.87750   10.87820  -0.00070   -0.00643
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60220    6.60970  -0.00750   -0.11347
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.00510   11.01770  -0.01260   -0.11436
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63370   11.63360   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.57000   19.75000  -0.18000   -0.91139
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4432.130004472.33000 -40.20000   -0.89886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.87700   10.92410  -0.04710   -0.43116
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.29580   12.33660  -0.04080   -0.33072
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.55190   11.59310  -0.04120   -0.35538
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.80950    9.85200  -0.04250   -0.43138
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.62360   10.65890  -0.03530   -0.33118
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.41670   10.45390  -0.03720   -0.35585
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.23400   11.28260  -0.04860   -0.43075
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.21370   12.25430  -0.04060   -0.33131
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.22000    7.26000  -0.04000   -0.55096
柏瑞巨人基金                                                     13.06000   13.16000  -0.10000   -0.75988
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63410   13.63400   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.22000   16.26000  -0.04000   -0.24600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33760   13.35710  -0.01950   -0.14599
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.89630   11.90610  -0.00980   -0.08231
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.58080   12.59280  -0.01200   -0.09529
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.18120    9.19460  -0.01340   -0.14574
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.89630    6.90640  -0.01010   -0.14624
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10190    9.10940  -0.00750   -0.08233
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73110    8.73710  -0.00600   -0.06867
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.15430   11.16490  -0.01060   -0.09494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.62500    8.63310  -0.00810   -0.09382
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.07270   12.08260  -0.00990   -0.08194
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55460   11.57150  -0.01690   -0.14605
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62150   11.62960  -0.00810   -0.06965
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.45240   11.46330  -0.01090   -0.09509
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.13940    9.15280  -0.01340   -0.14640
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.16880   10.17720  -0.00840   -0.08254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.97980    9.98670  -0.00690   -0.06909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.92130    9.93070  -0.00940   -0.09466
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.75500    9.76410  -0.00910   -0.09320
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05280   10.06020  -0.00740   -0.07356
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03680   10.03800  -0.00120   -0.01195
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00030   10.00290  -0.00260   -0.02599
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05530   10.05770  -0.00240   -0.02386
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.05280   10.06020  -0.00740   -0.07356
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.03680   10.03800  -0.00120   -0.01195
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.00030   10.00290  -0.00260   -0.02599
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.05530   10.05770  -0.00240   -0.02386
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03380   10.04130  -0.00750   -0.07469
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03680   10.03800  -0.00120   -0.01195
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00030   10.00290  -0.00260   -0.02599
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05530   10.05770  -0.00240   -0.02386
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.05280   10.06020  -0.00740   -0.07356
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.03680   10.03800  -0.00120   -0.01195
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.00030   10.00290  -0.00260   -0.02599
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.05530   10.05770  -0.00240   -0.02386
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.77820   10.78200  -0.00380   -0.03524
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05620   12.05370   0.00250    0.02074
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.52950   11.52920   0.00030    0.00260
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.40100    9.40430  -0.00330   -0.03509
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25350   10.25140   0.00210    0.02049
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.10030   10.10010   0.00020    0.00198
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.48820   10.49180  -0.00360   -0.03431
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22550   11.22320   0.00230    0.02049
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.13860   11.13840   0.00020    0.00180
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.40110    9.40440  -0.00330   -0.03509
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25380   10.25170   0.00210    0.02048
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.10070   10.10050   0.00020    0.00198
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.26000   15.20000   0.06000    0.39474
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.85000   12.80000   0.05000    0.39063
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.27000   13.22000   0.05000    0.37821
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36920   11.36180   0.00740    0.06513
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55870    7.55380   0.00490    0.06487
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.56330   11.56940  -0.00610   -0.05273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25410   11.25530  -0.00120   -0.01066
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.44890   10.45130  -0.00240   -0.02296
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.66300    8.66760  -0.00460   -0.05307
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83780    9.83880  -0.00100   -0.01016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86560    9.86780  -0.00220   -0.02229
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82560   10.82670  -0.00110   -0.01016
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.15390   10.15930  -0.00540   -0.05315
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.43200   10.43440  -0.00240   -0.02300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.19220   10.19330  -0.00110   -0.01079
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.36050    9.36540  -0.00490   -0.05232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30780    9.30910  -0.00130   -0.01396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88600    9.88830  -0.00230   -0.02326
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45810   12.47370  -0.01560   -0.12506
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02940   12.03780  -0.00840   -0.06978
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50260   11.51260  -0.01000   -0.08686
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.61060    7.62010  -0.00950   -0.12467
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.68830    9.69510  -0.00680   -0.07014
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.36990   10.37890  -0.00900   -0.08671
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.70910   10.72250  -0.01340   -0.12497
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52090   11.53090  -0.01000   -0.08672
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48190   10.48930  -0.00740   -0.07055
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.70620    9.71830  -0.01210   -0.12451
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.59040   10.59970  -0.00930   -0.08774
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.22980   11.23380  -0.00400   -0.03561
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85450   11.85330   0.00120    0.01012
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.96940   10.96930   0.00010    0.00091
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.36800    9.37140  -0.00340   -0.03628
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.01710   10.01600   0.00110    0.01098
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.01960   10.01960   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17380   11.17260   0.00120    0.01074
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.01950   10.02300  -0.00350   -0.03492
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.44850   10.44840   0.00010    0.00096
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.67110    9.67450  -0.00340   -0.03514
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52240    9.52580  -0.00340   -0.03569
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.23910   10.23810   0.00100    0.00977
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.77710    9.77700   0.00010    0.00102
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.35000   18.39000  -0.04000   -0.21751
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.14000   17.22000  -0.08000   -0.46458
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10710   13.10980  -0.00270   -0.02060
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.12480   11.13800  -0.01320   -0.11851
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.75680   11.76410  -0.00730   -0.06205
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.27150   12.27380  -0.00230   -0.01874
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.57240   11.58420  -0.01180   -0.10186
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.31510   10.32740  -0.01230   -0.11910
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.65880   10.66540  -0.00660   -0.06188
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.58300   10.58490  -0.00190   -0.01795
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.74630   10.75740  -0.01110   -0.10318
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.45370   10.46020  -0.00650   -0.06214
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.68560   10.69650  -0.01090   -0.10190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.76000   12.67000   0.09000    0.71034
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      36.58000   37.11000  -0.53000   -1.42819
國泰大中華基金                                                   21.68000   21.81000  -0.13000   -0.59606
國泰小龍基金                                                     16.57000   16.70000  -0.13000   -0.77844
國泰中小成長基金                                                 45.84000   46.07000  -0.23000   -0.49924
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.56920    4.59490  -0.02570   -0.55932
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.13000   21.28000  -0.15000   -0.70489
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82900    0.83390  -0.00490   -0.58760
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78900    0.79370  -0.00470   -0.59216
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11070    2.10970   0.00100    0.04740
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.72220    9.72820  -0.00600   -0.06168
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.46740    8.47270  -0.00530   -0.06255
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32900    0.32900   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33520   11.33410   0.00110    0.00971
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78750    1.78790  -0.00040   -0.02237
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04050   10.04380  -0.00330   -0.03286
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34780    0.34760   0.00020    0.05754
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.17390    5.21040  -0.03650   -0.70052
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.91000   24.11000  -0.20000   -0.82953
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.81080    0.81680  -0.00600   -0.73457
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.87820    3.91010  -0.03190   -0.81584
國泰中港台基金台幣級別                                           17.93000   18.10000  -0.17000   -0.93923
國泰中港台基金美元級別                                            0.61530    0.62060  -0.00530   -0.85401
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.49000   26.69000  -0.20000   -0.74934
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.34000   13.22000   0.12000    0.90772
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.83000   34.37000  -0.54000   -1.57114
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39240   12.39230   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.96000   28.07000  -0.11000   -0.39188
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.29700    2.30510  -0.00810   -0.35139
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36340    0.36480  -0.00140   -0.38377
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46460    0.46560  -0.00100   -0.21478
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47130    0.47190  -0.00060   -0.12715
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.63000    5.66000  -0.03000   -0.53004
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18950    0.19050  -0.00100   -0.52493
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30750    0.30930  -0.00180   -0.58196
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42230    0.42310  -0.00080   -0.18908
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38590    0.38660  -0.00070   -0.18107
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44520    0.44600  -0.00080   -0.17937
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48570    0.48590  -0.00020   -0.04116
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.40000   19.46000  -0.06000   -0.30832
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.33000   21.41000  -0.08000   -0.37366
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.45500    2.45200   0.00300    0.12235
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.56580   11.56390   0.00190    0.01643
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.62050   10.61870   0.00180    0.01695
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38940    0.38900   0.00040    0.10283
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35760    0.35730   0.00030    0.08396
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49460    0.49340   0.00120    0.24321
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.31000   12.33000  -0.02000   -0.16221
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43460    0.43490  -0.00030   -0.06898
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.66000   18.72000  -0.06000   -0.32051
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63800    0.63940  -0.00140   -0.21896
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.37000   15.41000  -0.04000   -0.25957
國泰科技生化基金                                                 38.31000   38.51000  -0.20000   -0.51935
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.52000   25.72000  -0.20000   -0.77760
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.30900   37.15440   0.15460    0.41610
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.76440   19.86900  -0.10460   -0.52645
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05330   18.86140   0.19190    1.01742
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80390   38.81250  -0.00860   -0.02216
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.28500   39.34360  -0.05860   -0.14894
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.18290   40.21180  -0.02890   -0.07187
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90450   11.90550  -0.00100   -0.00840
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19030   12.19190  -0.00160   -0.01312
國泰紐幣保本基金                                                 12.22920   12.23310  -0.00390   -0.03188
國泰高科技基金                                                   13.08000   13.14000  -0.06000   -0.45662
國泰國泰基金                                                     24.11000   24.23000  -0.12000   -0.49525
國泰富時中國A50基金                                              21.73000   21.78000  -0.05000   -0.22957
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34230    0.34270  -0.00040   -0.11672
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44420    0.44390   0.00030    0.06758
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37350    0.37580  -0.00230   -0.61203
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48470    0.48690  -0.00220   -0.45184
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35980    0.36150  -0.00170   -0.47026
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46690    0.46830  -0.00140   -0.29895
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.84660   10.85560  -0.00900   -0.08291
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.99320    7.99980  -0.00660   -0.08250
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36580    0.36610  -0.00030   -0.08194
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27330    0.27320   0.00010    0.03660
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.40000   12.48000  -0.08000   -0.64103
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42400    0.42630  -0.00230   -0.53953
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16320    2.16320   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46430    1.46430   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35270    0.35280  -0.00010   -0.02834
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37730    0.37740  -0.00010   -0.02650
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24110    0.24120  -0.00010   -0.04146
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85820   10.86270  -0.00450   -0.04143
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.21410    7.21720  -0.00310   -0.04295
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.25000   14.16000   0.09000    0.63559
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.23000   35.67000  -0.44000   -1.23353
國泰價值卓越基金                                                 15.00000   15.06000  -0.06000   -0.39841
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39890    0.40040  -0.00150   -0.37463
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14010   12.14290  -0.00280   -0.02306
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41400    0.41400   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67030    9.67230  -0.00200   -0.02068
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59160    8.59290  -0.00130   -0.01513
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55460   10.55680  -0.00220   -0.02084
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.46310    9.46450  -0.00140   -0.01479
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03240   11.03140   0.00100    0.00907
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96610    9.98810  -0.02200   -0.22026
第一金大中華基金                                                 26.40000   26.62000  -0.22000   -0.82645
第一金小型精選基金                                               36.83000   36.97000  -0.14000   -0.37869
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.11000   15.18000  -0.07000   -0.46113
第一金中國世紀基金-美元                                          10.26860   10.30500  -0.03640   -0.35323
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
第一金中概平衡基金                                               23.85000   23.88000  -0.03000   -0.12563
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22100   15.22080   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.52400  177.52200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.12900   14.22020  -0.09120   -0.64134
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.12810   14.21920  -0.09110   -0.64068
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.05050   10.06410  -0.01360   -0.13513
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.05100   10.06460  -0.01360   -0.13513
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.60990    9.62760  -0.01770   -0.18385
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.63330    9.65120  -0.01790   -0.18547
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.35640   10.37060  -0.01420   -0.13693
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.90560    9.92390  -0.01830   -0.18440
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.90570    9.92400  -0.01830   -0.18440
第一金全球大趨勢基金                                             22.97000   23.11000  -0.14000   -0.60580
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.82770    7.82160   0.00610    0.07799
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.65370    5.64930   0.00440    0.07789
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.22980    9.22970   0.00010    0.00108
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.23090    9.23060   0.00030    0.00325
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.38260    9.38260   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.38390    9.38380   0.00010    0.00107
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61940    8.64800  -0.02860   -0.33071
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.01710   10.05030  -0.03320   -0.33034
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.87480    9.88130  -0.00650   -0.06578
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.14380    8.14690  -0.00310   -0.03805
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.99900    9.00610  -0.00710   -0.07884
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00220   11.00950  -0.00730   -0.06631
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.00300   11.01030  -0.00730   -0.06630
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96620    9.97000  -0.00380   -0.03811
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68000   14.69150  -0.01150   -0.07828
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.71650   15.76540  -0.04890   -0.31017
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.71500   15.76400  -0.04900   -0.31083
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.07000   14.13000  -0.06000   -0.42463
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.08000   14.13000  -0.05000   -0.35386
第一金亞洲科技基金                                               22.41000   22.21000   0.20000    0.90050
第一金亞洲新興市場基金                                           13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
第一金店頭市場基金                                                9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
第一金創新趨勢基金                                               22.28000   22.42000  -0.14000   -0.62444
第一金電子基金                                                   32.05000   32.18000  -0.13000   -0.40398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.83000   15.02000  -0.19000   -1.26498
統一大滿貫基金                                                   33.27000   33.22000   0.05000    0.15051
統一大龍印基金                                                   17.60000   17.65000  -0.05000   -0.28329
統一大龍騰中國基金                                               11.53000   11.66000  -0.13000   -1.11492
統一中小基金                                                     25.46000   25.60000  -0.14000   -0.54688
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79530    9.78990   0.00540    0.05516
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.94380    9.94660  -0.00280   -0.02815
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44900    9.45310  -0.00410   -0.04337
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.36110   11.35480   0.00630    0.05548
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44210   11.44540  -0.00330   -0.02883
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88590   10.89070  -0.00480   -0.04407
統一台灣動力基金                                                 16.18000   16.25000  -0.07000   -0.43077
統一全天候基金                                                  103.56000  104.03000  -0.47000   -0.45179
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.09910    9.10720  -0.00810   -0.08894
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.55730    9.57380  -0.01650   -0.17235
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.36880    9.38820  -0.01940   -0.20664
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.23720    9.24540  -0.00820   -0.08869
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.70230    9.71910  -0.01680   -0.17286
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.51090    9.53060  -0.01970   -0.20670
統一全球債券組合基金                                             12.11790   12.12050  -0.00260   -0.02145
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.08000   16.17000  -0.09000   -0.55659
統一全球新科技基金(美元)                                         16.44000   16.54000  -0.10000   -0.60459
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.95000   15.05000  -0.10000   -0.66445
統一亞太基金                                                     27.51000   27.59000  -0.08000   -0.28996
統一亞洲大金磚基金                                               13.34000   13.43000  -0.09000   -0.67014
統一奔騰基金                                                     55.67000   55.99000  -0.32000   -0.57153
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62920   16.62900   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.15000   26.25000  -0.10000   -0.38095
統一統信基金                                                     32.19000   32.33000  -0.14000   -0.43303
統一黑馬基金                                                     56.81000   57.12000  -0.31000   -0.54272
統一新亞洲科技能源基金                                           20.45000   20.61000  -0.16000   -0.77632
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.50870    8.51380  -0.00510   -0.05990
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58190   10.58810  -0.00620   -0.05856
統一經建基金                                                     43.79000   43.95000  -0.16000   -0.36405
統一龍馬基金                                                     69.39000   69.72000  -0.33000   -0.47332
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.07000   21.11000  -0.04000   -0.18948
野村中小基金                                                     47.79000   48.04000  -0.25000   -0.52040
野村中國機會基金                                                 15.19000   15.31000  -0.12000   -0.78380
野村巴西基金                                                      6.70000    6.77000  -0.07000   -1.03397
野村日本領先基金                                                 12.44000   12.46000  -0.02000   -0.16051
野村台灣高股息基金                                               22.95000   23.00000  -0.05000   -0.21739
野村台灣運籌基金                                                 36.77000   37.08000  -0.31000   -0.83603
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83680    9.83600   0.00080    0.00813
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83300    9.83340  -0.00040   -0.00407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.83900    9.84160  -0.00260   -0.02642
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83680    9.83600   0.00080    0.00813
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83300    9.83340  -0.00040   -0.00407
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.83900    9.84160  -0.00260   -0.02642
野村平衡基金                                                     18.89000   18.99000  -0.10000   -0.52659
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.65000   16.71000  -0.06000   -0.35907
野村全球品牌基金                                                 26.88000   27.06000  -0.18000   -0.66519
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92290    7.92550  -0.00260   -0.03281
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.80270   10.80630  -0.00360   -0.03331
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.53900   10.53410   0.00490    0.04652
野村全球氣候變遷基金                                              8.47000    8.53000  -0.06000   -0.70340
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.01000   19.08000  -0.07000   -0.36688
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65190   10.65700  -0.00510   -0.04786
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.47350   10.48130  -0.00780   -0.07442
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.74530    9.74720  -0.00190   -0.01949
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.50320    9.50600  -0.00280   -0.02946
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.92750    8.93450  -0.00700   -0.07835
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06020   11.06240  -0.00220   -0.01989
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61070   10.61380  -0.00310   -0.02921
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.01400   10.02170  -0.00770   -0.07683
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.46230   11.48170  -0.01940   -0.16896
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.05520   11.07560  -0.02040   -0.18419
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.56420   10.58870  -0.02450   -0.23138
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.73320   10.76620  -0.03300   -0.30651
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.72280   10.75180  -0.02900   -0.26972
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.17540   10.20790  -0.03250   -0.31838
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.72110    9.75930  -0.03820   -0.39142
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.97340   10.00600  -0.03260   -0.32580
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.12470   12.16190  -0.03720   -0.30587
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.83650   12.87030  -0.03380   -0.26262
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.20000   11.23570  -0.03570   -0.31774
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.70180   10.74380  -0.04200   -0.39092
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.20940   11.24610  -0.03670   -0.32634
野村成長基金                                                     29.22000   29.27000  -0.05000   -0.17082
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.23040   10.23180  -0.00140   -0.01368
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.22920   10.23180  -0.00260   -0.02541
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.00920   10.01940  -0.01020   -0.10180
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.31680   10.31830  -0.00150   -0.01454
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.29780   10.30040  -0.00260   -0.02524
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.07780   10.08810  -0.01030   -0.10210
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               14.03000   13.99000   0.04000    0.28592
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.25700   10.25380   0.00320    0.03121
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.18610   10.18420   0.00190    0.01866
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.99280    9.99550  -0.00270   -0.02701
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.59770   10.59440   0.00330    0.03115
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44580   10.44380   0.00200    0.01915
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.25040   10.25320  -0.00280   -0.02731
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.15250    9.15450  -0.00200   -0.02185
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.96010    9.95770   0.00240    0.02410
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86590    9.86420   0.00170    0.01723
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.57940   13.58230  -0.00290   -0.02135
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74560   12.74250   0.00310    0.02433
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48420   10.48250   0.00170    0.01622
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.29330   10.30180  -0.00850   -0.08251
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.00060   10.00930  -0.00870   -0.08692
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39300    9.40490  -0.01190   -0.12653
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.90280   10.91660  -0.01380   -0.12641
野村泰國基金                                                     45.08000   44.82000   0.26000    0.58010
野村高科技基金                                                   10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
野村貨幣市場基金                                                 16.23620   16.23600   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.01000   16.93000   0.08000    0.47253
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.11380    8.11800  -0.00420   -0.05174
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80590   11.81200  -0.00610   -0.05164
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.06000    8.13000  -0.07000   -0.86101
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
野村精選貨幣市場基金                                             12.06530   12.06520   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.10000   12.31000  -0.21000   -1.70593
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.59000   11.80000  -0.21000   -1.77966
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.23000   11.43000  -0.20000   -1.74978
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.17000    8.22000  -0.05000   -0.60827
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
野村積極成長基金                                                 12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
野村優質基金                                                     34.48000   34.66000  -0.18000   -0.51933
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72770    8.72970  -0.00200   -0.02291
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.09100    8.09010   0.00090    0.01112
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90250    7.90720  -0.00470   -0.05944
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50350   11.50620  -0.00270   -0.02347
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49540   10.49420   0.00120    0.01143
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28060   10.28660  -0.00600   -0.05833
野村環球基金-人民幣計價                                          15.70000   15.80000  -0.10000   -0.63291
野村環球基金-美元計價                                            12.54000   12.63000  -0.09000   -0.71259
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.66000   16.79000  -0.13000   -0.77427
野村鴻利基金                                                     21.89000   22.01000  -0.12000   -0.54521
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84240   16.84230   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.07000   21.13000  -0.06000   -0.28396
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
野村鑫平衡組合基金                                               14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
野村鑫全球債券組合基金                                           13.23940   13.24440  -0.00500   -0.03775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.96510    9.97010  -0.00500   -0.05015
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97470    9.97700  -0.00230   -0.02305
凱基台商天下基金                                                 13.93000   13.94000  -0.01000   -0.07174
凱基台灣精五門基金                                               21.00000   21.07000  -0.07000   -0.33223
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.94600   10.96490  -0.01890   -0.17237
凱基亞太高股息基金                                               13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
凱基亞洲四金磚基金                                               18.44000   18.34000   0.10000    0.54526
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.23000   14.20000   0.03000    0.21127
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.97910   13.93050   0.04860    0.34887
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52460   11.52450   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.74000   26.78000  -0.04000   -0.14937
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.94000   21.18000  -0.24000   -1.13314
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.37340   21.59510  -0.22170   -1.02662
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.24000   19.24000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.36090   19.34150   0.01940    0.10030
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05280   10.05630  -0.00350   -0.03480
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.07790    8.08060  -0.00270   -0.03341
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
凱基資源國基金                                                   10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.98550   12.02060  -0.03510   -0.29200
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.12160   11.12690  -0.00530   -0.04763
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.78000   12.85000  -0.07000   -0.54475
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.18390   13.24580  -0.06190   -0.46732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.48000   14.32000   0.16000    1.11732
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.26000   34.02000  -0.76000   -2.23398
富邦NASDAQ-100基金                                               28.44000   28.77000  -0.33000   -1.14703
富邦上証180基金                                                  32.99000   33.01000  -0.02000   -0.06059
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25750    0.25820  -0.00070   -0.27111
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.54000    7.56000  -0.02000   -0.26455
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.72000    6.68000   0.04000    0.59880
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.40000   50.15000  -0.75000   -1.49551
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.10310   20.06430   0.03880    0.19338
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17120   11.17010   0.00110    0.00985
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.53750   10.54930  -0.01180   -0.11186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08490   13.08300   0.00190    0.01452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94210    1.94250  -0.00040   -0.02059
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79780    9.79640   0.00140    0.01429
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50190    1.50220  -0.00030   -0.01997
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55740   11.55470   0.00270    0.02337
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74180    1.74180   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10920   10.10690   0.00230    0.02276
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54280    1.54280   0.00000    0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.17260   12.19950  -0.02690   -0.22050
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.54360   11.57100  -0.02740   -0.23680
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.08420   11.12280  -0.03860   -0.34703
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.79630   10.82010  -0.02380   -0.21996
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.15560   10.17980  -0.02420   -0.23773
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.76210    9.79610  -0.03400   -0.34708
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.89000   14.81000   0.08000    0.54018
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.35000   23.58000  -0.23000   -0.97540
富邦日本東証基金                                                 22.10000   22.20000  -0.10000   -0.45045
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.81000   41.91000  -0.10000   -0.23861
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.45000   46.84000  -0.39000   -0.83262
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.12000   52.51000  -0.39000   -0.74272
富邦台灣心基金                                                   21.63000   21.76000  -0.13000   -0.59743
富邦台灣釆吉50基金                                               48.93000   49.29000  -0.36000   -0.73037
富邦台灣科技指數基金                                             57.89000   58.30000  -0.41000   -0.70326
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29350    0.29300   0.00050    0.17065
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30250    2.30310  -0.00060   -0.02605
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34300    0.34320  -0.00020   -0.05828
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74660   10.75400  -0.00740   -0.06881
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01250    2.01260  -0.00010   -0.00497
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33180    0.33190  -0.00010   -0.03013
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33620    9.34260  -0.00640   -0.06850
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.84000   22.81000   0.03000    0.13152
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.08000   28.08000   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61200   15.61190   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     63.97000   64.41000  -0.44000   -0.68312
富邦科技基金                                                     24.31000   24.50000  -0.19000   -0.77551
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.58480   38.57010   0.01470    0.03811
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.63630   37.44180   0.19450    0.51947
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.10390   37.04240   0.06150    0.16603
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.40000   12.33000   0.07000    0.56772
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.45000   36.88000  -0.43000   -1.16594
富邦香港H股基金                                                  22.24000   22.38000  -0.14000   -0.62556
富邦高成長基金                                                   24.16000   24.32000  -0.16000   -0.65789
富邦基金                                                         13.01000   13.10000  -0.09000   -0.68702
富邦深証100基金                                                  12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.13000   20.34000  -0.21000   -1.03245
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39880    0.39920  -0.00040   -0.10020
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20070   12.21260  -0.01190   -0.09744
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.60300    9.61230  -0.00930   -0.09675
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30210    0.30250  -0.00040   -0.13223
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.99500    9.00370  -0.00870   -0.09663
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.16000   20.19000  -0.03000   -0.14859
富邦精準基金                                                     46.45000   46.77000  -0.32000   -0.68420
富邦精銳中小基金                                                 11.45000   11.52000  -0.07000   -0.60764
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.89000   22.04000  -0.15000   -0.68058
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.68000   0.05000    0.65104
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.26000   15.46000  -0.20000   -1.29366
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.23000   19.20000   0.03000    0.15625
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.55160   10.57570  -0.02410   -0.22788
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.58430   11.61630  -0.03200   -0.27547
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.07650   11.11990  -0.04340   -0.39029
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.37540   10.39910  -0.02370   -0.22790
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.34480   11.37610  -0.03130   -0.27514
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.82500   10.86740  -0.04240   -0.39016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.39000   30.60000  -0.21000   -0.68627
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.33830    9.33470   0.00360    0.03857
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.80200    9.81080  -0.00880   -0.08970
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69630    9.69730  -0.00100   -0.01031
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99790    9.99360   0.00430    0.04303
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97770    9.98670  -0.00900   -0.09012
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86920    9.87010  -0.00090   -0.00912
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89560    9.89620  -0.00060   -0.00606
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.84010    8.83300   0.00710    0.08038
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.75130    9.75580  -0.00450   -0.04613
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.41690    9.41340   0.00350    0.03718
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.60240   10.59390   0.00850    0.08023
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.33630   10.34110  -0.00480   -0.04642
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.02930   10.02610   0.00320    0.03192
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.51560    9.51190   0.00370    0.03890
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.83260    9.82900   0.00360    0.03663
富達卓越領航全球組合基金                                         14.88000   14.94000  -0.06000   -0.40161
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.06510    9.05320   0.01190    0.13145
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.69250    9.69240   0.00010    0.00103
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.56260    9.55440   0.00820    0.08582
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.00740    9.99440   0.01300    0.13007
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94090    9.94070   0.00020    0.00201
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.83560    9.82760   0.00800    0.08140
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.62100    9.61260   0.00840    0.08739
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.86560    9.85710   0.00850    0.08623
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.88000   10.97000  -0.09000   -0.82042
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.68000   12.79000  -0.11000   -0.86005
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.57000   10.67000  -0.10000   -0.93721
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.76920    9.76650   0.00270    0.02765
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51360    9.51410  -0.00050   -0.00526
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.93800    8.94250  -0.00450   -0.05032
富蘭克林華美中華基金                                             14.91000   14.99000  -0.08000   -0.53369
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.77000   20.88000  -0.11000   -0.52682
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.73000   19.76000  -0.03000   -0.15182
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16690    8.16280   0.00410    0.05023
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.50470    9.49540   0.00930    0.09794
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.04810   10.03820   0.00990    0.09862
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44680    9.44210   0.00470    0.04978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.02870   11.03460  -0.00590   -0.05347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.97600    8.98080  -0.00480   -0.05345
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.49150    9.49650  -0.00500   -0.05265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.92300   12.92660  -0.00360   -0.02785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53660   10.53950  -0.00290   -0.02752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.14700   10.15430  -0.00730   -0.07189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.88060    7.88630  -0.00570   -0.07228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44040    9.44720  -0.00680   -0.07198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54160   10.55440  -0.01280   -0.12128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.65100    7.66040  -0.00940   -0.12271
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.17850    9.18970  -0.01120   -0.12188
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.45330   10.46030  -0.00700   -0.06692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.93910    7.94440  -0.00530   -0.06671
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.36490    8.36470   0.00020    0.00239
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.60150    9.59670   0.00480    0.05002
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.17310   10.16790   0.00520    0.05114
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.67780   12.67750   0.00030    0.00237
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.31000   10.48000  -0.17000   -1.62214
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.05000   10.23000  -0.18000   -1.75953
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.09500   13.11430  -0.01930   -0.14717
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美第一富基金                                           40.92000   41.13000  -0.21000   -0.51058
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28280   10.28270   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.92000   13.97000  -0.05000   -0.35791
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.07000   14.13000  -0.06000   -0.42463
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.48000   15.56000  -0.08000   -0.51414
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.14530    7.15660  -0.01130   -0.15790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.62340   11.61870   0.00470    0.04045
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.22100   10.21570   0.00530    0.05188
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.33120   11.32530   0.00590    0.05210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.36200    7.36710  -0.00510   -0.06923
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.76270    9.76550  -0.00280   -0.02867
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62970   10.63270  -0.00300   -0.02821
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95500   10.96260  -0.00760   -0.06933
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.42000   19.42000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47790   11.47700   0.00090    0.00784
復華人生目標基金                                                 34.37400   34.47000  -0.09600   -0.27850
復華大中華中小策略基金                                           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
復華中小精選基金                                                 65.73000   66.24000  -0.51000   -0.76993
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.07000   12.09000  -0.02000   -0.16543
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
復華台灣智能基金                                                 11.64000   11.71000  -0.07000   -0.59778
復華全方位基金                                                   27.12000   27.35000  -0.23000   -0.84095
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.91000   20.95000  -0.04000   -0.19093
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.57000   20.63000  -0.06000   -0.29084
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.44000   16.47000  -0.03000   -0.18215
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.99000   15.03000  -0.04000   -0.26613
復華全球原物料基金                                                9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.47000   13.46000   0.01000    0.07429
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44900   11.45160  -0.00260   -0.02270
復華全球債券基金                                                 13.55640   13.55140   0.00500    0.03690
復華全球債券組合基金                                             14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.41430   13.41410   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.33000   14.34000  -0.01000   -0.06974
復華亞太成長基金                                                 14.76000   14.77000  -0.01000   -0.06770
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
復華東協世紀基金                                                 14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.43000  -0.03000   -0.22338
復華南非幣長期收益基金B                                           8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.20000   13.27000  -0.07000   -0.52751
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
復華恒生基金                                                     22.08000   22.21000  -0.13000   -0.58532
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.67000   39.02000  -0.35000   -0.89698
復華神盾基金                                                     23.56770   23.65480  -0.08710   -0.36821
復華高成長基金                                                   62.77000   63.18000  -0.41000   -0.64894
復華高益策略組合基金                                             12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華貨幣市場基金                                                 14.37360   14.37350   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.95000   17.91000   0.04000    0.22334
復華復華基金                                                     19.90000   20.03000  -0.13000   -0.64903
復華華人世紀基金                                                 19.94000   20.02000  -0.08000   -0.39960
復華傳家二號基金                                                 27.03170   27.18330  -0.15160   -0.55770
復華傳家基金                                                     22.21280   22.20520   0.00760    0.03423
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.87000   18.88000  -0.01000   -0.05297
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.21000    6.21000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
復華新興市場短期收益基金                                         10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              25.24000   25.32000  -0.08000   -0.31596
復華數位經濟基金                                                 52.56000   52.98000  -0.42000   -0.79275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.99150    9.99200  -0.00050   -0.00500
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.84020    9.84160  -0.00140   -0.01423
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14870   10.14910  -0.00040   -0.00394
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96410    9.96550  -0.00140   -0.01405
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.99540    9.99740  -0.00200   -0.02001
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97910    9.99060  -0.01150   -0.11511
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99920    9.99980  -0.00060   -0.00600
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.98290    9.99300  -0.01010   -0.10107
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99920    9.99980  -0.00060   -0.00600
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.98290    9.99300  -0.01010   -0.10107
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33040    9.33280  -0.00240   -0.02572
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.16590    9.15780   0.00810    0.08845
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67140    8.67210  -0.00070   -0.00807
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36850   11.37150  -0.00300   -0.02638
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.17830   11.16840   0.00990    0.08864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.69390   10.69470  -0.00080   -0.00748
景順主流基金                                                     19.94000   20.06000  -0.12000   -0.59821
景順台灣科技基金                                                 36.90000   36.91000  -0.01000   -0.02709
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
景順全球科技基金                                                 21.19000   21.41000  -0.22000   -1.02756
景順全球康健基金                                                 17.50000   17.52000  -0.02000   -0.11416
景順貨幣市場基金                                                 15.91300   15.91290   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.90000   37.12000  -0.22000   -0.59267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.97000   16.16000  -0.19000   -1.17574
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.16000   14.34000  -0.18000   -1.25523
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82670    8.82540   0.00130    0.01473
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36210    8.36410  -0.00200   -0.02391
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11360   11.11200   0.00160    0.01440
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.50750   10.51010  -0.00260   -0.02474
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.67000   12.74000  -0.07000   -0.54945
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64160    9.64140   0.00020    0.00207
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33000    9.33870  -0.00870   -0.09316
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78290    9.78260   0.00030    0.00307
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.46830    9.47720  -0.00890   -0.09391
華南永昌永昌基金                                                 19.66000   19.62000   0.04000    0.20387
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36280   14.36920  -0.00640   -0.04454
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
華南永昌全球精品基金                                             14.46000   14.53000  -0.07000   -0.48176
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.09000   12.16000  -0.07000   -0.57566
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.43000   11.51000  -0.08000   -0.69505
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.04000   14.12000  -0.08000   -0.56657
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.27000   13.35000  -0.08000   -0.59925
華南永昌物聯網精選基金                                           13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
華南永昌策略報酬基金                                             10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17530   16.17510   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.90910   24.81060   0.09850    0.39701
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91610   11.91600   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15020   10.14910   0.00110    0.01084
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.35200   10.36410  -0.01210   -0.11675
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00460   10.00350   0.00110    0.01100
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.17910   10.19100  -0.01190   -0.11677
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05290   10.05230   0.00060    0.00597
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.19620   10.20860  -0.01240   -0.12147
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05290   10.05230   0.00060    0.00597
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.19090   10.20320  -0.01230   -0.12055
華頓中小型基金                                                   24.63000   24.61000   0.02000    0.08127
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.24020   13.32390  -0.08370   -0.62819
華頓台灣基金                                                     25.22000   25.37000  -0.15000   -0.59125
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49860   11.49840   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.44490   13.45620  -0.01130   -0.08398
華頓全球高收益債券基金B                                           8.56470    8.57190  -0.00720   -0.08400
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.76000    5.77000  -0.01000   -0.17331
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52800   10.52840  -0.00040   -0.00380
華頓新興亞太債券基金B                                             8.14170    8.14200  -0.00030   -0.00368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.10680    3.13560  -0.02880   -0.91848
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.38920   14.51970  -0.13050   -0.89878
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49190    0.49590  -0.00400   -0.80661
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.02660   12.06320  -0.03660   -0.30340
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.02180   11.05570  -0.03390   -0.30663
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.07370   11.10520  -0.03150   -0.28365
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.12180   10.15060  -0.02880   -0.28373
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.91460   11.93710  -0.02250   -0.18849
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.01100   11.03060  -0.01960   -0.17769
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.35000   13.50000  -0.15000   -1.11111
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.90000   12.04000  -0.14000   -1.16279
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.46000   13.60000  -0.14000   -1.02941
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41560    2.41640  -0.00080   -0.03311
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98890    1.98970  -0.00080   -0.04021
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.26970   12.26080   0.00890    0.07259
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.17150   10.16410   0.00740    0.07281
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38180    0.38150   0.00030    0.07864
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32980    0.32940   0.00040    0.12143
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.66000    3.68000  -0.02000   -0.54348
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.94000   17.03000  -0.09000   -0.52848
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.21200   13.21000   0.00200    0.01514
匯豐太平洋精典基金                                               18.73000   18.66000   0.07000    0.37513
匯豐台灣精典基金                                                 24.37000   24.53000  -0.16000   -0.65226
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.10000   12.19000  -0.09000   -0.73831
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
匯豐安富基金                                                     25.62000   25.71000  -0.09000   -0.35006
匯豐成功基金                                                     38.36000   38.53000  -0.17000   -0.44121
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46840    2.46990  -0.00150   -0.06073
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28380    2.28530  -0.00150   -0.06564
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83730   11.83520   0.00210    0.01774
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35700    8.35480   0.00220    0.02633
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39160    0.39140   0.00020    0.05110
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35690    0.35670   0.00020    0.05607
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
匯豐金磚動力基金                                                 15.40000   15.44000  -0.04000   -0.25907
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96940   14.96930   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81320   15.81310   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.98000    4.98000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75600    5.75460   0.00140    0.02433
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23300    9.23170   0.00130    0.01408
匯豐龍鳳基金                                                     52.26000   52.60000  -0.34000   -0.64639
匯豐龍騰電子基金                                                 38.51000   38.79000  -0.28000   -0.72184
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47740   12.47530   0.00210    0.01683
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.39000   20.43000  -0.04000   -0.19579
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
新光中國成長基金(美元)                                           13.67000   13.76000  -0.09000   -0.65407
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.95000   13.03000  -0.08000   -0.61397
新光台灣富貴基金                                                 24.40000   24.49000  -0.09000   -0.36750
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.80000   11.85000  -0.05000   -0.42194
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00390   10.00130   0.00260    0.02600
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.28650    9.28310   0.00340    0.03663
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.73150    9.72890   0.00260    0.02672
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.02400    9.02060   0.00340    0.03769
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41720   15.41700   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            26.15000   26.18000  -0.03000   -0.11459
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.17000   25.21000  -0.04000   -0.15867
新光兩岸優勢基金                                                 14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
新光店頭基金                                                     25.74000   25.80000  -0.06000   -0.23256
新光南非幣保本基金                                               11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
新光創新科技基金                                                 15.60000   15.68000  -0.08000   -0.51020
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84620    9.84290   0.00330    0.03353
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.18870   10.19230  -0.00360   -0.03532
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.83650    9.83500   0.00150    0.01525
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48830    9.48510   0.00320    0.03374
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.82980    9.83280  -0.00300   -0.03051
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.48910    9.48770   0.00140    0.01476
新光福運平衡基金                                                 17.10940   17.15260  -0.04320   -0.25186
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.03980   10.04820  -0.00840   -0.08360
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04050   10.04880  -0.00830   -0.08260
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.95210    9.96060  -0.00850   -0.08534
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95210    9.96060  -0.00850   -0.08534
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97770    9.98400  -0.00630   -0.06310
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97750    9.98380  -0.00630   -0.06310
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.95950    9.96540  -0.00590   -0.05920
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.95990    9.96580  -0.00590   -0.05920
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.31000    7.35000  -0.04000   -0.54422
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02780   10.03070  -0.00290   -0.02891
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87060    9.87340  -0.00280   -0.02836
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.03030   10.03080  -0.00050   -0.00498
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89990    9.90030  -0.00040   -0.00404
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.90540    9.90800  -0.00260   -0.02624
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.09750   10.10010  -0.00260   -0.02574
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95370   13.95970  -0.00600   -0.04298
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79560    8.79940  -0.00380   -0.04318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.68480   36.68580  -0.00100   -0.00273
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.94530   36.93680   0.00850    0.02301
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.44600   38.43210   0.01390    0.03617
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03530   11.03430   0.00100    0.00906
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13570   10.15800  -0.02230   -0.21953
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.36290   13.41630  -0.05340   -0.39802
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.85480   10.91280  -0.05800   -0.53149
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
群益大印度基金-人民幣                                            12.92610   12.88630   0.03980    0.30886
群益大印度基金-美元                                              13.21140   13.18840   0.02300    0.17440
群益大印度基金-新臺幣                                            11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.52000   12.58390  -0.06390   -0.50779
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.12070   13.20540  -0.08470   -0.64140
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.76630   11.82640  -0.06010   -0.50819
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.25310   11.32580  -0.07270   -0.64190
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.64680    9.70900  -0.06220   -0.64064
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.82650    9.87660  -0.05010   -0.50726
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.75150    9.81450  -0.06300   -0.64191
群益中小型股基金                                                 45.70000   46.07000  -0.37000   -0.80313
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.03240   10.02660   0.00580    0.05785
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.12210   10.12980  -0.00770   -0.07601
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.00450    9.02000  -0.01550   -0.17184
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.98730    8.98210   0.00520    0.05789
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.06750    9.07440  -0.00690   -0.07604
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.06710    8.08100  -0.01390   -0.17201
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01710   10.02680  -0.00970   -0.09674
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43730   11.43760  -0.00030   -0.00262
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24720   11.25800  -0.01080   -0.09593
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47140   10.48890  -0.01750   -0.16684
群益中國新機會基金N-美元                                          9.95380   10.04540  -0.09160   -0.91186
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.84610    8.91560  -0.06950   -0.77953
群益中國新機會基金-美元                                          10.64310   10.74110  -0.09800   -0.91238
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
群益平衡王基金                                                   19.60130   19.66190  -0.06060   -0.30821
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.82000    7.83000  -0.01000   -0.12771
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.71000    5.72000  -0.01000   -0.17483
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.73430    9.73340   0.00090    0.00925
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.09760   10.11030  -0.01270   -0.12561
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.91260    8.91180   0.00080    0.00898
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.24540    9.25700  -0.01160   -0.12531
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.01170   10.00410   0.00760    0.07597
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.87050    9.86450   0.00600    0.06082
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60030    9.59300   0.00730    0.07610
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.53160    9.52590   0.00570    0.05984
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.06930   10.06170   0.00760    0.07553
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17980   10.17370   0.00610    0.05996
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.76920    9.76180   0.00740    0.07581
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.14990   10.16300  -0.01310   -0.12890
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.51650    7.52630  -0.00980   -0.13021
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.24360   15.31090  -0.06730   -0.43956
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.26000   14.34000  -0.08000   -0.55788
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
群益印度中小基金N-美元                                            9.84040    9.80180   0.03860    0.39381
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
群益印度中小基金-人民幣                                          14.60250   14.52570   0.07680    0.52872
群益印度中小基金-美元                                            14.07440   14.01920   0.05520    0.39375
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
群益多重收益組合基金                                             13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
群益安家基金                                                     23.78200   23.88310  -0.10110   -0.42331
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05370   16.05350   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             22.25000   22.42000  -0.17000   -0.75825
群益亞太中小基金                                                 13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.63000   17.69000  -0.06000   -0.33917
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.63850    9.64410  -0.00560   -0.05807
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.53750    7.54190  -0.00440   -0.05834
群益店頭市場基金                                                 96.72000   97.36000  -0.64000   -0.65735
群益東方盛世基金                                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
群益東協成長基金-人民幣                                          14.81310   14.78280   0.03030    0.20497
群益東協成長基金-美元                                            14.13020   14.12030   0.00990    0.07011
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.36810   11.38710  -0.01900   -0.16686
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.94570   10.96660  -0.02090   -0.19058
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.21860   10.24200  -0.02340   -0.22847
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.24580   10.26290  -0.01710   -0.16662
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.86860    9.88740  -0.01880   -0.19014
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.21070    9.23190  -0.02120   -0.22964
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                            10.00620   10.02290  -0.01670   -0.16662
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.04400   10.06320  -0.01920   -0.19079
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.07920   10.10240  -0.02320   -0.22965
群益長安基金                                                     28.64000   28.86000  -0.22000   -0.76230
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.89830   15.02540  -0.12710   -0.84590
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.64000   13.77000  -0.13000   -0.94408
群益真善美基金                                                   17.36730   17.41480  -0.04750   -0.27276
群益馬拉松基金                                                  119.19000  120.11000  -0.92000   -0.76596
群益深証中小板基金                                               16.22000   16.32000  -0.10000   -0.61275
群益創新科技基金                                                 31.74000   31.93000  -0.19000   -0.59505
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.89000   10.91930  -0.02930   -0.26833
群益華夏盛世基金-美元                                            11.02830   11.07280  -0.04450   -0.40189
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.25000   17.33000  -0.08000   -0.46163
群益奧斯卡基金                                                   27.67000   27.79000  -0.12000   -0.43181
群益新興金鑽基金-美元                                            14.06150   14.06730  -0.00580   -0.04123
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
群益葛萊美基金                                                   23.49000   23.67000  -0.18000   -0.76046
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.37000   18.36000   0.01000    0.05447
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.41000   13.58000  -0.17000   -1.25184
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.73050   11.72460   0.00590    0.05032
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.63760   11.63360   0.00400    0.03438
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.47600   11.47020   0.00580    0.05057
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.87630    8.87180   0.00450    0.05072
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.63440    9.63100   0.00340    0.03530
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.19780    9.19320   0.00460    0.05004
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
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德信大發基金                                                     29.79000   29.91000  -0.12000   -0.40120
德信中國精選成長基金                                             12.91000   12.97000  -0.06000   -0.46261
德信台灣主流中小基金                                             18.25000   18.40000  -0.15000   -0.81522
德信新興股票組合基金                                             11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91170   11.91150   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.66470   10.66740  -0.00270   -0.02531
德信數位時代基金                                                 28.59000   28.57000   0.02000    0.07000
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63860   11.63840   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.29000   17.32000  -0.03000   -0.17321
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.01000   18.09000  -0.08000   -0.44223
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.42000    7.44000  -0.02000   -0.26882
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.02450   10.02190   0.00260    0.02594
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04780   14.04430   0.00350    0.02492
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.33730    8.34380  -0.00650   -0.07790
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.52670   11.52730  -0.00060   -0.00521
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.60270   11.60560  -0.00290   -0.02499
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.06270   13.07120  -0.00850   -0.06503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.18000   18.22000  -0.04000   -0.21954
摩根中小基金                                                     25.20000   25.40000  -0.20000   -0.78740
摩根中國A股基金                                                  16.02000   16.17000  -0.15000   -0.92764
摩根中國A股基金(美元)                                            13.27000   13.38000  -0.11000   -0.82212
摩根中國亮點基金                                                 14.76000   14.89000  -0.13000   -0.87307
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.40350   12.46600  -0.06250   -0.50136
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.46720   13.53810  -0.07090   -0.52371
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.85680   10.90400  -0.04720   -0.43287
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.68270   13.75180  -0.06910   -0.50248
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.30650   15.38700  -0.08050   -0.52317
摩根台灣金磚基金                                                 20.98000   21.14000  -0.16000   -0.75686
摩根台灣增長基金                                                 51.71000   52.06000  -0.35000   -0.67230
摩根平衡基金                                                     28.09000   28.18000  -0.09000   -0.31938
摩根全球α基金                                                   18.82000   18.91000  -0.09000   -0.47594
摩根全球平衡基金                                                 15.78930   15.78470   0.00460    0.02914
摩根全球發現基金                                                 12.62000   12.70000  -0.08000   -0.62992
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.87330    9.87720  -0.00390   -0.03948
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.70000   10.70470  -0.00470   -0.04391
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.25340   10.25640  -0.00300   -0.02925
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35330   11.35780  -0.00450   -0.03962
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.03700   11.03810  -0.00110   -0.00997
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.83490   13.83630  -0.00140   -0.01012
摩根亞洲基金                                                     59.37000   59.52000  -0.15000   -0.25202
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91880    8.91450   0.00430    0.04824
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.33580   10.32980   0.00600    0.05808
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27940    9.27220   0.00720    0.07765
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.63980   12.63390   0.00590    0.04670
摩根東方內需機會基金                                             18.81000   18.85000  -0.04000   -0.21220
摩根東方科技基金                                                 39.04000   38.70000   0.34000    0.87855
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 24.10000   24.22000  -0.12000   -0.49546
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05800   15.05780   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.61000   14.45000   0.16000    1.10727
摩根新金磚五國基金                                               12.60000   12.63000  -0.03000   -0.23753
摩根新絲路基金                                                   11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
摩根新興35基金                                                   14.52000   14.54000  -0.02000   -0.13755
摩根新興日本基金                                                 25.11000   25.02000   0.09000    0.35971
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.99020    7.98940   0.00080    0.01001
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06610   11.06500   0.00110    0.00994
摩根新興科技基金                                                 59.64000   60.24000  -0.60000   -0.99602
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.51080    8.51250  -0.00170   -0.01997
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.62530   10.62750  -0.00220   -0.02070
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.30460    9.31330  -0.00870   -0.09341
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.32270   10.32810  -0.00540   -0.05228
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.93060    9.93150  -0.00090   -0.00906
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.49030   10.50000  -0.00970   -0.09238
摩根龍揚基金                                                     36.02000   36.19000  -0.17000   -0.46974
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.96000   11.00000  -0.04000   -0.36364
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42730    9.42810  -0.00080   -0.00849
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25800   11.25890  -0.00090   -0.00799
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.77000   25.87000  -0.10000   -0.38655
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.74180   11.74210  -0.00030   -0.00255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.13060   11.13190  -0.00130   -0.01168
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.27930   10.27910   0.00020    0.00195
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.56370   10.56400  -0.00030   -0.00284
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02460   10.02580  -0.00120   -0.01197
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.25160    9.25140   0.00020    0.00216
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.00360   11.03870  -0.03510   -0.31797
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.49900   10.54260  -0.04360   -0.41356
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.14550   10.17440  -0.02890   -0.28405
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77180    9.80890  -0.03710   -0.37823
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.04460   10.07320  -0.02860   -0.28392
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.67440    9.71120  -0.03680   -0.37894
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.86500   11.87250  -0.00750   -0.06317
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.70230   11.71110  -0.00880   -0.07514
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.39280   10.40810  -0.01530   -0.14700
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.42480   11.43210  -0.00730   -0.06386
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.25070   11.25920  -0.00850   -0.07549
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.99480   10.00950  -0.01470   -0.14686
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.47460   23.55260  -0.07800   -0.33117
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13930   13.13910   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.82650   10.84080  -0.01430   -0.13191
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.42670    8.43790  -0.01120   -0.13273
聯邦精選科技基金                                                 12.96000   13.04000  -0.08000   -0.61350
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14480   16.14920  -0.00440   -0.02725
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.60890   12.59250   0.01640    0.13024
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.37570   12.36920   0.00650    0.05255
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.94030   11.93410   0.00620    0.05195
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71520   11.70120   0.01400    0.11965
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08480   11.08380   0.00100    0.00902
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.71920   10.70640   0.01280    0.11955
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.81640    8.81560   0.00080    0.00907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.37000   38.62000  -0.25000   -0.64733
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.69000   15.70000  -0.01000   -0.06369
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.22000   13.23000  -0.01000   -0.07559
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.72000   12.73000  -0.01000   -0.07855
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.34000   15.41000  -0.07000   -0.45425
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.24000   15.30000  -0.06000   -0.39216
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.76000   20.81000  -0.05000   -0.24027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.96000   19.01000  -0.05000   -0.26302
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.15000   16.19000  -0.04000   -0.24707
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.83000   16.87000  -0.04000   -0.23711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.91000   15.95000  -0.04000   -0.25078
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.16000   16.20000  -0.04000   -0.24691
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.72000   14.76000  -0.04000   -0.27100
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.70000   14.74000  -0.04000   -0.27137
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.36000   17.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.82000   14.83000  -0.01000   -0.06743
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.77000   14.79000  -0.02000   -0.13523
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
聯博貨幣市場基金                                                 14.97840   14.97820   0.00020    0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.66440   10.66920  -0.00480   -0.04499
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.52250   14.52660  -0.00410   -0.02822
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.93470    7.93820  -0.00350   -0.04409
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.63000   14.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.29000   22.36000  -0.07000   -0.31306
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.72000   14.82000  -0.10000   -0.67476
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.91000   16.06000  -0.15000   -0.93400
瀚亞巴西基金                                                      5.63000    5.64000  -0.01000   -0.17730
瀚亞外銷基金                                                     42.07000   42.21000  -0.14000   -0.33167
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51430   10.50390   0.01040    0.09901
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.33530   10.34120  -0.00590   -0.05705
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.18950   12.19950  -0.01000   -0.08197
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10020   10.09530   0.00490    0.04854
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.72990    7.72220   0.00770    0.09971
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.23070    8.23540  -0.00470   -0.05707
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22190    8.22870  -0.00680   -0.08264
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36710    7.36350   0.00360    0.04889
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08000    9.08750  -0.00750   -0.08253
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.50520    9.49590   0.00930    0.09794
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.62100    9.62660  -0.00560   -0.05817
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.46450    9.47220  -0.00770   -0.08129
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.45000   13.37000   0.08000    0.59835
瀚亞印度基金-美元                                                13.79000   13.73000   0.06000    0.43700
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.02000   28.92000   0.10000    0.34578
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.27000   12.19000   0.08000    0.65628
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.00000   15.95000   0.05000    0.31348
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.02260   11.98540   0.03720    0.31038
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.78920   12.72290   0.06630    0.52111
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.53420   11.51660   0.01760    0.15282
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.93890   10.92920   0.00970    0.08875
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77280   11.75320   0.01960    0.16676
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.58000    9.55040   0.02960    0.30993
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.77060    9.71990   0.05070    0.52161
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.80990    9.79500   0.01490    0.15212
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.29630    9.28800   0.00830    0.08936
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47880    9.46300   0.01580    0.16697
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.38780   14.41410  -0.02630   -0.18246
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.76070   10.75580   0.00490    0.04556
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.10380   11.11710  -0.01330   -0.11964
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.73440   12.75760  -0.02320   -0.18185
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.93000   23.05000  -0.12000   -0.52061
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53640   13.53620   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.08000   25.34000  -0.26000   -1.02605
瀚亞高科技基金                                                   60.85000   61.09000  -0.24000   -0.39286
瀚亞理財通基金                                                   25.13000   25.26000  -0.13000   -0.51465
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞菁華基金                                                     22.42000   22.54000  -0.12000   -0.53239
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.25070   13.26900  -0.01830   -0.13792
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.63140    9.64470  -0.01330   -0.13790
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.99230   10.97210   0.02020    0.18410
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.92100    9.88380   0.03720    0.37637
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.57870   11.57300   0.00570    0.04925
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.24270   10.24920  -0.00650   -0.06342
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.26220   10.25760   0.00460    0.04484
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.01980    9.00330   0.01650    0.18327
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.87390    7.84440   0.02950    0.37606
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.97520    9.97330   0.00190    0.01905
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.84980    8.85530  -0.00550   -0.06211
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.36110    8.35730   0.00380    0.04547
瀚亞電通網基金                                                   15.78000   15.84000  -0.06000   -0.37879
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.77280   13.78180  -0.00900   -0.06530
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.28490   10.27130   0.01360    0.13241
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.31780   10.32020  -0.00240   -0.02326
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.71830   11.72600  -0.00770   -0.06567
瀚亞歐洲基金                                                     11.77000   11.88000  -0.11000   -0.92593
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