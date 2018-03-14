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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 元大中型100          利勤              昶和     大飲     晶彩科     
味全     富邦NASDAQ反1 富邦科技          信昌化            大統染   天仁                
宏洲     正道     元大台商50          佳大              海悅     宏亞                
嘉裕     友旺     富邦摩台          海光              銘旺科   立益                
東華     同開     富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和                
大東     悠克     富邦金融          威盛              統領     大統染              
立益              元大MSCI台灣          映泰                       錩泰                
佳和              永豐臺灣加權          承啟                       元禎                
昶和              國泰日經225          統懋                       展宇                
三洋紡            元大日經225          太空梭                     海悅                
瑞利              元大美債7-10正2          麗臺                       映泰                
樂士              元大美債7-10反1          蔚華科                     隴華                
正峰新            富邦歐洲          華擎                       麗臺                
億泰              FH彭博高收益債          嘉威                       世芯-KY             
毛寶              FH彭博新興債          世芯-KY                    拓凱                
燁興              味全              捷泰                       傳奇                
中鴻              宏洲              杜康-DR                    東科-KY             
聚亨              嘉裕              陽光能源-DR                   鈺邦                
千興              東華              川飛                       華友聯              
威致              大東                                         愛山林              
首利              立益                                         皇昌                
麗正              佳和                                         華園                
東訊              昶和                                         遠雄來              
華泰              三洋紡                                       夏都                
茂矽              瑞利                                         新天地              
錸德              樂士                                         欣欣                
廷鑫              正峰新                                       統領                
倫飛              億泰                                         阿瘦                
威盛              毛寶                                         晨訊科-DR            
銘旺科            燁興                                         友佳-DR             
統懋              中鴻                                         一零四              
翔耀              聚亨                                         新海                
太空梭            千興                                         秋雨                
新利虹            威致                                         欣高                
華映              首利                                         台數科              
吉祥全            麗正                                         南六                
憶聲              東訊                                         基勝-KY             
科風              華泰                                         威宏-KY             
建碁              茂矽                                         波力-KY             
和鑫              錸德                                         泰昇-KY             
力特              廷鑫                                         政伸                
喬鼎              倫飛                                         吉源-KY             
正達              威盛                                                             
晟鈦              銘旺科                                                           
新世紀            統懋                                                             
誠創              翔耀                                                             
嘉威              太空梭                                                           
力銘              新利虹                                                           
亞太電            友旺                                                             
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           上福                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              日勝生                                                           
慶豐富            台船                                                             
                  東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  潤泰材
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