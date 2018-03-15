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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄03/14
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4979   華星光      03/14 上櫃增資  03/08-03/12    900   27.50     27.50  永豐金   01    03/13      27572
1569   濱川        03/16 上櫃增資  03/12-03/14    850   35.00     35.00  富邦     01    03/15       4243
8497   聯廣        03/19 初上市    03/13-03/15   2047   46.00     46.00  國泰     01    03/16      43281
8440   綠電再生    03/22 初上櫃    03/16-03/20   1124   15.68     15.68  凱基     01
6461   益得        03/22 初上櫃    03/16-03/20   2700   34.80     34.80  元富     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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