◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 20141 0 00632R 元大台灣50反1 -19759 0 00655L 國泰中國A50正2 2912 0 2883 開發金 -6729 -4877 00633L 富邦上証正2 2742 0 2409 友達 -4498 -23738 2892 第一金 2017 4245 2317 鴻海 -3536 -45203 2337 旺宏 1728 4818 00713 元大台灣高息低波 -3116 -33505 2891 中信金 1551 39722 2888 新光金 -2728 -1318 00693U 華頓S&P黃豆 1327 0 2344 華邦電 -2422 -23475 2347 聯強 1039 149 3045 台灣大 -2074 -9053 6116 彩晶 883 -9088 2301 光寶科 -1879 1128 3645 達邁 881 1273 2303 聯電 -1747 17502 6153 嘉聯益 866 -481 2448 晶電 -1591 -6227 3034 聯詠 804 2673 2834 臺企銀 -1499 -8116 00676R 富邦臺灣加權反1 772 0 2886 兆豐金 -1464 3130 1905 華紙 735 -882 2887 台新金 -1357 -8763 00672L 元大S&P原油正2 720 0 2002 中鋼 -1240 -19192 2880 華南金 704 370 2534 宏盛 -1187 -1814 00636 國泰中國A50 693 21359 2881 富邦金 -1140 -4717 2890 永豐金 676 22980 3231 緯創 -1091 18414 0050 元大台灣50 616 -7721 2884 玉山金 -1070 7109 00643 群益深証中小 552 -2363 00639 富邦深100 -1061 -3277 2340 光磊 546 114 3481 群創 -1001 -83415 2801 彰銀 527 -1347 1444 力麗 -960 -318 2823 中壽 502 932 00673R 元大S&P原油反1 -867 0 1312 國喬 461 2152 2313 華通 -811 -24884 2492 華新科 458 1158 2481 強茂 -802 -720 6239 力成 457 -474 2371 大同 -795 3736 00631L 元大台灣50正2 452 0 2354 鴻準 -741 -3021 00645 富邦日本 392 2698 2323 中環 -690 -4321 00683L 元大美元指數正2 385 0 9938 百和 -675 -1289 4919 新唐 384 -287 2311 日月光 -671 8206 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股