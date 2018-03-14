【港股收評】跌幅大收窄 水泥股多多留意

港股午後表現相當可人。不錯，大市最終仍要低收，但是在尾市時大市跌幅收窄超過一半。為何大市在尾市時跌幅大為收窄，是否外圍市況有新變化？參考道瓊斯指數期貨，在亞太區午後錄得逾90點升幅，看來投資者認為困擾外圍市況的負面消息已暫時消退，亦改善了投資者信心。若明日大市可以重上31500點，同時成交額回升至1300億元或以上，屆時投資者可以考慮重新作出部署。

恆生指數收市報31435點，跌166點；國企指數收市報12684點，跌62點，成交額為1032.19億元。

相比起恆指成份股，非成份股今日表現更加大放異彩，其中新上市的賓仕國際(01705-HK)較招股高出289%，相信投資者肯定笑逐顏開。賓仕明日是否仍可以追貨？實在難以回答，不過一向是炒供求，又看看明日是否仍有投資者認為「未買夠」追貨。不過若有貨者，不建議加注，反而當發現股價再上升動力不足時，及早獲利非壞事。

水泥股今日全線造好，其中華潤水泥(01313-HK)勁升近5%。水泥股早前表現較弱，今日回復強勢是否反映出內地基建項目投資再次增加？水泥股可以再持有，加注與否還是看看內地固定投資前景如何。

汽車零件股耐世特(01316-HK)遭到大行唱淡，多間大行下調目標價，觸發股價大挫近16%，成為今日港股通名單中表現最差的股份。該公司管理層在業績記者會上提及未來業務發展大計，是否足以說服投資者對公司重拾信心？就算明日反彈，亦不見得可以在短期內收復今日失地，還是作短線操作為佳。

至於大市今日跌幅收窄固然令人高興，可是內銀及內險股今日仍然處於弱勢，反映出投資者對藍籌股採取出貨多於買貨的態度，此刻投資者宜再觀望。

2018年3月14日下午4時48分

文﹕張偉倫

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