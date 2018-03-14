保誠(02378-HK)擬分拆M&G Prudential獨立上市 明復牌

保誠(02378-HK)公告稱，2018年3月14日，Prudential plc擬將英國及歐洲業務(M&G Prudential)分拆出來，以形成兩間擁有不同投資特點及機遇的獨立上市公司。在分拆完成後，股東將同時持有 Prudential plc 及 M&G Prudential的權益。

M&G Prudential是英國及歐洲領先的煺休及儲蓄業務之一，透過其一系列由M&G及PruFund所提供的投資解決方案，為客戶帶來具吸引力的産品組合。

為了配合向更具資本效率、降低風險的業務模式轉型的策略，M&G Prudential亦宣佈將其120億英鎊的股東年金組合出售予Rothesay Life。根據協議條款，M&G Prudential已為120億英鎊的負債向Rothesay Life 進行再保險，預期之後將于2019年年底前進行該組合的第VII部轉讓。是項交易的資本收益將在集團内部保留，以支持分拆程序。

Prudential plc已向香港聯交所申請由2018年3月15日(星期四)上午九時正起恢復股份在香港聯交所買賣。

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