仲量聯行連續第七年榮登亞太區RCA排名榜首：“亞太區最佳房地產投資諮詢公司”

來自 Real Capital Analytics 數據顯示，JLL 成為 2017 年交易量第一的房地產專業服務機構



上海, 2018 年 3 月 14 日 - (亞太商訊) - 根據 Real Capital Analytics（RCA）（一家全球房地產交易量獨立分析機構）發布的數據顯示，在 2017 年亞太區房地產投資交易額排名中，仲量聯行連續第七年榮登榜首。



2017 年仲量聯行在亞太地區共促成了高達 268 億美元的房地產投資交易總額，佔市場份額 29.8%. 並且在辦公樓、零售物業、公寓、開發項目和酒店這五大類別中佔據第一，成為亞太區市場的領軍者。



“我們非常高興能夠連續七年在 RCA 排名中拔得頭籌。尤其值得矚目的是，2017 年仲量聯行在亞太地區的辦公樓交易領域也取得了市場第一的位置。這充分證明了我們擁有業內領先的專業團隊和優勢服務” 仲量聯行亞太區資本市場部總監 Stuart Crow 欣喜地表示，“在此，我還要感謝我們的客戶，正是彼此的信任為此次的肯定奠定了基礎。未來，我們將繼續與客戶密切協作，助力亞太地區的投資者成就願景。”



根據 RCA 發布的數據，2017 年，仲量聯行在中國地區的市場份額達到 36%，是絕對的市場領頭羊。憑藉著一體化的房地產投資平台和廣泛的全球資源，仲量聯行將不斷助力中國這一市場的成長。



仲量聯行中國區投資部總監吳允燊表示：“2017 年仲量聯行在中國區共促成房地產交易總額達 500 億人民幣，充分顯示了中國對於全球投資者的強烈吸引力。我們期待著在 2018 年能夠繼續保持市場領先地位，持續為客戶取得優質的投資回報。”



有關 RCA 的更多信息，請訪問 http://www.rcanalytics.com



關於仲量聯行



仲量聯行（紐約證交所交易代碼：JLL）是專注於房地產領域的專業服務和投資管理公司，致力於幫助房地產業主、用戶和投資者成就商業願景。仲量聯行是《財富》500 強上榜企業，業務遍及全球 80 個國家，擁有近 300 個分公司，員工總數超過 82,000 人。 2017 年度業務營收達 67 億美元，總收入 79 億美元，代表客戶管理和提供外包服務的物業總面積逾 46 億平方英尺（約 4.23 億平方米），並協助客戶完成了價值 1,700 億美元的物業出售、併購和融資交易。截至 2017 年底，仲量聯行旗下的投資管理業務分支 “領盛投資管理（LaSalle Investment Management）” 資產總值達 581 億美元。更多信息請瀏覽 www.jll.com



仲量聯行在亞太地區開展業務超過 50 年。公司目前在亞太地區的 16 個國家擁有 96 個分公司，員工總數超過 37,000 人。在 “2016 年國際物業獎”評選中，仲量聯行榮膺 “全球最佳房地產諮詢公司” 和“亞太區最佳房地產諮詢公司”。此外，根據監測全球房地產交易量的獨立機構 Real Capital Analytics 的數據顯示，仲量聯行連續七年蟬聯亞太區房地產投資顧問公司榜首。 www.jll.com/asiapacific



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