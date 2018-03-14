[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 富邦科技 利勤 昶和 大飲 晶彩科 味全 富邦NASDAQ反1 元大台商50 信昌化 大統染 天仁 宏洲 正道 富邦摩台 佳大 海悅 宏亞 嘉裕 友旺 富邦發達 海光 銘旺科 立益 東華 同開 富邦金融 世紀鋼 卓越 昶和 大東 悠克 元大MSCI台灣 威盛 統領 大統染 立益 永豐臺灣加權 映泰 錩泰 佳和 國泰日經225 承啟 元禎 昶和 元大日經225 統懋 展宇 三洋紡 元大美債7-10正2 太空梭 海悅 瑞利 元大美債7-10反1 麗臺 映泰 樂士 富邦歐洲 蔚華科 隴華 正峰新 FH彭博高收益債 嘉威 麗臺 億泰 FH彭博新興債 世芯-KY 世芯-KY 毛寶 味全 捷泰 拓凱 燁興 宏洲 杜康-DR 傳奇 中鴻 嘉裕 陽光能源-DR 東科-KY 聚亨 東華 華友聯 千興 大東 皇昌 威致 立益 潤弘 首利 佳和 華園 麗正 昶和 遠雄來 東訊 三洋紡 夏都 華泰 如興 新天地 茂矽 瑞利 欣欣 錸德 樂士 統領 廷鑫 正峰新 阿瘦 倫飛 億泰 晨訊科-DR 威盛 毛寶 友佳-DR 銘旺科 燁興 一零四 統懋 中鴻 新海 翔耀 聚亨 秋雨 太空梭 千興 欣高 新利虹 威致 台數科 華映 首利 南六 吉祥全 麗正 基勝-KY 憶聲 東訊 威宏-KY 科風 華泰 波力-KY 建碁 茂矽 泰昇-KY 和鑫 錸德 政伸 力特 廷鑫 吉源-KY 喬鼎 倫飛 正達 威盛 晟鈦 銘旺科 新世紀 統懋 誠創 翔耀 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 華映 達能 吉祥全 清惠 憶聲 慧友 科風 捷泰 建碁 互億 和鑫 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 元晶 晟鈦 華冠 新世紀 裕豐 創意 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 上福 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 富鼎 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 日勝生 台船 東森 京城銀 台南-KY 富邦媒 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富