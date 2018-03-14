[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 精確 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 凱衛 富邦美債7-10 廣寰科 謚源 強生 南璋 樺晟 富邦美債20年 點晶 東林 世坤 勝昱 雙鴻 元大美債7-10 泰谷 欣厚-KY 萬國通 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 振維 友銓 新昕纖 精確 寶得利 元大投資級公司債 大峽谷-KY 達威 光明 宏易 元大中國債3-5 青雲 松崗 聚紡 唐鋒 國泰5Y+新興債 撼訊 三圓 興采 台蠟 國泰1-5Y高收債 上揚 雙喜 直得 榮群 合世 松崗 力泰 泰茂 天宇 易威 保銳 理銘 至興 新零售 大江 富驛-KY 雅茗-KY 萬在 力新 南璋 亞都 長佳 恩得利 勝昱 東凌-KY 大恭 李洲 飛寶企業 關中 美琪瑪 凱柏實業 精確 隆中 致振 遠昇 宏易 時報 威潤 及成 唐鋒 欣泰 唐榮 鑫龍騰 台蠟 晉椿 和進 榮群 世豐 耀勝 天宇 久陽 倚強 新零售 尼克森 鑫創 力新 力新 廣寰科 恩得利 凌網 點晶 李洲 李洲 建舜電 凱柏實業 凱柏實業 泰谷 遠昇 港建 典範 及成 耀勝 長天 鑫龍騰 至寶電 益通 和進 杭特 振維 耀勝 幸康 鴻翊 倚強 曜越 迎輝 鑫創 重鳥鵬 欣厚-KY 廣寰科 泓格 兆遠 點晶 東林 系統電 岱稜 盈正 世紀 建舜電 晟楠 華容 泰谷 世紀 建榮 典範 友銓 立衛 長天 青雲 天揚 益通 慕康生醫 鈺創 振維 昇益 合正 鴻翊 通泰 金利 迎輝 三聯 寶聯通 欣厚-KY 合邦 昇益 兆遠 業強 凱鈺 環宇-KY 訊達 德宏 系統電 撼訊 寬魚國際 世紀 亞銳士 合邦 華容 安碁 萬旭 建榮 沛亨 驊宏資 立衛 迅德 久正 天揚 倉和 上揚 鈺創 光菱 全譜 合正 星雲 易通展 金利 三圓 元隆 寶聯通 士開 沛亨 昇益 雙喜 九暘 凱鈺 力泰 凱碩 德宏 理銘 全達 寬魚國際 中連貨 奧斯特 合邦 安心 福華 萬旭 燦星旅 保銳 驊宏資 高野 常珵 久正 亞都 立碁 上揚 老爺知 越峰 全譜 滿心 士開 易通展 德記 志嘉 元隆 關中 富裔 沛亨 誠品生活 燦星旅 九暘 泰偉 富驛-KY 凱碩 得利影 劍湖山 全達 時報 德記 奧斯特 琉園 泰偉 福華 旭然 華義 保銳 鼎創達 得利影 常珵 明揚 鼎創達 立碁 綠河-KY 花王 越峰 花王 邦泰 士開 欣雄 志嘉 欣泰 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰